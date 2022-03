25 desarrollos tecnológicos revolucionarios de estos 25 años

Alejandra Ramos

(CNN Español) — La innovación tecnológica ha modificado la forma en la que vivimos, y sin muchos de los desarrollos tecnológicos modernos nuestro día a día se vería muy diferente.

La tecnología —como el internet— llegó a cambiarlo todo, desde la forma en que interactuamos con amigos, consumimos noticias y vemos el mundo, hasta la forma en la que nos transportamos dentro y fuera de este planeta.

Estos son los 25 desarrollos tecnológicos revolucionarios de los últimos 25 años, seleccionados por el equipo editorial de CNN en Español.

Internet – wifi

Así como internet (que sus orígenes se remontan a 1969 con Arpanet, pero que se comenzó a expandir hasta 1990 gracias a la “world wide web”), el wifi dio sus primeras señales de vida varios años antes de expandirse ampliamente.

De acuerdo con Encyclopedia Britannica, el wifi (Wi-Fi, en inglés), definido como una “tecnología de redes que utiliza ondas de radio para permitir la transferencia de datos a alta velocidad en distancias cortas”, tuvo su origen en 1985 cuando el gobierno de Estados Unidos liberó bandas de espectro radioeléctrico para su uso sin restricciones por cualquiera.

Sin embargo, en esos momentos no hubo un acuerdo entre empresas y fabricantes para una normativa inalámbrica en común, lo que llevó a que cada uno hiciera sus redes y que en raras ocasiones los dispositivos fueran compatibles.

Tiempo después, líderes de la industria alcanzaron un acuerdo con una normativa llamada 802.11, la cual fue aprobada en 1997 por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE por sus siglas en inglés).

“Dos años después (en 1999), un grupo de grandes empresas formó la Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA, ahora Wi-Fi Alliance), una organización mundial sin ánimo de lucro creada para promover la nueva normativa inalámbrica. La WECA llamó a la nueva tecnología Wi-Fi (…). Posteriormente se introdujeron normas IEEE para Wi-Fi que permitían un mayor ancho de banda”, explica Britannica.

Internet de las cosas

Tim Baxter, presidente y director de operaciones de Samsung Electronics America, habla durante un evento de prensa para CES 2017. (Foto de Alex Wong/Getty Images)

Desde hace muchos años se habla del internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés). Es otro de los grandes desarrollos derivados de internet (y de otras tecnologías). En pocas palabras, el IoT hace alusión a los dispositivos de uso diario conectados a la red, desde lámparas y refrigeradores hasta vehículos y televisores.

De forma más amplia, la organización sin fines de lucro Internet Society se refiere al IoT como a los “escenarios en los que la conectividad de red y la capacidad de cómputo se extienden a objetos, sensores y artículos de uso diario que habitualmente no se consideran computadoras, permitiendo que estos dispositivos generen, intercambien y consuman datos con una mínima intervención humana”.

Internet Society señala que el concepto tiene su origen en 1999, cuando fue empleado por primera vez por el británico Kevin Ashton “para describir un sistema en el cual los objetos del mundo físico se podían conectar a internet por medio de sensores”.

Si bien esta idea de conectar objetos a una red inalámbrica se puede encontrar incluso desde 1970 con el monitorea de medidores eléctricos a través de líneas telefónicas, señala la organización, el concepto de IoT abrió nuevas ventanas de oportunidad para la conectividad y capacidad de cómputo.

Las grandes redes sociales en el mundo occidental: Facebook, Twitter, YouTube

Así como en la Guerra Fría o incluso como en la actualidad en la tensión Rusia-Ucrania-Estados Unidos, el mundo también se dividió en Occidente y Oriente en cuanto a las redes sociales.

En Occidente, hay representantes bien conocidos: Facebook, YouTube, Twitter, por ejemplo. Ahora hay muchas más, como TikTok o Instagram, pero las primeras sentaron las bases de las redes sociales como las conocemos ahora.

Facebook fue lanzada en 2004 por Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris Hughes en la Universidad de Harvard. En diciembre de ese año, la plataforma (creada para conectar con otras personas) tenía 1 millón de usuarios activos; ahora, 18 años después, tiene 2.9100 millones de usuarios activos. Sin embargo, ya no es la misma empresa: ha tenido varios escándalos de privacidad en el camino e incluso cambió su nombre a Meta.

YouTube fue registrada en 2005 por Steve Chen, Chad Hurley, and Jawed Karim, quienes antes fueron trabajadores de PayPal, de acuerdo con Britannica. Después de su lanzamiento oficial en diciembre de ese año, la idea que nació como una plataforma para compartir videos caseros ya registraba 2 millones de visualizaciones de video cada día. En 2006, Google compró YouTube por US$ 1.650 millones; en la actualidad, YouTube es un “monstruo” del internet y un negocio multimillonario de US$ 8.633 millones en anuncios publicitarios tan solo en el último trimestre de 2021.

