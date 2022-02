ANÁLISIS | Biden busca apuntalar su flanco interno en su duelo con Putin

olivertapia

(CNN) — Muchos estadounidenses están desconcertados al verse arrastrados a un duelo de la Guerra Fría al estilo de la década de 1970 con Rusia. El martes, el presidente Joe Biden trató de explicar por qué es importante la crisis.

Después de construir una fuerte coalición occidental para tratar de disuadir la posible invasión rusa de Ucrania, Biden necesitaba preparar el frente interno para las dificultades que podrían enfrentar los estadounidenses, incluido el aumento de los precios de la energía, si el presidente ruso, Vladimir Putin, sigue adelante. Lo hizo el martes en un serio discurso en la Casa Blanca que, si bien puede haber sido necesario por razones políticas internas, también podría haber arriesgado una nueva escalada en las tensiones de Estados Unidos con el Kremlin dado que Biden no dio señales de ceder ante las demandas centrales de Putin.

El mundo sigue en vilo por el próximo movimiento de Putin, incluso después de que Moscú dijo que retiró algunas tropas en una posible señal de flexibilidad. Biden dijo que Estados Unidos aún no había detectado tal movimiento sobre el terreno.

El discurso del presidente estuvo dirigido a múltiples audiencias: el propio Putin; los ciudadanos rusos con quienes dijo que EE.UU. no tenía problemas; los ucranianos, y los aliados de EE.UU. en Europa.

Pero el presidente se esforzó por asegurarse de que el pueblo estadounidense también escuchara un mensaje claro. Esto era importante para proteger su flanco doméstico. Si bien los líderes republicanos en general han apoyado el enfoque del presidente, hay señales claras de que el Partido Republicano está preparando el terreno para atacar si la situación empeora.

Mientras enfatizaba que no enviaría tropas a Ucrania, Biden les dijo a los estadounidenses que todo lo que representaba su país –libertad, democracia y el derecho de las naciones soberanas a decidir sus destinos– se arriesgaría si cediera ante Rusia. Argumentó que la seguridad nacional estadounidense dependía ahora, como lo había hecho durante décadas, de una defensa resuelta en Europa para evitar cualquier movimiento ruso sobre los aliados estadounidenses más allá de Ucrania.

Durante gran parte de la Guerra Fría, esta fue una tabla aceptada de la política exterior bipartidista. Pero dado el agotamiento de EE.UU. con dos décadas de guerra del siglo XXI en el extranjero y el unilateralismo de “Estados Unidos Primero”, los ataques a la OTAN y el culto a los héroes de los autócratas de la era de Donald Trump, ya no se puede asumir que esta es una posición predeterminada de EE.UU.

“(Si) no defendemos la libertad donde está en riesgo hoy, seguramente pagaremos un precio más alto mañana. Gracias. Los mantendré informados”, dijo Biden, antes de girar sobre sus talones en el final de un nítido discurso de 11 minutos.

La frágil posición política de Biden es un factor

Hubo una fuerte impresión de que Biden, cuyo personal había estado buscando una ventana para este discurso, según fuentes de CNN, esperaba reconstruir una reputación de franqueza y competencia mellada por su última gran crisis de política exterior, la caótica retirada de Afganistán el verano pasado.

También se protegió un mayor daño político entrante cuando advirtió que una invasión rusa de Ucrania podría desestabilizar los mercados energéticos mundiales y que los estadounidenses no escaparán a las consecuencias. Por eso era tan importante que Biden explicara a los votantes estadounidenses que no le agradaba la confrontación y que aún quería ofrecerle a Putin una salida.

Videos de redes sociales muestran despliegue militar de Rusia hacia Ucrania 1:28

“No voy a pretender que esto será indoloro”, dijo el presidente. “Podría haber un impacto en nuestros precios de la energía… Estamos preparados para implementar todas las herramientas y la autoridad a nuestra disposición para proporcionar alivio en las estaciones de gasolina. Y trabajaré con el Congreso en medidas adicionales para ayudar a proteger a los consumidores y abordar el impacto de los precios en las estaciones”.

Las percepciones de la presidencia de Biden y la recuperación de la economía a medida que la pandemia disminuye ya han sido destruidas por los altos precios de la gasolina y los mayores aumentos en la inflación de los productos básicos en 40 años.

Videos muestran el despliegue de tanques, cañones y misiles de Rusia hacia la frontera con Ucrania

No puede permitirse otro golpe económico solo nueve meses antes de las elecciones en las que los republicanos tienen grandes esperanzas de recuperar la Cámara de Representantes y el Senado, estrangulando su presidencia.

Y los riesgos de un retroceso de la acción rusa son agudos, como Putin –quien ha demostrado una habilidad para jugar a la política interna de EE.UU. con su intromisión electoral y disfrutaría lastimando políticamente a Biden– seguramente entiende. Por ejemplo, un nuevo análisis de RSM compartido con CNN encontró que si la crisis actual lleva el petróleo a US$ 110 por barril, la inflación en EE.UU. superaría el 10% anual.

Los republicanos juegan en ambos lados de la crisis con Putin

Ese telón de fondo subraya por qué la posición política de Biden es traicionera mientras navega por la crisis y por qué un discurso como el del martes era necesario por razones políticas, incluso si corría el riesgo de complicar la jugada diplomática.

Si bien no hay señales de que Biden esté dispuesto a apaciguar a los rusos, tiene poco espacio político en Washington para hacer concesiones.

