OPINIÓN | ¿Por qué Putin se arrepentirá de haber lanzado esta guerra?

olivertapia

Nota del editor: Peter Bergen es analista de seguridad nacional de CNN, vicepresidente de New America y profesor en la Universidad Estatal de Arizona. Las opiniones expresadas aquí le pertenecen. Ver más opiniones aquí.

(CNN) — ¿Ha superado el asalto de Vladimir Putin a Ucrania los recursos que ha comprometido? Esa es la opinión del Mayor General retirado del Ejército de EE.UU. Mike Repass, quien tiene un punto de vista informado sobre el conflicto, habiendo trabajado en el sector de seguridad de Ucrania desde 2016. Repass, ex comandante del Comando de Operaciones Especiales de EE.UU. en Europa, brinda educación y apoyo de asesoramiento al ejército ucraniano en un contrato del gobierno de EE.UU.

En conversaciones el jueves y viernes hablé con Repass sobre por qué el nuevo liderazgo y el entrenamiento mejorado del ejército ucraniano han perfeccionado notablemente su desempeño en los últimos años, el tipo de armas antiaéreas y antitanque que los ucranianos esperan que EE.UU. y sus aliados de la OTAN les proporcionen y lo que espera que suceda a continuación a medida que avanza la guerra en Ucrania. Él predice una campaña de los rusos que podría convertir las ciudades de Ucrania en escombros, creando una crisis de refugiados que abrume a las naciones limítrofes y desestabilice Europa Central y Oriental.

OPINIÓN | El mundo condena la guerra de Putin

Pero Repass cree que si bien los rusos pueden superar la dura defensa de Ucrania, no podrán mantener el control del país porque Putin no tiene suficientes fuerzas en el terreno para ocupar grandes franjas de Ucrania indefinidamente. En resumen, Putin ha mordido más de lo que puede masticar.

Nota: Repass está en el consejo asesor de la Fundación de Operaciones Especiales Globales, donde soy el presidente de la junta. Nuestra conversación fue editada para mayor claridad y duración.

Repass: La conclusión es que las fuerzas militares ucranianas se han desenvuelto excepcionalmente bien hasta ahora en la guerra. A Rusia le resultará muy difícil someterlos porque están dispuestos a luchar hasta que parezca “inútil” o hasta que ya no tengan los recursos para hacerlo.

Los ucranianos han sido rebasados por la tecnología rusa y superados en número y armas –tanques rusos, artillería, misiles de ataque de precisión de largo alcance, vehículos blindados de transporte de tropas–, pero el terreno favorece a los defensores, especialmente en el norte y el este de Ucrania, aunque menos en el sur.

Creo que el tiempo y la masa están del lado ruso, y podrán crear las condiciones para la paz adecuada al gusto de Putin, o destruirán directamente las ciudades de Ucrania y el ejército ucraniano, lo que para mí todavía deja un escenario de resistencia para los ucranianos. Entonces, hay múltiples futuros plausibles.

Bergen: ¿Por qué los ucranianos están peleando mejor de lo que muchos esperaban?

Repass: No me sorprende lo bien que está luchando el ejército de Ucrania. Estoy sorprendido por el letargo del asalto ruso; parece ser lento y laborioso hacia el norte. En el este, les están dando el trasero. En el sur, parecen estar haciendo un progreso constante.

Putin esperaba que los ucranianos capitularan como lo hicieron en 2014 cuando tomó Crimea, pero en general, la OTAN y EE.UU. han hecho un estupendo trabajo en entrenar al ejército ucraniano y reformarlo y convertirlo en una fuerza de defensa nacional viable desde 2014. La diferencia entre entonces y ahora es que el liderazgo de Ucrania está decidido a unificarse con Occidente, política, militar y económicamente.

En el lado militar, el presidente Zelensky había heredado un antiguo cuadro de muchachos que él reemplazó. Los líderes militares que trajo el año pasado son todos oficiales generales más jóvenes, y sirvieron juntos en la región de Donbás en combate contra los rusos. El liderazgo que tiene en el lado militar está mucho más comprometido y es mucho más influyente.

Zelensky también trajo a un nuevo ministro de Defensa. El ministro anterior no estaba a la altura de la tarea por varias razones, por lo que incorporó a Oleksiy Reznikov, y ha sido sobresaliente.

Entonces, el nuevo liderazgo realmente ha acelerado el ritmo de las reformas en las que se encontraban. Con uno o dos años más, esos muchachos habrían estado en un lugar completamente diferente, pareciéndose mucho más a las fuerzas armadas de un país de la OTAN.

He visitado 100, 150, 200 unidades tácticas en varios lugares, en Afganistán e Iraq, donde participé en dos períodos de combate, y sé instantáneamente, cuando entro en el entorno de una unidad táctica, cuál es la dinámica allí. Cuando visité una unidad de las Fuerzas Especiales de Ucrania en septiembre, sentí que inmediatamente estos muchachos estaban bien entrenados; se parecían a nuestros muchachos. Tenían los mismos gestos. Tenían los mismos procesos de planificación.