Twitter fue presentada al público en marzo de 2007. Britannica explica que Evan Williams y Biz Stone diseñaron la red social en 2006 y, tras la llegada del ingeniero Jack Dorsey (el fundador más conocido), la versión completa de Twitter fue terminada. La idea era hacer comunidad, como en Facebook, pero con un sistema de mensajes cortos. Y vaya que cumplió su objetivo.

Las ‘contra redes sociales’ de China: WeChat, Weibo y Youku

Twitter, Facebook y YouTube están bloqueadas en China desde 2009, lo que dejó el camino libre a sitios de redes sociales de creación propia.

Aunque algunos dicen que esta prohibición está motivada por la necesidad de censurar la web en China, la mayoría de los analistas cree que lo que realmente estuvo detrás de la medida fue el proteccionismo de sus propias versiones domésticas de YouTube, es decir Tudou y Youku.

Y así han nacido las versiones orientales de las grandes redes sociales occidentales. A Weibo se le conoce como la respuesta china a Twitter, y como otras apps en el país asiático se ha visto envuelta en polémicas de censura por parte del Gobierno chino.

Asimismo, también está WeChat, llamada Weixin en China. Funciona como Facebook, LinkedIn, Uber, Instagram y varias otras aplicaciones a la vez. Para muchos chinos, WeChat es una aplicación indispensable para mantenerse en contacto en todo el mundo.

De mensajes de texto a plataformas de mensajería

En diciembre de 2022, los mensajes de texto cumplen 30 años. Así es: tres décadas en que han formado parte de nuestra vida.

El primer mensaje de texto de la historia fue enviado el 3 de diciembre de 1992 por el ingeniero de software Neil Papworth al director de Vodafone, Richard Jarvis, que recibió el mensaje en su robusto teléfono móvil Orbitel 901. Decía simplemente: “Feliz Navidad”.

Desde entonces, el mensaje de texto no ha hecho más que adaptarse a diversas plataformas y tecnologías. Al ser tan conciso y corto, su esencia ha estado presente en redes sociales como Twitter, WhatsApp, Messenger, Telegram y muchas otras más. Si bien estos ya no son un SMS como el de 1992, forman parte de la extensa categoría de mensajes de texto.

En la actualidad, es difícil saber cuántos mensajes de texto se mandan en el mundo por la proliferación de otros servicios de texto. Sin embargo, según cifras de CTIA —la asociación que representa a la industria de las comunicaciones inalámbricas de Estados Unidos y a las empresas de todo el ecosistema móvil—, en 2019 los estadounidenses enviaron 2,1 billones de mensajes de texto, 52.000 millones más que en 2018.

Videollamadas

El uso común de videollamadas se hizo realidad a través de tres tecnologías que, por separado, no se consideran exactamente de vanguardia hoy en día: internet de alta velocidad, una televisión y Skype, que debutó en 2003.

En 2010, durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple​, Steve Jobs presentó la cámara frontal del iPhone 4 para hacer videollamadas mediante el servicio de FaceTime. “Crecí con los Supersónicos soñando con videoteléfonos”, dijo Jobs durante la conferencia. “Es real ahora”, agregó. Y si bien Apple no inventó las videollamadas, sí ayudó a popularizar la aplicación para dispositivos portátiles.

Pero no fue hasta el 2020, a medida que la pandemia de coronavirus obligó a millones de personas en todo el mundo a quedarse en sus hogares, que las plataformas como Zoom, Webex, Microsoft Teams y Skype se convirtieron en el servicio de referencia no solo para reuniones virtuales laborales y lecciones en el aula, sino también para fiestas de disfraces, servicios religiosos, almuerzos, clubes de lectura y citas románticas.

El gigante de las redes sociales Facebook se sumó a la tendencia pandémica, por lo que Meta lanzó Messenger Rooms una herramienta para realizar videollamadas con hasta 50 personas sin la necesidad de crear una cuenta en la red social.

Comercio en línea y sistemas de pagos virtuales

“Estados Unidos ahora navega con navegadores, y hace window shopping con Windows”, reportó CNN en 1998 sobre los gigantes minoristas como Macy’s, JCPenney y la librería Borders que creaban sitios web para vender sus productos a los clientes.

En ese momento, vender ropa y libros en la web era una novedad. Los minoristas tradicionales vieron la web como una oportunidad para llegar a los clientes expertos en tecnología de una manera nueva y decidieron probarla. Amazon tenía cuatro años y se lanzó en el garaje de Jeff Bezos y su entonces esposa MacKenzie en Seattle como una librería en línea.

