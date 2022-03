ANÁLISIS | Solo Putin puede poner fin a la guerra… pero él está aumentando su brutal costo y potencial de contagio

olivertapia

(CNN) — Un hombre comenzó la brutal guerra en Ucrania y solo un hombre puede terminarla: Vladimir Putin.

La intensificación de la violenta embestida del presidente ruso durante el fin de semana –llevar el conflicto cerca del territorio de la OTAN en Polonia y lanzar misiles y artillería sobre áreas civiles azotadas por una crisis humanitaria que empeora– sugiere que no está ni cerca de estar listo para un alto el fuego.

De hecho, la guerra solo se está volviendo más peligrosa y está más cerca de salirse de control después de que Moscú le dijo a EE.UU. que atacaría los envíos de armas occidentales a las fuerzas armadas ucranianas que han ayudado a frenar el avance ruso. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advirtió el domingo por la noche que era solo cuestión de tiempo antes de que los misiles rusos cayeran en territorio de la OTAN, al tiempo que renovó su llamado a la alianza para cerrar los cielos sobre su país.

Si bien algunos comentarios de funcionarios ucranianos, rusos y estadounidenses plantearon la posibilidad de avances en las negociaciones entre Kyiv y Moscú, que deben reanudarse el lunes, Putin desafió el sábado un llamamiento del presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz para un alto el fuego inmediato. Y todo indica que el líder ruso, a pesar de presidir una invasión que ha convertido a Rusia en un paria económico y diplomático, planea insensiblemente presionar y destruir Ucrania para promover su ambición personal de evitar que se una a Occidente.

La agonía de los civiles ucranianos solo empeora. Una situación ya terrible se está deteriorando en la ciudad sitiada de Mariupol, donde las autoridades municipales dijeron que más de 2.000 civiles han muerto. No hay electricidad, agua ni calefacción y la gente se está quedando sin alimentos ni agua. También hay informes de daños extensos en las ciudades de Járkiv, Mykolaiv, Dnipro, Chernihiv y Sumy, que han estado bajo el implacable bombardeo ruso. Y un periodista y cineasta estadounidense, Brent Renaud, murió a mano de las fuerzas rusas el domingo, dijo la policía en Kyiv, mientras que otro periodista colombianoestadounidense resultó herido. Las circunstancias exactas del ataque aún no se han determinado.

Ninguno de estos acontecimientos sugiere que la guerra se esté acercando a un punto en el que las negociaciones de alto el fuego o las conversaciones de paz puedan tener éxito. Y los riesgos de un conflicto más amplio parecen profundizarse.

EE.UU. advierte a China que no ofrezca a Putin un 'salvavidas'

De hecho, la historia de la invasión, que en sus primeros días estuvo dominada por la heroica resistencia de los ucranianos y Zelensky, superados en número, parece estar tomando un giro oscuro. Putin parece impermeable al costo humano que sus acciones han provocado en un conflicto que puede ser crítico para su propia capacidad de permanecer en el poder en Moscú.

En otra nueva dimensión de lo que amenaza con convertirse en un enfrentamiento geopolítico más amplio, Estados Unidos advirtió a China que no debe proporcionar un “salvavidas” para ayudar a Rusia a evadir las sanciones que estrangulan su economía por su brutal invasión, antes de conversaciones cruciales entre altos funcionarios de EE.UU. y chinos en Europa el lunes.

Hablando en el programa “State of the Union” de CNN el domingo, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, detalló un mensaje claro a Beijing, que aún no ha mostrado ninguna señal de apelar al líder ruso para poner fin a la guerra. Le dijo a Dana Bash que Washington estaba “observando de cerca para ver hasta qué punto China realmente brinda cualquier forma de apoyo, apoyo material o apoyo económico, a Rusia”.

“Le estamos comunicando directamente, en privado, a Beijing que absolutamente habrá consecuencias por los esfuerzos de evasión de sanciones a gran escala o el apoyo a Rusia para reponerlos”, dijo Sullivan. “No permitiremos que eso avance y que haya un salvavidas para Rusia a partir de estas sanciones económicas de cualquier país en cualquier parte del mundo”. Sullivan, que se reunirá con su homólogo chino en Roma el lunes, no dijo si las empresas o entidades gubernamentales chinas se enfrentarían a sanciones si ayudaran a Rusia.

La justificación de la advertencia quedó clara cuando un alto funcionario estadounidense dijo el domingo que Rusia había pedido a China asistencia militar, incluidos drones. Rusia también pidió apoyo económico, según otro funcionario estadounidense familiarizado con el asunto que se negó a detallar la reacción china pero indicó que habían respondido.

