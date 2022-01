Las 5 cosas que debes saber este 19 de enero: Ya puedes pedir pruebas de covid-19 gratuitas en EE.UU.

CNNEspañol sjv

El Gobierno de Tonga declara el estado de emergencia tras la erupción del volcán. Ucrania advierte que Rusia “casi ha completado” la acumulación de fuerzas cerca de la frontera. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

La página web para pedir pruebas de covid-19 gratuitas en EE.UU. ya funciona: lo que debes saber

El Gobierno de Estados Unidos lanzó silenciosamente su página web para inscribirse y recibir pruebas gratuitas de covid-19. La plataforma permite que las personas soliciten un máximo de cuatro pruebas que serán enviadas directamente a sus hogares.

Sitios de pruebas falsas de covid-19 ponen a los consumidores en riesgo, dicen funcionarios mientras luchan por mantenerse al día

Las potencias mundiales con más contagiados con covid-19 0:56

Ucrania advierte que Rusia “casi ha completado” la acumulación de fuerzas cerca de la frontera

Según la última evaluación de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, compartida exclusivamente el martes con CNN, Rusia ya ha desplegado más de 127.000 soldados en la región.

EE.UU. sopesa más apoyo militar a Ucrania para resistir a Rusia si invade

EE.UU. dice que Rusia crea excusas para invadir Ucrania 1:08

El Gobierno de Tonga declara el estado de emergencia tras la erupción del volcán

El Gobierno de Tonga declaró el estado de emergencia tras la poderosa erupción volcánica del sábado y el posterior tsunami, dijo este martes el Alto Comisionado interino de Tonga, Peter Lund, en una entrevista telefónica con el programa de noticias del Pacífico Tagata Pasifika, de la cadena TVNZ.

Las primeras imágenes del daño del volcán en Tonga muestran comunidades enteras cubiertas de ceniza

Erupción en Tonga: ¿desastre natural o cambio climático? 2:02

El ataque de un dron en Abu Dhabi podría representar un punto de inflexión en Medio Oriente

Un letal ataque con drones en el corazón de la capital de los Emiratos Árabes Unidos llevó a Medio Oriente a un terreno desconocido en un momento en que los líderes de la región han tratado de cerrar las brechas existentes desde hace años. Análisis.

Rebeldes hutíes atacaron Abu Dhabi en respuesta a ofensiva de EAU 2:16

El impacto de la 5G en el transporte y la economía es ‘incalculable’, dicen aerolíneas

Los ejecutivos de las aerolíneas más grandes de EE.UU. pidieron a la administración de Biden una “intervención inmediata” en el lanzamiento de la tecnología 5G cerca de los principales aeropuertos que está planificado para este miércoles, advirtiendo de las graves consecuencias para el transporte y la economía.

¿Por qué EE.UU. no se anticipó a la 5G como Europa? 2:45

A la hora del café

Los pandas se mantienen gorditos con la ayuda de un tipo de bacteria intestinal

Los pandas son famosos por ser quisquillosos con la comida. Solo consumen bambú, una dieta de mala calidad y baja en grasas.

Histórico nacimiento de pandas gigantes en China 1:00

Nathy Peluso, la camaleónica cantante argentina que pasó de escribir poemas en la calle a Coachella y los Grammy

La cantante argentina, que se crió en España —país en el que actualmente reside—, solía escribir poemas en las calles de Madrid, algo que posteriormente la llevó a incursionar en el rap y en el hip hop. Hablamos con ella.

Estrellas latinas nominadas a los Grammy 2022 0:38

La vida antigua puede ser solo una posible explicación del último descubrimiento del rover Curiosity en Marte

En la búsqueda de vida más allá de la Tierra, el rover Curiosity de la NASA ha estado en una misión de casi una década para determinar si Marte fue alguna vez habitable para los organismos vivos.

¿En cuánto tiempo podrán los humanos habitar Marte? 1:20

Siete complejos turísticos nuevos para visitar en las islas Maldivas en 2022

Es el destino definitivo de escapada para los famosos, los recién casados y las familias, todos ellos dispuestos a relajarse en un paraíso perfecto. Asentadas serenamente en las cálidas aguas azules del océano Índico, las islas Maldivas garantizan las playas con la arena más blanca, manadas de delfines, atardeceres de ensueño y un mundo submarino inolvidable.

Estos son los pasaportes más poderosos del mundo en 2022 0:51

Los Premios Grammy se realizarán el 3 de abril en Las Vegas

El evento, programado originalmente para finales de este mes en Los Ángeles, pero pospuesto debido a la pandemia, se trasladará a Las Vegas y tendrá lugar el domingo 3 de abril, una semana después de los Oscar, anunciaron este martes CBS y la Academia de la Grabación.

La cifra del día

US$ 2 millones

Puede que las piernas de Heidi Klum estén aseguradas por más de US$ 2 millones, pero una vale más que otra.

La otra parte de su cuerpo que Heidi Klum aseguraría 1:35

La cita del día

“[Los médicos] me dijeron que si no me hubieran vacunado, no estaría aquí. Así de mal estaba”.

El comentarista de ESPN Stephen A. Smith regresó a la TV tras recuperarse de covid-19, y dijo que la enfermedad casi lo mata.

Selección del día

Ofertas del día en Amazon: freidoras de aire, aspiradoras y productos Apple

Hay ofertas en Apple Watch, iPad Mini y mucho más. Consulta los precios y fechas de envío aquí.

Y para terminar…

Subastan un diamante negro de 555,55 quilates que se cree proviene del espacio

La casa de subastas Sotheby’s comenzará a subastar en febrero un diamante negro llamado “Enigma”. La pieza está considerada la más grande de su tipo y tiene un misterio en sus orígenes. En este video te contamos el motivo.

Subastan diamante negro que creen que se originó con un impacto meteórico 0:59