Más de veinte años después, las compras en línea han transformado la industria minorista. Se puede decir que Amazon es la compañía más poderosa de Estados Unidos, mientras que las cadenas que lucharon por hacer la transición en línea como JCPenney y Sears se han hundido en la bancarrota en los últimos años. ¿Y Borders? Amazon lo sacó del negocio.

Por otro lado, en 1995 eBay se convirtió en la primera empresa en crear y comercializar un sitio web para vincular a compradores y vendedores de bienes y servicios. En 2002, eBay adquirió PayPal, un servicio de pagos en línea utilizado comúnmente en la empresa de subastas en línea.

Con los años, PayPal se convirtió en uno de los servicios de pagos electrónicos más comunes, junto con Venmo y Square.

Códigos QR

En 1994, Masahiro Hara de la compañía japonesa Denso Wave desarrolló con éxito el sistema de código QR capaz de almacenar aproximadamente 7.000 cifras con la capacidad adicional de codificar caracteres Kanji. Una década después llegó a Estados Unidos.

El código QR, del inglés Quick Response code que se traduce al español como código de respuesta rápida, nació bajo la necesidad comercial de desarrollar un código con mayor capacidad de almacenamiento de información que el de un código de barras convencional.

El sistema de código QR de Hara logró no solo un mayor almacenamiento de información, sino que también podría leerse hasta 10 veces más rápido que otros códigos. Comúnmente un código QR contiene datos que redirigen a un sitio web o aplicación.

Y si bien los códigos QR han estado con nosotros por un buen tiempo, las demandas relacionadas con la pandemia dispararon la popularidad de los códigos con el fin de limitar el contacto. Según la empresa de tecnología Blue Bite, el uso de códigos QR creció un 96% entre 2018 y 2020.

Los códigos QR se han popularizado tanto durante la pandemia que en el Super Bowl 2022 que Coinbase, la plataforma de intercambio de criptomonedas, lanzó un comercial que consistió de un código QR rebotando en la pantalla por 60 segundos. Al ser escaneado el código llevaba a los usuarios a un sitio web promocional de Coinbase.

Servicios en la nube

Desde hace 10 años, los servicios en la nube ya eran nombrados como “la nueva tendencia tecnológica”. Ahora cada vez son más comunes, tanto para empresas como para los usuarios del diario. Si has usado, por ejemplo, Google Drive o Netflix, ya eres parte de la ola de los servicios en la nube.

En pocas palabras, la nube se refiere al software y a los servicios que corren en internet en vez de en tu computadora. Apple iCloud, Dropbox, Netflix, Amazon Cloud Drive, Flickr, Google Drive, Microsoft Office 365, Yahoo Mail son servicios en la nube.

Ya se dijo que los servicios en la nube corren por internet, lo cual significa que con que tengas conexión a internet podrás ver una película en Netflix o editar un archivo en Drive, por ejemplo. Todo lo que haces y ves está en el ciberespacio, como “flotando” digitalmente al igual que las nubes en el mundo físico.

Por supuesto, ese “flotar” solo es una expresión coloquial. Tanto los servicios como las interacciones son datos y se administran a distancia para que estén en internet. ¿Cómo? En la nube, en lugar de que la información se albergue en tu disco duro o en la memoria de tu teléfono (como cuando guardas un archivo de Word directo desde el programa instalado en tu dispositivo), tus cosas se almacenan en enormes centros de datos de todo el mundo. Y, para dejar el punto claro, Cisco explica que los centros de datos son instalaciones, tanto físicas como virtuales, que administran y resguardan la información, lo que básicamente significa que gracias a ellos funciona la nube.

Asistentes virtuales: Siri, Alexa, Cortana, Asistente de Google, Celia

Siri en iOS 15 ahora procesará el audio directamente en el dispositivo, en lugar de enviar los comandos a un servidor, para aliviar las preocupaciones sobre la escucha de audio no deseada por parte de terceros.

Cuando Apple presentó a Siri en octubre de 2011 los internautas vieron a la primera asistente personal como una inteligencia artificial siniestra y potencialmente alienígena que está destinada a matarnos a todos. “Parecía cosa de ciencia ficción” escribió CNN Business tras el evento de Apple en donde la compañía introdujo el iPhone 4S que sería el primer teléfono inteligente con Siri.

En 2014, hubo un aumento en las adquisiciones de tecnologías de inteligencia artificial por parte de las principales empresas de tecnología. También se produjeron rápidos avances en las tecnologías subyacentes, desde redes neuronales hasta procesamiento de lenguaje natural, dispositivos portátiles y sistemas de reconocimiento emocional.

Tras la introducción de Siri, otras compañías, como Amazon, Microsoft y Google se unieron a la carrera por ser el asistente de voz dominante del mercado el cual se ha incluido no solo en teléfonos, sino en una gran variedad de dispositivos inteligentes portátiles y del hogar.