Bergen: Pensé que el ataque de Putin a Ucrania sería como cuando el ejército estadounidense tomó Bagdad en 2003 y que los rusos decapitarían rápidamente al régimen ucraniano.

Putin encarna al ultranacionalismo ruso, dice analista 1:19

Repass: Creo que eso es lo que el mundo esperaba. Entonces, estratégicamente, la mentalidad de la OTAN era: “Oye, no nos vamos a involucrar porque para cuando nos comprometamos con esto, nos pongamos en marcha y nos comprometamos, todo habrá terminado. Así que no vamos a arriesgar el capital político con otra potencia nuclear para hacer esto”. Sin embargo, ahora tenemos otra realidad geoestratégica en la que la defensa ucraniana es bastante viable. Creo que los ucranianos están a la vanguardia en la protección de las democracias liberales de Europa.

ANÁLISIS | Crímenes de guerra: cómo se podría juzgar a Putin en la Corte Penal Internacional

Bergen: Para los ucranianos, ¿qué armas se necesitan ahora de la OTAN y EE.UU.? ¿O estamos en el punto en que es demasiado tarde para obtener armas debido a problemas logísticos?

Repass: No, no es demasiado tarde. Todos los comandantes tácticos ucranianos piden defensa aérea y armas antitanque. Quieren armamento de defensa aérea como Stingers o SA-7, y quieren armas antitanque. Saben dónde está el enemigo. Saben cómo llegar a él, pero no tienen los medios en el terraeo.

Hay congestión en la tubería de entrega de armas de la OTAN porque el grifo se abrió hace solo unos días y aún no han llegado a las unidades tácticas ucranianas.

No estoy hablando en nombre de la OTAN de ninguna manera o forma cuando digo lo que voy a decir, pero una de las cosas es que deben tener un sistema de comunicación común. En este momento, hay comunicaciones disímiles y engorrosas entre los comandos ucranianos y las naciones que brindan apoyo.

Lo segundo es que por no ser una operación de la OTAN, la OTAN no ha respondido de manera formal para levantar centros de coordinación de movimientos y centros de control logístico. Así que hay mucha improvisación con la coalición de los dispuestos y capaces, armando las redes de transporte y las redes logísticas. Hay mucho trabajo que se puede hacer entre los estados miembros individuales de la OTAN para reforzar la eficiencia y la eficacia y acelerar la entrega del armamento letal.

Bergen: ¿Por qué hay un convoy ruso de 40 millas (60 kilómetros) en la carretera tratando de tomar Kyiv? Parece un enfoque extraño.

Repass: Sí. Todo el mundo se está rascando la cabeza por eso. Hay un par de cosas que creo que alimentan esto. Ahora tiene 40 millas de largo, pero el convoy comenzó en segmentos. Y esos segmentos tenían entre 50 y un par de cientos de vehículos a la vez. La idea era que estos segmentos se desplegaran, pero luego comenzó la congestión debido a las muertes en combate y las averías.

Además, si los vehículos y los tanques se salen de ese camino, entonces estarán en un atolladero. Hay lodo en la región que persiste básicamente durante la primavera, desde ahora y durante otras seis semanas, más o menos.

Entonces, la movilidad a campo traviesa está sumamente inhibida en la parte norte del país. En la parte sur del país no tienes ese problema. Así que no ves estos convoyes enormes en el sur. Solo lo ves en el norte, donde salirse de la carretera es un problema.

Bergen: ¿Por qué fue tan mal planeado, o simplemente es que probablemente no saldría bien debido a las circunstancias climáticas que estamos viendo?

Repass: Asumimos que los rusos son capaces de una planificación eficiente, pero también son capaces de una mala planificación. No han hecho este nivel de planificación y ejecución en ninguno de sus ejercicios de entrenamiento. Por lo tanto, no están familiarizados con la gran maniobra y los aspectos de sostenimiento de lo que están intentando hacer.

OPINIÓN | Putin, el emperador sin ropa

Bergen: ¿Qué sigue?

Repass: Una campaña rusa para convertir las ciudades en escombros, creando una crisis de refugiados, abrumando las fronteras y las naciones fronterizas, y desestabilizando Europa Central y Oriental.

Apuntarán a la infraestructura del gobierno y luego a los medios de comando y control –comunicaciones públicas, Internet, torres de radio, torres de telefonía celular– cualquier cosa que puedan hacer para interrumpir las comunicaciones, para separar a la gente del gobierno.

Con esta campaña, quieren crear conmoción y pánico masivo en la sociedad para crear desafíos complejos para el gobierno y degradar la voluntad de la gente. Ya alrededor de un millón de refugiados han cruzado las fronteras de una población de alrededor de 41 millones. Eso va a subir significativamente. Vas a tener varios millones de personas yendo hacia el oeste.

