ANÁLISIS | Rusia dice que algunas tropas vuelven a casa después de los ejercicios cerca de Ucrania. La evidencia sugiere lo contrario

Kyiv (CNN) — No confíes, verifica: ese es el mantra no oficial de los funcionarios occidentales en respuesta a las declaraciones de Rusia de que algunas de sus unidades que han estado cercando Ucrania están regresando a la base.

Rusia parece estar dispuesta a demostrar esas declaraciones al mundo a través de videos bien producidos distribuidos por el Ministerio de Defensa el martes y el miércoles.

En varios de esos videos, se decía que las unidades de los Distritos Militares Sur y Oeste volvían a la base desde Crimea tras completar sus ejercicios allí. El tráfico que se dirigía al este a través del puente sobre el estrecho de Kerch incluía tanques, vehículos de combate de infantería y camiones de combustible, que apoyaban a las unidades.

Filmados desde múltiples ángulos, los vídeos estaban diseñados para reforzar lo que el Kremlin ha insistido todo el tiempo: que una invasión de Ucrania no está ni ha estado nunca en su agenda.

“Las tropas del Distrito Militar Sur, que han completado sus tareas como parte de los ejercicios tácticos planificados en los campos de tiro de armas combinadas en la península de Crimea, han comenzado a regresar a sus puntos de despliegue permanente”, dijo el ministerio el martes.

Pero dos de las unidades que se marcharon, según el periódico ruso Izvestia, eran elementos de la 3ª y 150ª Divisiones de Fusileros Motorizados. Tienen su base cerca de Ucrania, en Rostov del Don y Belgorod respectivamente, a poca distancia de la frontera. Cuando esas unidades vuelvan a casa, estarán más cerca de Ucrania de lo que estaban en Crimea.

Otras imágenes rusas del martes -incluyendo tomas de drones- mostraron la elaborada salida de tanques T72 de una zona rural no identificada.

CNN geolocalizó la ubicación en un campo de entrenamiento cerca de Otreshkovo, un pueblo ruso a unos 120 kilómetros de la frontera. Pero la dirección que tomaba el convoy de tanques que partía está lejos de ser concluyente.

El video muestra a los tanques dirigiéndose en dos direcciones diferentes, tanto a una estación de tren como al campo de entrenamiento.

Al día siguiente, el Ministerio de Defensa publicó más vídeos de la misma unidad siendo cargada en un tren – y luego publicó otro vídeo del tren retumbando hacia el este por la noche. Su destino es desconocido.

Los diplomáticos rusos han aprovechado la retirada declarada del Ministerio de Defensa para acusar a Occidente de histeria al aumentar la amenaza de una invasión.

El embajador de Rusia ante la Unión Europea, Vladimir Chizhov, declaró el miércoles al periódico alemán Die Welt que no habrá ningún ataque “ni el miércoles, ni la semana que viene, ni en las próximas semanas, ni en los próximos meses”.

Para Estados Unidos y la OTAN, el jurado aún no está decidido. El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo el martes que Estados Unidos considera que hay unas 150.000 fuerzas rusas en torno a Ucrania.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, coincidió en afirmar que “el mero hecho de que veamos movimiento de fuerzas, de carros de combate, no confirma una retirada real. Ha sido un poco de altibajos, de ida y vuelta en todo momento.

Pero la tendencia en las últimas semanas y meses ha sido un aumento constante de las capacidades rusas cerca de las fronteras de Ucrania”.

CNN -junto con una serie de expertos independientes- sigue vigilando y geolocalizando los contenidos de las redes sociales que surgen de Rusia y Bielorrusia y que muestran a sus militares en movimiento.

La evidencia que tenemos es que muchos blindados rusos permanecen cerca de la frontera ucraniana – y algunos de ellos siguen acercándose.

El miércoles, los tanques T90 fueron filmados moviéndose a través de la aguanieve en Tomarovka, una aldea en la región rusa de Belgorod, a pocos kilómetros de la frontera ucraniana, según múltiples vídeos revisados.

Russian army T80 main battle tanks, possibly of the 4th Guards Tank Division. They arrived yesterday, near Belgorod (30km from Ukraine), by train, from Naro-Fominsk, south-west of Moscow (700km). Today they left the area of the railway sidings, by road.