Gartner predice que para 2025, el 50% de los trabajadores en áreas del conocimiento (como informática, científicos, ingenieros) utilizará un asistente virtual diariamente, frente al 2% que lo hacía en 2019.

Tecnología touch de Apple: iPhone, iPod, iPad

El 9 de enero de 2007 quedaría marcado en la historia de la tecnología como el momento en que cambiaron las reglas de los dispositivos móviles, específicamente de los teléfonos. Ese día, Steve Jobs, entonces CEO de Apple, presentó al mundo el primer iPhone, al que llamó un “teléfono móvil revolucionario” que incluiría un iPod, un celular y se convertiría en un “comunicador de internet”.

Estas palabras dejaban en claro, al menos, dos cosas: que a Apple le había funcionado de manera espectacular el iPod (no por nada el dispositivo, desde su primer lanzamiento en 2001, causó un crecimiento frenético de la compañía); y que ese éxito lo debía traducir en un producto que conjuntara eso y varias cosas más.

El iPhone no solo era de cierta forma un iPod y un teléfono al mismo tiempo, sino que marcó la pauta de la tecnología touch en 2007. Primero fue la presentación del iPhone en enero, sino que también se presentó el primer iPod touch en septiembre de ese mismo año y agregó una tienda de aplicaciones a iOS en 2008.

El éxito del iPhone tuvo un efecto halo en otros productos e industrias.

Poco después, en 2010, Apple lanzó “the next big thing” y presentó el primer iPad. Durante su presentación, Jobs calificó al iPad como “un producto verdaderamente mágico y revolucionario”. El iPad actuó como una especie de eslabón entre la computadora portátil y el teléfono inteligente. Un mes después de su lanzamiento, Apple se convirtió en la compañía de tecnología más grande del mundo dejando atrás a Microsoft.

A pesar de la gran competencia, la gente todavía mira a Apple para la próxima gran novedad. Y después de 15 años, se vuelve incansable.

Avances en tecnología médica

La tecnología siempre está en constante cambio. En cada generación hay avances significativos, pero siempre llegan con más fuerza en un punto específico de la historia. En este caso, el punto fue la pandemia.

En general, la tecnología médica y en específico la telemedicina llevaban años tratando de ganar atención, pero fue hasta la pandemia que explotaron estos servicios.

“La pandemia realmente favoreció nuevas formas de seguimiento a distancia, la creación y el desarrollo de dispositivos”, dijo a CNN el Dr. John Batsis, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte.

Y no sólo han crecido estas tecnologías médicas por la pandemia, sino también otros desarrollos que vienen desde mucho tiempo atrás, como la tecnología ARNm para la creación de vacunas contra covid-19.

Basta recordar que la historia de las vacunas de ARNm se remonta a principios de la década de 1990, cuando la investigadora de origen húngaro Katalin Kariko, de la Universidad de Pensilvania, empezó a probar la tecnología de ARNm como forma de terapia génica. La idea es similar, tanto si los científicos quieren utilizar la molécula de ARNm para curar enfermedades como para prevenirlas: se trata de enviar instrucciones a las células del cuerpo para que fabriquen algo específico.

Google.com y su “dominio” mundial

La historia del internet como lo conocemos ahora no sería igual sin Google.

La empresa (que ahora es una de las compañías que forman parte de Alphabet) fue constituida en septiembre de 1998, pero desde septiembre de 1997 ya se había registrado el dominio “Google.com”.

Ese dominio sería en el futuro el principal motor de búsqueda de internet del planeta. De acuerdo con Britannica, “más del 70% de las solicitudes de búsqueda en línea de todo el mundo son gestionadas por Google”. Asimismo, según Statcounter, más de 9 de cada 10 personas en todo el mundo lo prefieren.

Han salido varios motores de búsqueda que según algunos expertos tienen mejores herramientas de privacidad, como DuckDuckGo, Startpage, Qwant y searX. Sin embargo, Google se mantiene en la cima.

Aplicaciones de citas

Desde los primeros días de internet, hemos utilizado la tecnología como una herramienta para ampliar nuestras perspectivas de conocer a otras personas y encontrar el romance.

Hemos recorrido un largo camino desde esas salas de chat de AOL, y los sitios de citas tradicionales dieron paso a plataformas móviles, mientras que la función de GPS de los teléfonos se convirtieron en una forma de encontrar citas a la vuelta de la esquina gracias a aplicaciones como Blendr, Grindr, Are You Interested? y Plenty of Fish.

De acuerdo con Statista, Tinder es la aplicación de citas más descargada en todo el mundo con más de 6,5 millones de descargas para mayo de 2021. Badoo y Bumble ocupan segundo y tercer lugar, con más de 3,9 millones y cerca de 1,7 millones de descargas mensuales, respectivamente.

