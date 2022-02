Andrés Manuel López Obrador dice sentir orgullo tras ser criticado por Ted Cruz

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN Español) — El presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes sentir orgullo de que el senador de Estados Unidos Ted Cruz lo haya criticado días atrás. “De verdad es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance en contra del gobierno que represento”, dijo el mandatario.

“Me llena de orgullo por lo que él representa, por lo que representamos. Si él me alabara, si él hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar que no estamos haciendo bien las cosas, pero si él dice que estamos mal, pues la verdad me produce orgullo”, dijo López Obrador durante su conferencia matutina que se llevó a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El presidente agregó que es “natural” que Cruz se exprese de su gestión de la forma en que lo hizo. “Son dos posturas, como ha sido la historia de México siempre y hasta diría de mundo en lo político. Es el movimiento liberal y el movimiento conservador”.

OPINIÓN | Castañeda: La “pausa” en la relación entre México y España parece una maniobra de distracción de AMLO

El miércoles 16 de febrero, durante su participación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, el senador de Texas dijo estar “profundamente preocupado por la profundización de los disturbios civiles en México y el colapso de la sociedad civil. La ruptura del Estado de Derecho en nuestra frontera sur plantea graves desafíos y peligros para la seguridad nacional de Estados Unidos en temas que van desde la lucha contra el narcotráfico y la migración ilegal”.

Cruz habló también sobre la violencia que afecta a políticos y periodistas mexicanos. “El clima actual al que se enfrentan los políticos y periodistas en México es el más mortal de la historia. En 2020, más periodistas fueron asesinados en México que en cualquier otro país del mundo. Solo representó casi un tercio de los periodistas asesinados”.

AMLO solicita investigar los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola 1:37

“El presidente López Obrador parece decidido a empeorar todas estas tendencias. El viernes utilizó su conferencia matutina para intimidar a uno de los periodistas de más alto perfil de México, Carlos Loret de Mola”. Para Cruz, con esto, AMLO parece estar “abusando del poder sin importar el efecto en México o en las relaciones entre Estados Unidos y México”.

El senador cerró cuestionando “qué pasos está tomando la administración de Joe Biden para transmitirle al gobierno mexicano que su comportamiento está socavando el Estado de Derecho y está poniendo en peligro la seguridad estadounidense y las relaciones entre Estados Unidos y México”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.