Una máquina tragamonedas en Las Vegas no funcionó y no le avisó a un turista que había ganado. Esto fue lo que ocurrió después

olivertapia

(CNN) — Un turista en Las Vegas ganó el premio mayor en una máquina tragamonedas el mes pasado, pero nunca fue informado debido a un mal funcionamiento en la máquina, según funcionarios.

Ahora, después de una búsqueda exhaustiva, la Junta de Control de Juegos de Nevada dice que ha identificado al ganador del premio de casi US$ 230.000.

El 8 de enero, un hombre, posteriormente identificado por funcionarios de la junta de control de juegos como Robert Taylor, jugó en una máquina tragamonedas en Treasure Island Hotel and Casino. Debido a un error de comunicación, según los funcionarios, la máquina tragamonedas no funcionó y no notificó a Taylor ni al personal del casino que había ganado.

La máquina tragamonedas que no funcionó correctamente estaba en Treasure Island Hotel and Casino.

Cuando se detectó el error, el personal del casino no pudo identificar al hombre, que era de otro estado. La junta de control de juegos emprendió una búsqueda exhaustiva para asegurarse de que el hombre recibiría su premio.

Para identificar al ganador, los funcionarios revisaron horas de videos de vigilancia de varios casinos, entrevistaron a testigos, revisaron registros electrónicos de compras e incluso analizaron datos de viajes compartidos proporcionados por la Autoridad de Transporte de Nevada y una compañía de viajes compartidos, según un comunicado de prensa.

Se determinó que el ganador del premio mayor era Taylor, un turista de Arizona.

“La Junta de Control de Juegos de Nevada está a cargo de la regulación estricta de la industria del juego, la protección del público que juega y garantizar que la industria beneficie al Estado de Nevada”, dijo James Taylor, jefe de la división de aplicación de la junta, en el comunicado de prensa.

“Felicito a los agentes de la División de Ejecución, en particular al agente Dan Nuqui, por garantizar que la confianza del público en la industria del juego se mantenga fuerte al gastar incontables horas durante dos semanas para garantizar que un cliente recibiera las ganancias que se le debían”, dijo Taylor.

Robert Taylor ya estaba de vuelta en casa cuando se le notificó de sus ganancias la semana pasada, según el comunicado. Los funcionarios de la junta de control de juegos dijeron que regresará a Las Vegas para cobrar su premio.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.