Plataformas para compartir video corto, desde Vine hasta Tiktok

En 2012, Dom Hofmann, Rus Yusupov y Colin Kroll lanzaron Vine: una aplicación de video corto, 6 segundos para ser exactos, que el The New York Times llegó a calificar como un app que “cambió el internet para siempre”.

Meses después de su lanzamiento, Twitter compró Vine por unos 30 millones de dólares, según los rumores. Y aunque en ese entonces ya existían docenas de aplicaciones de videos sociales similares, Vine tendía acceso a algo que la competencia no tenía: la gran base de usuarios de Twitter.

Tanto Twitter como Vine atrajeron a una combinación de creativos, celebridades y marcas. Y parecía natural que Twitter finalmente pasara del texto a las imágenes y al video.

Dick Costolo, CEO de Twitter en ese momento, describió a Vine como “la próxima gran cosa” después de adquirirlo. Jack Dorsey, CEO de Twitter en ese momento y cofundador de Twitter que supuestamente presionó a Twitter para que comprara Vine, calificó a la aplicación como una de las “adquisiciones fundamentales” de la compañía.

Sin embargo, aplicaciones como Snapchat e Instagram ampliaron sus ofertas de videos, atrayendo a usuarios que de otro modo podrían haber creado o consumido videos de Vine. “Snapchat apareció y se comió el almuerzo de Twitter. Nunca superó eso”, Mark S. Luckie, exgerente de noticias y periodismo de Twitter.

Twitter cerró Vine en 2017, abriéndole espacio a TikTok, aplicación que se convertiría en la aplicación más descargada en todo el mundo desde 2020 y que creció tan rápido como Instagram a principios de la década de 2010.

Servicios de entretenimiento por streaming: desde películas y series, hasta música y podcast

Cuando hablamos de streaming de video todo empezó con Reed Hastings y Marc Rudolph, dos ingenieros de software, quienes fundaron Netflix en 1997. Sin embargo, en sus inicios Netflix utilizaba internet no para transmitir contenido, sino para que las personas alquilaran películas en DVD —un formato que en ese entonces era nuevo— para después enviarles la película por correo tradicional.

Sin embargo, no fue hasta 2007 que Netflix empezó a ofrecer la opción de streaming y en 2010 la compañía se expandió más allá de Estados Unidos. Para 2016, Netflix estaba disponible en más de 190 países y territorios.

Actualmente, Netflix es la plataforma de streaming de video número uno, carrera a la que se unió Hulu en 2009, Amazon Prime Video en 2011, HBO en 2015, YouTube TV en 2017, Apple TV+ y Disney+ en 2019, Peacock en 2020, HBO Max en 2021.

Al hablar de música, en 1999 la industria estaba en su apogeo generando más de US$ 14.500 millones en ingresos nacionales, gracias a los CD. Sin embargo, en 2014 las ventas de música generaron solo US$ 6.700 millones a nivel nacional en EE.UU. Las descargas de música a través de iTunes y otros servicios habían estado creciendo durante una década, pero eso no fue suficiente para compensar la pérdida de terreno por la erosión de los consumidores que compran medios físicos.

Después de años de caídas, la industria de la música comenzó a recuperarse alrededor de 2016 gracias en gran parte a los servicios de música por streaming.

El streaming de música, que incluye los servicios de paga, con publicidad y de radio, representó alrededor del 5% de los ingresos de la industria de la música en EE.UU. en 2009, y para 2019, esa cifra había aumentó aproximadamente el 80%, según la Asociación de la Industria Discográfica de América RIAA (RIAA, por sus siglas en inglés).

Hoy la guerra del streaming musical la lidera Spotify, servicio lanzado en 2008 que actualmente cuenta con 406 millones de usuarios y 180 millones de suscriptores. A Spotify le siguen servicios como Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, Deezer y otros.

Transferencia de datos: del Bluetooth al wifi directo

Desde finales de la década de 1990, el Bluetooth ya era reconocido como una de las tecnologías que facilitarían el futuro. “Para explotar su potencial y fomentar el uso de Bluetooth como norma mundial, en 1998 los líderes mundiales de la tecnología móvil crearon una organización. Las empresas fundadoras —IBM, Ericsson, Nokia, Intel y Toshiba— crearon el Bluetooth Special Interest Group”, escribió CNN en el año 2000.

No se equivocaron. El Bluetooth sigue hasta la fecha y goza de una buena salud, pues se ha expandido a los mundos del audio, los videojuegos, la medicina, entre otros sectores. No obstante, hay otras tecnologías de transferencia inalámbrica de datos que tienen una huella grande en la industria tecnológica.