Es probable que Belarús y Rusia declaren la ley marcial, y podrán tomar medidas drásticas contra todo tipo de discurso público, medios de comunicación e Internet, y reducir cualquier potencial de resistencia o intentos de golpe internos en sus países.

Es probable que combinen fuerzas, avancen para sellar la frontera occidental de Ucrania, primero, para crear un mayor desastre humanitario en Ucrania; y segundo, cortar cualquier reabastecimiento proveniente del oeste.

Creo que en ese momento, el ejército de Ucrania continuará luchando principalmente al oeste del río Dniéper. En otros lugares, particularmente en los centros urbanos de Ucrania, habrá una insurgencia. Se levantará una resistencia ya sea planificada previamente u orgánicamente, e infligirán dolor y destrucción a los rusos en la medida de lo posible.

Aquí es donde entra en juego el término “indigerible”. Los rusos pueden consumir Ucrania, pero no pueden digerirla. Será demasiado doloroso aferrarse a ella y eventualmente tendrán que escupirla. En esencia, el costo de ocupación es demasiado alto en comparación con las ganancias.

Puede que los rusos finalmente controlen las áreas urbanas, pero hay vastas áreas entre ellas, a 50 kilómetros, a 80 kilómetros de distancia, donde no hay nada. Hay muchos pueblos pequeños y pequeñas ciudades que no están controladas por los rusos.

La devastación va a horrorizar a Europa y América del Norte. El argumento de la no intervención eventualmente será superado por el problema del sufrimiento humano. Y luego, potencialmente una coalición de voluntarios podría imponer algo similar a una zona de exclusión aérea o refugios seguros para refugiados y ciudadanos de las principales áreas metropolitanas.

Crisis humanitaria: más de 1 millón de personas huyen de Ucrania 2:54

Bergen: ¿Esos refugios seguros podrían parecerse un poco al tipo de refugio seguro que Estados Unidos estableció en Kurdistán en Iraq en 1991?

Repass: Sí, algo así, en el oeste de Ucrania.

Bergen: ¿Qué es lo mínimo que Putin quiere lograr en Ucrania?

Repass: Lo único crítico que Putin debe tener es el control del Canal del Norte de Crimea.

Bergen: ¿Por qué?

Repass: Porque cuando invadió Crimea y Donbás en 2014, los ucranianos cerraron la fuente del canal del norte de Crimea en el río Dniéper. Entonces, se secó, y han estado dependiendo del agua subterránea en Crimea desde entonces, y luego el agua subterránea se secó. Entonces, Putin no ha tenido agua dulce en Crimea hasta ahora.

Los rusos capturaron el canal del norte de Crimea y el agua dulce apareció en Crimea en el último día más o menos. Así que eso es lo único que tenía que tener.

Lo que también quería tener es un puente terrestre desde Donbás hasta Crimea y asegurar esa ruta terrestre y la fuente del Canal del Norte de Crimea en el río Dniéper. Básicamente, tendría el control de todo el territorio al este del río Dniéper, subiendo hasta Kyiv y luego arqueándose hacia el norte y el este hasta Donbas. Si Putin se apodera de suficientes tierras al este del río Dniéper, entonces está dispuesto a negociar todo lo demás.

Pero incluso con el territorio geográfico que acabo de describir, los cerca de 175.000 soldados de Putin que actualmente están desplegados en Ucrania y sus alrededores no son suficientes para mantener el control de esa geografía.

Bergen: ¿Cuántos recursos humanos necesitaría Putin para controlar el territorio?

Repass: Difícil de decir.

Los rusos deben tener suficiente gente para obligar a los 41 millones de personas en Ucrania a cooperar con el gobierno ruso. Se necesitó una gran parte del Frente Oriental del ejército alemán para someter a los ucranianos para que pudieran continuar la campaña en el sur de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial.

Entonces, no veo cómo Putin podrá lograr eso.

Creo que las democracias liberales occidentales tienen tanto la obligación moral como el imperativo político de apoyar a una nación que lucha por su independencia y la búsqueda de un orden político liberal en la tradición occidental. Si no es aquí, ¿dónde nos posicionaremos contra las fuerzas autocráticas y revisionistas? ¿Qué deberían concluir Georgia y Azerbaiyán de nuestra timidez frente al mal? Seguramente Taiwán es el siguiente.

Creo que el asalto de Rusia a Ucrania es la vanguardia de estados militarmente fuertes que se aprovechan de los más débiles. Pocos pensábamos que estaríamos aquí, pero así es. ¿Qué vamos a hacer ahora?

La historia ha sido cruel con las naciones cuando toleran o apaciguan tal agresión. Los conceptos de integridad territorial y democracia no pueden terminar en las fronteras de la OTAN. ¿Ha de dejarse el resto del mundo a los lobos mientras no haya más que una isla de seguridad? El ataque de Rusia a Ucrania no puede tener éxito si esperamos construir y mantener los beneficios de la democracia más allá de las fronteras de la OTAN.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.