Algunos republicanos están jugando en ambos bandos –mostrando solidaridad contra Rusia mientras dejan espacio para capitalizar la situación y calificar al presidente de débil si las cosas van mal. A otros, especialmente a los que juraron lealtad a Trump, les importa poco la unidad nacional en tiempos de crisis.

Esta dualidad en la respuesta del Partido Republicano quedó al descubierto en una declaración en la que los principales republicanos de las comisiones de Relaciones Exteriores, Inteligencia y Servicios Armados del Senado firmaron una declaración con los principales demócratas sobre la crisis.

“En esta hora oscura, estamos enviando un mensaje bipartidista de solidaridad y resolución al pueblo de Ucrania, y una advertencia igualmente clara a Vladimir Putin y al Kremlin”, decía el mensaje, que lleva los nombres de los senadores republicanos Jim Risch de Idaho, James Inhofe de Oklahoma, Marco Rubio de Florida y el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell.

Pero McConnell también dijo a los periodistas que la crisis fue en parte culpa de Biden.

“De no haber sido por la catástrofe en Afganistán, no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda, de que los rusos no estarían en la frontera de Ucrania con 100.000 soldados o más, si no le hubiéramos indicado al resto del mundo que estábamos desconectando Afganistán y volviendo a casa”, dijo McConnell a los periodistas.

Así están desplegadas las fuerzas de la OTAN en Europa del Este

La representante de Nueva York Elise Stefanik, una republicana que ascendió a una posición de liderazgo en la Cámara debido a su firme apoyo a Trump, criticó a Biden cuando se unió a la presión de los legisladores republicanos por su versión de sanciones que apuntarían a Putin y sus asociados incluso antes de una invasión de Ucrania.

“El lento apoyo de Joe Biden a Ucrania y la debilidad en el escenario mundial ha envalentonado la agresión de Vladimir Putin contra el estado soberano y democrático de Ucrania”, dijo Stefanik en un comunicado.

Un momento escalofriante

Más allá del trasfondo político, fue bastante escalofriante escuchar a un presidente de EE.UU. dar garantías tan duras a los aliados sobre el apoyo frente a la agresión rusa. Biden casi retrocede en el tiempo a la década de 1980, una década en la que su visión del mundo fue esbozada como un senador estadounidense trotamundos durante la Guerra Fría y su adversario, Putin, se convirtió en un hombre fuerte por sus años en la KGB –el temido servicio de seguridad del estado y agencia de espionaje de la Unión Soviética.

“No se equivoquen, Estados Unidos defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN con toda la fuerza del poder estadounidense”, advirtió Biden.

“Un ataque contra un país de la OTAN es un ataque contra todos nosotros y el compromiso de Estados Unidos con el Artículo Cinco es sacrosanto”.

El precio del trigo y el maíz podría dispararse por esta razón 0:58

El Artículo Cinco solo ha sido invocado una vez: por los aliados de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. La promesa de Biden de defender a los miembros de la OTAN, incluidos los que se unieron después de abandonar el Pacto de Varsovia luego de la caída de la Unión Soviética, fue un recordatorio de lo tensas que podrían ser las cosas si Putin invade Ucrania.

En ese escenario, las fuerzas rusas se acercarían a las tropas de la OTAN en las naciones que limitan con el país, como Hungría, Polonia y Rumania. Esa es una situación llena de posibilidades de errores de cálculo y empeoraría considerablemente las tensiones en Europa.

Aún así, si bien la franqueza de Biden fue discordante, el discurso también debe verse en el contexto de un juego mental de propaganda que Estados Unidos ha estado jugando con Putin, a medida que busca marcar el ritmo de la crisis y eliminar su elemento sorpresa.

Repercusiones diplomáticas para la seguridad de EE.UU.

El retroceso contra los estadounidenses no sería solo en el surtidor de gasolina si las relaciones con Moscú se deterioran aún más en caso de una invasión de Ucrania.

El tipo de temibles sanciones que impondrían EE.UU. y sus aliados provocaría una contrarreacción rusa. Moscú tiene la capacidad de interrumpir la política exterior en múltiples áreas que le preocupan a Washington, incluso en temas vitales para la seguridad nacional de EE.UU., como reducir las amenazas nucleares y de misiles de Irán y Corea del Norte. Y es probable que Putin sea menos accesible a las demandas de Estados Unidos de detener los ataques cibernéticos en suelo estadounidense si su régimen es pulverizado por sus sanciones.

Todo esto apunta a las consecuencias políticas reales que enfrentaría Biden en caso de una invasión rusa a Ucrania. En su discurso ofreció amplias conversaciones de seguridad con Moscú, consultas sobre transparencia y estabilidad estratégica. Pero el hecho de que Biden no pueda preservar la OTAN y al mismo tiempo ceder a las demandas centrales de Putin (la retirada de la alianza de los antiguos estados aliados soviéticos en Europa del Este) muestra que puede que no haya una solución diplomática a menos que el presidente ruso esté dispuesto a conformarse con algo de menor alcance.

¿Cuán factible es una guerra entre Rusia y Ucrania? 3:15

“La realidad del asunto, lo que Putin quiere, es algo que no podemos darle a través de la diplomacia. Quiere controlar Ucrania, quiere, de muchas maneras, reajustar el orden de seguridad europeo que se acordó después de la Guerra Fría”, dijo el martes Ivo Daalder, exembajador de Estados Unidos ante la OTAN, a Jake Tapper de CNN.

“Me parece que quiere amenazarnos para lograr una rendición unilateral y Biden salió hoy y dijo que eso no va a suceder”, dijo Daalder.