Por ejemplo, una de las expansiones del wifi, que es algo de lo que ya hablamos al inicio de este texto. Una versión del wifi llamada wifi directo “permite la conectividad entre dispositivos sin necesidad de una LAN”, de acuerdo con Britannica, y al estar conectados gracias a su compatibilidad con wifi se pueden enviar datos entre sí, desde imágenes hasta música y películas, señala Sony.

“Wi-Fi Direct permite que los dispositivos Wi-Fi se conecten directamente entre sí, lo que hace que sea sencillo y cómodo imprimir, compartir, sincronizar, jugar y mostrar contenidos a otro dispositivo. Los dispositivos Wi-Fi Direct se conectan entre sí sin necesidad de unirse a una red doméstica, de oficina o pública tradicional”, explica Wi-Fi Alliance, la red mundial de compañías que trae al mundo el Wi-Fi y que desde 2010 está hablando de esta “nueva tecnología” de transmisión de datos.

El metaverso

Mira este recorrido por el mundo del Metaverso 0:46

En medio de toda la polémica y el escrutinio alrededor de su compañía, el 28 de octubre, Mark Zuckerberg anunció que Facebook cambiaba de nombre a Meta con efecto inmediato y que las aspiraciones de la compañía estaban en el “metaverso”, que en palabras sencillas es un espacio similar a internet, pero en el que los usuarios (a través de avatares digitales) puedan caminar dentro y donde puedan interactuar entre sí en tiempo real, todo ello impulsado además por realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR).

Si bien Zuckerberg dijo que el máximo potencial del metaverso lo podremos ver dentro de los siguientes 5 a 10 años, expertos mencionan que esto ya empieza a ser una tendencia desde ahora.

Y si no lo crees, solo basta decir que la cripto mana (moneda del mundo de los videojuegos) subió su valor tras el anuncio del metaverso de Zuckerberg, pues se usa para comprar terrenos digitales. En esta misma tendencia, MoNA te permite comprar tu propio espacio en el metaverso, ya que se enfoca en vender mundos virtuales en los que puedes mostrar tu arte o simplemente reunirte con amigos. Asimismo, Nike acaba de comprar a la compañía de tenis virtuales RTFKT con miras a vender su calzado en el metaverso.

Vehículos del presente-futuro: eléctricos y hasta voladores

Volkswagen desarrollará autos voladores en China 1:01

En la actualidad, la industria automotriz luce más prometedora y “verde” que nunca gracias a los autos eléctricos. En cuestiones de ventas, la tendencia también es esperanzadora, sobre todo en los últimos años.

Las ventas mundiales de vehículos de batería eléctrica aumentaron a 4,5 millones en 2021 desde los 2,1 millones de 2020, según datos de la consultora LMC Automotive. Los autos eléctricos representaron el 6,3% de las ventas mundiales de vehículos en 2021, triplicando su cuota de mercado desde 2019, antes de la pandemia de covid-19.

Aunque las empresas automotrices han sido levantado la mano en el terreno eléctrico de manera más seria desde la década de 1990, los autos eléctricos existen desde al menos 1834, mucho antes de que se inventaran los de gasolina.

Desde el principio, se han enfrentado a los mismos obstáculos que hoy: una autonomía limitada y la falta de infraestructura de recarga. Pero las cosas han cambiado rápidamente, principalmente desde la incursión de Tesla en 2003, “la startup que lo cambió todo”.

Ahora ya no hablamos únicamente de autos eléctricos y que se manejan solos, sino también de vehículos voladores (modelos realmente viables y no de ciencia ficción). Si bien los pasajeros aún deben ser pacientes antes de poder viajar en los cielos, esta visión del futuro finalmente puede llegar pronto con el Bell Nexus Air Taxi, diseñado por el fabricante aeroespacial Bell Textron. Sobre ello, Uber y Hyundai se han unido y han puesto sus ojos en 2023 para el primer prototipo.

Relojes inteligentes

En 2004, Microsoft fabricó un reloj, llamado SPOT (Smart Personal Object Technology), que que usaba señales de radio FM para enviar mensajes instantáneos desde Windows Messenger, titulares de noticias, información bursátil y pronósticos meteorológicos como parte de un servicio de suscripción de pago.

Compañías como Swatch y Fossil firmaron para fabricar dispositivos compatibles, pero SPOT fracasó. Microsoft lo mató en 2008.

Luego estaban los relojes que también funcionaban como teléfonos inteligentes. LG y Samsung dieron un giro a esa categoría a fines de la década pasada, pero los dispositivos eran demasiado caros y no eran tan funcionales como un teléfono inteligente tradicional. Y en 2012, Sony lanzó un un reloj inteligente basado en Android, pero las reseñas del dispositivo fueron bastante malas.

