Sarah Palin no pudo demostrar su acusación de difamación contra The New York Times, determina jurado

(CNN Business) — El diario The New York Times venció al defenderse en una demanda por difamación que presentó Sarah Palin en su contra, después de que los miembros del jurado determinaran que ella no demostró su caso.

Los nueve jurados, que deliberaron desde el viernes por la tarde, declararon que The New York Times no es responsable en la demanda por difamación de Palin contra el periódico.

Sin que ellos lo supieran, durante las deliberaciones, Rakoff determinó que los abogados de Palin no demostraron un elemento clave de su caso, por lo que él anularía el veredicto del jurado si hubiera fallado a favor de Palin.

“La ley aquí establece un estándar muy alto (para la real malicia)”, dijo Rakoff este lunes. “La corte determina que ese estándar no se ha cumplido”.

Palin y sus abogados han indicado previamente que considerarían una apelación si el juicio con jurado no les favorecía.

Los abogados del diario celebraron este lunes, abrazándose en la corte después de que Rakoff tomara su decisión.

“The New York Times da la bienvenida a la decisión de hoy”, dijo un portavoz este lunes. “Es una reafirmación de un principio fundamental de la ley estadounidense: no se debe permitir que las figuras públicas usen demandas por difamación para castigar o intimidar a las organizaciones de noticias que cometen, reconocen y corrigen rápidamente errores no intencionales”.

La demanda de Palin

Palin demandó al The New York Time y a su exeditor de la página editorial James Bennet en 2017 después de que publicaron un editorial que vinculaba erróneamente un mapa que el comité de acción política de Palin había publicado con un tiroteo en 2011 que cobró la vida de seis personas e hirió a la excongresista Gabrielle Giffords.

El editorial en cuestión se publicó el día del tiroteo en una práctica de béisbol que hirió al congresista Steve Scalise. Estaba destinado a abordar la retórica política acalorada antes del tiroteo, pero al señalarlo, el Times dijo erróneamente que había un vínculo “claro” entre un mapa que tenía puntos de mira sobre los distritos del Congreso, incluido el de Giffords, y el tiroteo que la hirió a ella. Bennet testificó que él agregó lenguaje sobre que había un vínculo claro y que una vez se dio cuenta de su error trabajó para emitir una corrección rápidamente.

Palin testificó que estaba “mortificada” porque el diario la acusó falsamente de incitar al asesinato de esas seis personas, que incluían a un juez federal y una niña de 9 años, seis años después de ese tiroteo mortal.

Bennet testificó que estaba sorprendido de que algunas personas interpretaran el editorial diciendo que el hombre que le disparó a Giffords y otros fue incitado por Palin, testificando que “ese no es el mensaje que pretendíamos enviar”.

