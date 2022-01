¿Qué tipo de mascarilla hay que usar y durante cuánto tiempo? Una experta lo explica

Alexandra Ferguson

(CNN) — Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) publicaron la semana pasada una nueva guía en la que instan a los estadounidenses a utilizar la mascarilla de mayor calidad posible que puedan portar de forma constante y que se ajuste bien. En concreto, los CDC clasificaron las mascarillas por su nivel de protección.

“Los productos de tela holgada ofrecen la menor protección, los productos de tejidos finos en capas ofrecen más protección, las mascarillas quirúrgicas desechables bien ajustadas y las KN95 ofrecen aún más protección, y las mascarillas de filtración aprobadas por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (incluyendo las N95) bien ajustadas ofrecen el mayor nivel de protección”, dictan las recomendaciones de los CDC.

Muchos expertos en salud pública llevan meses instando a este cambio, incluida la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN. Hablamos con Wen para que responda a algunas preguntas habituales sobre el uso de las mascarillas.

Wen es médica de urgencias y profesora de Política y Gestión Sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health”.

CNN: ¿Por qué has instado a los CDC a realizar este cambio en la orientación sobre el uso de mascarillas?

Dra. Leana Wen: Hace más de un año que sabemos que el covid-19 es una enfermedad que se transmite por el aire. La calidad de la mascarilla es importante cuando se trata de prevenir una infección que se transmite por el aire y que es tan altamente transmisible. Esto es especialmente importante ahora que tenemos la variante ómicron, extremadamente contagiosa. Deberíamos animar a la gente a llevar la mascarilla adecuada, la mejor, que los proteja.

CNN: ¿Qué mascarilla recomendarías a la gente?

Wen: En lugares cerrados y con mucha gente, recomiendo encarecidamente que la gente use una mascarilla N95, KN95 o KF94. La N95 es el estándar estadounidense; la KN95 es el estándar chino; la KF94 es el estándar coreano. Todas ellas pueden ser muy eficaces en cuanto a la protección contra la transmisión del covid-19.

Los CDC hacen hincapié en la consistencia, que es muy importante. Algunas personas sentirán incomodidad al utilizar estas mascarillas de filtración. Les sugiero que prueben diferentes tipos de mascarillas. A alguien le puede parecer que una N95 le aprieta demasiado, pero que una KN95 está bien. Otros prefieren cómo se siente una KF94. Hay algunas que tienen lazos elásticos en las orejas en lugar de sobre la cabeza, y también hay personas que tienen preferencias en este sentido.

La Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, afirma que una mascarilla de respiración N95 bien ajustada y utilizada de forma consistente es una forma muy eficaz de protegerse contra la propagación del covid-19.

CNN: ¿Qué pasa si alguien no encuentra cómoda ninguna de estas mascarillas?

Wen: Si alguien realmente no puede usar una mascarilla de filtración de manera consistente, debería usar una doble mascarilla. Considera la posibilidad de usar una mascarilla quirúrgica de grado médico, y luego poner una de tela bien ajustada y de tejido fino encima.

CNN: ¿Cómo puede alguien saber si lo que está comprando es real o falso?

Wen: Compra mascarillas de fuentes confiables. Project N95 es una organización nacional sin ánimo de lucro que tiene enlaces. Comprar directamente al proveedor, por ejemplo, 3M o Kimberly Clark, también puede ayudar a reducir el riesgo. El Dr. Sanjay Gupta de CNN tiene más consejos sobre cómo detectar las mascarillas falsificadas.

El gobierno de Biden también está poniendo a disposición de los estadounidenses 400 millones de mascarillas N95 no quirúrgicas de forma gratuita a partir de la próxima semana. Las mascarillas deberían estar disponibles en varias farmacias locales y centros de salud comunitarios a principios de febrero.

En una noticia relacionada, el gobierno federal también lanzó un sitio web para enviar a la gente pruebas gratuitas de covid-19. La gente puede pedir un máximo de cuatro pruebas, que se enviarán a sus casas.

CNN: ¿Debo buscar un N95 con válvula o sin ella?

Wen: Te aconsejo que busques las mascarillas N95 que no tienen válvula de exhalación. Las que tienen válvula protegen muy bien al usuario, pero es posible que, si te infectas, las partículas del virus se escapen de la válvula e infecten a otras personas. Sin embargo, el nivel de escape del virus es bastante bajo; según los CDC, las N95 con válvula de exhalación funcionan tan bien como las mascarillas quirúrgicas o las de tela en cuanto a la protección de los demás. Por lo tanto, si un N95 con válvula es lo único que puedes tolerar, deberías usarlo, pero no se recomienda por encima de un N95 sin válvula. Y asegúrate de probar las KN95 o las KF94, que podrían ser incluso más cómodas para ti.

CNN: Estas mascarillas son caras. ¿Hay que tirarlas todos los días?

Wen: No, se pueden reutilizar. El número de veces que se reutilizan depende de su estado y de la frecuencia de uso. Alguien que utiliza las mascarillas de vez en cuando para ir al supermercado puede reutilizar la misma mascarilla durante semanas. Otra persona que la utilice todo el día para trabajar podría tener que cambiarlas cada pocos días.

Utiliza el sentido común para decidir si ha llegado el momento de sustituir la mascarilla. Tírala si está claramente abollada y fuera de forma o si está mojada o sucia, por ejemplo, si has estornudado en ella.

CNN: ¿Necesitan limpiarse ?

Wen: No, y no recomiendo que intentes limpiarlas. Rociar la mascarilla con desinfectante o agua, o calentarla en el microondas, podría dañarla irremediablemente.

A algunas personas les preocupa que la mascarilla sea portadora de virus. Hay pocas pruebas de la transmisión de covid-19 por contacto con superficies, pero si quieres estar más seguro, ten dos o tres mascarillas que uses de forma rotativa cada día. Cuando acabes con una de las mascarillas del día, guárdala en una bolsa de plástico o en un recipiente. Utiliza otra al día siguiente y luego vuelve a utilizar la primera mascarilla. Recuerda que si está sucia o húmeda, tírala y utiliza una nueva.

CNN: Y los niños, ¿pueden usar también las mascarillas de filtración?

Wen: Hay algunas KFN94 y KN95 para niños, pero conviene recordar que el ajuste es muy importante. A algunos niños les resultan cómodas. Si no es así, una mascarilla quirúrgica con una de tela encima sería una buena alternativa.

CNN: Hay mucha incertidumbre sobre lo que ocurre con la variante ómicron y el covid-19 en general. ¿Hay al menos certeza sobre la importancia del uso de las mascarillas?

Wen: Sí, el uso de las mascarillas es una capa importante de protección, especialmente cuando hay tanto virus circulando. Hay que saber que, aunque los demás a tu alrededor no usen las mascarillas de forma sistemática, tú puedes usar una mascarilla de alta calidad que te siga protegiendo. Quiero que todo el mundo actualice sus mascarillas con la mejor que podamos usar constantemente, y que las usemos en lugares cerrados y concurridos.