No fue hasta 2013 que los relojes inteligentes ganaron notoriedad con el lanzamiento de Pebble, un reloj inteligente que se conectaba de forma inalámbrica con el teléfono inteligente para alertar al usuario al recibir llamadas y mensajes entrantes.

Después, los relojes inteligentes se volvieron más ricos en funciones.

Samsung lideró el mercado con sus relojes y un año después de su primer lanzamiento presentó su tercer dispositivo, el reloj inteligente Gear S con pantalla curva y conectividad 3G, convirtiéndose en el primer reloj inteligente en no requerir de una conexión Bluetooth a un teléfono inteligente.

En 2014, Apple lanzó el primer Apple Watch. Este contaba con una perilla para controlar el desplazamiento y el zoom sin tener que tocar la pantalla, notificaciones de pulso silenciosas, una lista de aplicaciones de salud y era compatible con la aplicación Apple Pay de Apple, que permitía a los usuarios escanear y pagar sin tarjeta en algunas tiendas.

Actualmente, Apple lidera el mercado de los relojes inteligentes, seguido por Samsung.

Turismo espacial

Conoce lo que el 2022 traerá para la industria espacial 1:02

El 30 de abril de 2001, el millonario estadounidense Dennis Tito llegó a la Estación Espacial Internacional (EEI) a través de un cohete ruso Soyuz, convirtiéndose en el primer turista espacial del mundo. Desde el vuelo histórico de Tito, otros siete civiles han viajado al espacio, desembolsando también millones para hacerlo.

Las empresas espaciales Virgin Galactic de Richard Branson y Blue Origin de Jeff Bezos llevan años trabajando en el desarrollo de naves espaciales capaces de llevar a clientes adinerados a breves viajes supersónicos al borde del espacio. Y en 2021, ambos multimillonarios realizaron sus propios viajes a bordo de sus respectivas naves espaciales y los dos vuelos terminaron sin problemas aparentes.

Poco después, la empresa SpaceX de Elon Musk lanzó su primer vuelo orbital tripulado en su totalidad por turistas. La nave Crew Dragon de SpaceX alcanzó una altitud de 540 kilómetros, que son 160 kilómetros de altitud más que donde está la ISS, y más de lo que cualquier humano ha volado en décadas.

Los cuatro civiles orbitaron la Tierra cada 90 minutos durante el viaje que tuvo una duración de tres días.

La Estación Espacial Internacional

La primera pieza se lanzó en noviembre de 1998, cuando un cohete ruso Protón mandó a la órbita terrestre el módulo Zaryá.

En la actualidad, la Estación Espacial Internacional (EEI) se compone de tres módulos principales: Destiny, que es el laboratorio estadounidense; Columbus, que es el laboratorio de investigación de la Agencia Espacial Europea; y Kibo (palabra japonesa que significa “esperanza”), que es el módulo de experimentación de Japón. Cada uno fue lanzado por separado y conectado en el espacio por los astronautas.

La EEI es una nave espacial construida por una asociación de 16 naciones: Estados Unidos, Canadá, Japón, Rusia, Brasil, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza y Reino Unido.

Tiene un peso total de 420.000 kilogramos e incluye un espacio habitable de 388 metros cúbicos. Además, tiene una red de paneles solares con una longitud de 35 metros.

La tripulación internacional, normalmente compuesta por siete personas que viven y trabajan a una velocidad de 8 kilómetros por segundo, orbitan la Tierra cada 90 minutos. Por lo que en un lapso de 24 horas, la EEI realiza 16 órbitas alrededor de la Tierra presenciando 16 amaneceres y atardeceres.

El 31 de enero de 2022 la NASA reveló que tiene la intención de seguir operando la EEI hasta fines de 2030, después de lo cual se estrellará en una parte remota del océano Pacífico conocida como Point Nemo.

Carrera espacial: exploración de Marte

Esta ilustración muestra las misiones activas de la NASA en Marte (en el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior izquierda): El rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity Mars, el módulo de aterrizaje InSight, el orbitador Odyssey, el orbitador MAVEN, el rover Curiosity y el Mars Reconnaissance Orbiter.

Ha habido nueve aterrizajes exitosos en Marte por parte de Estados Unidos: Viking 1 y Viking 2 (ambos en 1976), Pathfinder (1997), Spirit y Opportunity (ambos en 2004), Phoenix (2008), Curiosity (2012), InSight (2018) y Perseverance (2021). Por su parte, la Unión Soviética aterrizó una nave espacial en Marte en 1971 y 1973.

Sin embargo, fue hasta el 6 de agosto de 2012 que el rover Curiosity aterrizó en el planeta rojo transmitiendo imágenes a la Tierra después de viajar cientos de millones de millas a través del espacio para explorar Marte.

La misión de US$ 2.500 millones se propuso explorar el Cráter Gale, que se pensaba que alguna vez había albergado agua, para descubrir si el ambiente alguna vez fue habitable. Y descubrió que sí lo fue.