En la cercana localidad de Veselaya Lopan, las imágenes por satélite muestran un nuevo campamento militar temporal.

A military camp was set up on the outskirts of Veselaya Lopan, a village in Belgorod region located 15 km from the Goptivka border crossing.

Y en la última semana, más helicópteros -tanto de combate como de transporte- han llegado tanto a Crimea como a zonas cercanas a la frontera oriental de Ucrania, según las imágenes de satélite revisadas por la CNN.

Esos helicópteros proporcionarían un importante apoyo aéreo a cualquier ofensiva terrestre.

Las nuevas imágenes por satélite también muestran un curioso acontecimiento en el sur de Bielorrusia, a unos seis kilómetros (aproximadamente cuatro millas) de la frontera ucraniana y también cerca de la zona de exclusión de Chernóbil. En los últimos días se ha construido un largo puente de pontones que cruza el río Pripyat, no muy lejos de donde las fuerzas bielorrusas y rusas están llevando a cabo extensas maniobras conjuntas.

Imágenes satelitales tomadas en los últimos dos días muestran la construcción de una nueva carretera y de un puente táctico sobre un río clave en Belarús, a menos de seis kilómetros de la frontera ucraniana.

Tanto la nueva construcción de la carretera como el puente, que cruza el río Pripyat en el sur de Belarús, están a menos de 6 kilómetros de la frontera y podrían ser utilizados por las fuerzas rusas que actualmente se encuentran en Belarús para dirigirse a Kyiv.

Aunque hay poca actividad militar en la zona inmediata, el puente reduciría drásticamente el tiempo necesario para llegar a la frontera ucraniana y evitaría los centros de población. Una imagen de satélite adicional de Planet Labs también muestra que después del 8 de enero se construyó una nueva carretera que lleva al puente.

Los funcionarios militares y de inteligencia occidentales están siguiendo de cerca la construcción como parte de la infraestructura de apoyo que Rusia está poniendo en marcha antes de una posible invasión, dijeron a CNN tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Sin embargo, los ejercicios anteriores en la zona han incluido la construcción de pontones, lo que pone de relieve un dilema bien conocido en la captura de inteligencia: cómo conciliar las capacidades crecientes y cambiantes con las intenciones desconocidas.

Otro acontecimiento todavía inexplicable: Maxar había observado previamente el establecimiento de un gran destacamento de fuerzas rusas -incluyendo tanques- cerca de la ciudad de en el sureste de Bielorrusia, a unas 30 millas de la frontera.

Esas fuerzas parecen haberse dispersado, dice Maxar, señalando que un “convoy militar fue visto moviéndose hacia el oeste en las imágenes de hoy”.

Las fuerzas rusas, incluidos los tanques, parecen haberse dispersado de un campamento cerca de Rechytsa, Belarús. En una de las imágenes satelitales, se ve un convoy de vehículos moviéndose hacia el oeste, adentrándose en Belarús.

Los analistas dicen que se necesitarán al menos varios días para establecer si hay una verdadera retirada de las fuerzas rusas de las posiciones temporales en torno a Ucrania, o si -como muchos funcionarios occidentales creen- se trata de más maniobras.

El Equipo de Inteligencia de Conflictos, que tiene una larga experiencia en el seguimiento de los movimientos militares rusos, dijo a la CNN: “Actualmente no podemos confirmar ni negar que se esté produciendo una retirada real. Hemos visto vehículos del 58º ejército del Distrito Militar del Sur siendo cargados en trenes en Crimea (donde se habían desplegado previamente sin previo aviso), pero necesitaríamos más tiempo y pruebas para decir si realmente se están retirando a sus bases permanentes”.

Konrad Muzyka, analista de Rochan Consulting, una consultora aeroespacial y de defensa, dijo en un tuit: “Las retiradas previamente anunciadas significaron más despliegues de tropas rusas cerca de Ucrania. Siguen llegando nuevos trenes con equipamiento. La retirada sería un avance bienvenido, pero la historia reciente nos dice que estos anuncios no son genuinos. Necesitamos unos días para verificarlo”.

En enero y principios de febrero, decenas de vídeos en las redes sociales mostraban a las fuerzas rusas dirigiéndose hacia las fronteras de Ucrania casi todos los días. Hasta ahora, no ha habido una oleada similar de contenidos que muestren a esas fuerzas moviéndose en dirección contraria.