Cuando CNN le preguntó sobre el informe de la solicitud de ayuda militar de Rusia, Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en EE. UU., dijo en un comunicado: “Nunca he oído hablar de eso”.

La solicitud podría leerse como una señal de la creciente desesperación rusa. Cualquier ayuda china a Moscú también magnificaría la importancia estratégica de la guerra en Ucrania y podría consagrar la vieja pesadilla estadounidense de un pacto estratégico entre Beijing y Moscú en un momento en que China se perfila como la principal superpotencia rival de Estados Unidos en el siglo XXI. Antes de la invasión, Putin viajó a China para reunirse con el presidente Xi Jinping, donde ambas partes pactaron una amistad “sin límites”. Hubo informes de que el líder ruso se comprometió a no invadir Ucrania hasta el final de los recientes Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Algunos funcionarios occidentales esperan que China utilice su nueva influencia para ayudar a poner fin a la guerra. Pero en los últimos días, los medios oficiales de Beijing han magnificado la falsa propaganda rusa de que EE.UU. tiene un laboratorio de armas químicas y biológicas en Ucrania, que los funcionarios estadounidenses temen que pueda ser un precursor del uso de tales armas por parte de Rusia en la guerra.

No hay indicios disponibles públicamente de que Beijing esté ayudando al esfuerzo de guerra de Putin, y hay razones por las que China puede no ver sus intereses como un reflejo completo de los de Moscú en esta situación. Se supone ampliamente que Xi asegurará un tercer mandato histórico en el poder durante el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista en Beijing este otoño. Durante un año tan importante, el gobierno chino podría desconfiar de que sus empresas enfrenten sanciones en cadena. El aumento de los precios del petróleo podría, a largo plazo, dañar su economía en un momento en que sus tasas de crecimiento descontrolado se están desacelerando.

Las sanciones occidentales e internacionales han sumido a la economía y el sistema bancario rusos en una profunda crisis, pero es posible que el dolor extremo que infligirán no llegue lo suficientemente rápido como para salvar a Ucrania del implacable bombardeo de Putin. Cualquier ayuda china, si ocurriera, podría debilitar el estrangulamiento occidental sobre la economía rusa y aliviar la presión política sobre Putin para que cambie de rumbo.

La guerra se vuelve más peligrosa

Putin está intensificando su bombardeo de Ucrania en lugar de dar un paso atrás.

En una nueva expansión alarmante de la guerra, misiles rusos disparados desde aviones sobre los mares Negro y Azov alcanzaron una base militar cerca de Lviv, matando al menos a 35 personas el domingo, dijeron las autoridades locales. El objetivo estaba peligrosamente cerca de la frontera de Polonia, miembro de la OTAN. Si bien el presidente Joe Biden ha dicho que no enviará tropas estadounidenses a Ucrania, prometió defender “cada centímetro” del territorio de la alianza occidental.

En otra señal de las intenciones agresivas de Putin, después de más de tres semanas de estar atascado en el país, sus tropas se encontraban a 25 kilómetros de la capital, Kyiv, según la inteligencia británica el sábado.

Hubo señales contradictorias en Europa y Washington el domingo sobre las perspectivas de conversaciones entre funcionarios rusos y ucranianos, que hasta ahora han producido pocos avances, así como sobre un esfuerzo diplomático internacional más amplio para lograr que Putin acepte un alto el fuego. La vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, argumentó en Fox que la presión de las sanciones comenzaba a afectar al líder ruso.

“Estamos viendo algunas señales de voluntad de tener negociaciones realmente serias”, dijo Sherman. Pero agregó: “Parece que Vladimir Putin tiene la intención de destruir Ucrania”. Sullivan se mostró pesimista sobre las perspectivas de la diplomacia en “State of the Union” y dijo que Putin “no parece estar preparado para detener el ataque”.

Aún así, el asesor presidencial ucraniano, Mykhailo Podoliak, dijo que cree que las conversaciones podrían “lograr resultados concretos” en los próximos días, ya que Rusia comenzó a hablar “constructivamente”. Y Leonid Slutsky, miembro de la delegación rusa para las conversaciones, dijo que se han logrado “progresos significativos” en las negociaciones con la delegación ucraniana desde que comenzaron, informó la agencia estatal de noticias rusa RIA.

Pero las partes parecen muy alejadas en principio: Ucrania exige la retirada de las tropas rusas. Moscú entró en el conflicto pidiendo a la OTAN que retirara las tropas de los antiguos estados del Pacto de Varsovia en Europa del Este, lo que es aún menos probable ahora dado el trato que Rusia da a Ucrania.

Y nada de lo que Putin ha hecho hasta ahora sugiere que está contemplando revertir un plan que ha arrasado vastas áreas de Ucrania y ahora parece estar apuntando a Kyiv para la batalla decisiva.