El 18 de febrero de 2021, Perseverance, el rover más sofisticado y complejo de la NASA, aterrizó en la superficie de Marte cambiando para siempre la forma en que exploramos el planeta rojo.

El Perseverance aterrizó en el cráter Jezero, hogar de un lago marciano hace más de 3.000 millones de años, y desde entonces ha logrado una serie de primicias, desde transmitir la primera grabación de audio de los sonidos de Marte, hasta capturar la historia del helicóptero Ingenuity realizando el primer vuelo controlado y propulsado en otro planeta, hasta producir oxígeno en Marte para el primera vez con el experimento MOXIE.

Perseverance e Ingenuity son solo el primer paso para explorar Marte de nuevas formas, al tiempo que allanan el camino para futuras misiones que podrían explorar la posibilidad de vida en otros planetas de nuestro sistema solar.

Marte fue un destino transitado 2021, con tres misiones de diferentes países en el planeta rojo, y el interés en Marte solo se está calentando. Y este año, la Luna se une como uno de los destinos más famosos en la carrera espacial.

Servicios de transporte compartido

El primer viaje en Uber se realizó el 5 de julio de 2010 en San Francisco, California. Los fundadores, Travis Kalanick y Garrett Camp, crearon la aplicación de transporte compartido Uber en 2008. Su inspiración: tuvieron problemas para encontrar un taxi en París durante una noche nevada.

En 2011, Uber se lanzó internacionalmente y alcanzó los mil millones de viajes en diciembre del 2015. Dos años más tarde, Uber superó oficialmente a los taxis amarillos en la ciudad de Nueva York, según un reporte de The New York Times.

Pero Uber no estaba solo. Lyft, Cabify, InDriver, Beat, Didi, entre otras empresas se fueron sumando al mercado de servicios de transporte a través de aplicaciones móviles.

Aplicaciones como Uber y Lyft formaron parte de una clase de empresas emergentes que anunciaron la ahora omnipresente economía bajo demanda que nos permite pedir comida, artículos de tocador y otras comodidades modernas desde nuestros teléfonos inteligentes.

Las empresas se destacaron durante lo que los expertos en transporte consideran un período de cambio “sin precedentes” en el comportamiento de los viajes. Una economía cambiante chocó con nuevos modos de transporte, incluidos automóviles y bicicletas compartidos, lo que hizo que los estadounidenses reconsideraran las opciones de transporte, dijo a CNN Farzad Alemi, investigador posdoctoral en el Instituto de Estudios de Transporte de UC Davis.

El transporte compartido llegó para ofrecer alternativas tanto al transporte público como a la necesidad de depender de otros para transportarse. Y a menudo, estos servicios se utilizan para ir y venir de una parada de autobús o una estación de tren.

Criptomonedas

Lanzada por un creador anónimo en 2009, Bitcoin se convirtió en la primera moneda digital.

Bitcoin funciona con tecnología blockchain y esencialmente, la cadena de bloques es un sistema de registro descentralizado donde se almacenan registros de transacciones. Esa es la diferencia clave entre bitcoin y las monedas fiduciarias tradicionales como el dólar estadounidense o el euro, que están controladas por los bancos centrales.

En 13 años, el valor del mercado de criptomonedas pasó de valer cero a US$ 1,8 billones. Actualmente más de 106 millones de personas en todo el mundo utilizan criptomonedas, según un reporte de Crypto.com y podrían existir más de 4.000 en circulación, según Statista.

“Hay más en el mercado de criptomonedas que el bitcoin. Al igual que hay más en el mercado de acciones que Apple”, dijo Denis Vinokourov, jefe de investigación de la plataforma de activos digitales Bequant. Pero con más de 4.000 criptomonedas en circulación, según el sitio de datos Statista, encontrar la criptomoneda ideal para invertir es una decisión nada simple.

Entre las más populares criptomonedas están: Bitcoin, que actualmente es la más fuerte del mercado; Ethereum, moneda que de elección utilizada para comprar tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés); Binance Coin, creada por la plataforma de criptomonedas con el mayor volumen comercial del mundo por Binance Exchange; Cardano, criptomoneda puede ser utilizada como token nativo dentro de la plataforma abierta de blockchain ADA y la “amigable moneda de internet”, Dogecoin.

Con información de David Goldman, Doug Gross, John D. Sutter, Marianne Garvey, Tawanda Scott Sambou, Natalia V. Osipova, Maggie Fox, Jackie Wattles, Anna Cooban, Emanuella Grinberg, Peter Valdes-Dapena, Ivory Sherman, Jacqui Palumbo, Clare Duffy, Frank Pallotta, Paul R. La Monica, Owen Thomas, Grace Wong

