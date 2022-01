OPINIÓN | El gran error de cálculo de Putin

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — ¿Está el presidente de Rusia, Vladimir Putin, planeando invadir Ucrania, lo que podría lanzar una nueva guerra en Europa? La respuesta sigue siendo esquiva después de una semana de intensa diplomacia con reuniones consecutivas entre funcionarios rusos y de Estados Unidos, la OTAN y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

Sin un gran avance, el alto funcionario estadounidense declaró siniestramente que “el tambor de la guerra está sonando inquietantemente”, ya que ambas partes hicieron declaraciones pesimistas.

Este no es un resultado sorprendente.

Con más de 100.000 soldados rusos concentrados en las fronteras de Ucrania, EE.UU. y sus aliados se negaron a hacer concesiones. Eso puede ser exactamente lo que Putin esperaba cuando hizo demandas evidentemente irrazonables a Occidente, a cambio de no atacar a un vecino una vez más.

Pero, al final, es posible que esto no resulte como espera el presidente ruso.

Antes de que comenzaran las reuniones, parecía que Putin tenía a Occidente (y a Ucrania) en un aprieto. Argumentó que la OTAN debe aceptar las demandas de Rusia, incluida la promesa de no agregar nuevos miembros y el retiro de las fuerzas de la OTAN a sus posiciones que datan de 1997, un conjunto de compromisos de la OTAN que se dijo desde el principio que no consideraría. Parecía fácil imaginar que Putin podría dirigirse al pueblo ruso y decir: ‘Mira, probé la diplomacia, pero Occidente la rechazó. No tenemos más remedio que invadir Ucrania.

La artimaña puede parecer en papel como un gana-gana para Putin. Quizás el pueblo ruso cree en las afirmaciones fabricadas de Putin de que Ucrania representa un peligro contra las fuerzas mucho más grandes y mejor armadas. Pero, a la larga, esta maniobra bien podría resultar contraproducente.

La postura amenazante de Rusia hacia Ucrania, sus continuas amenazas incluso mientras avanzaban las conversaciones, están solidificando la imagen del Kremlin como la de un matón que pone en peligro a sus vecinos. Cuanto más amenaza Putin, es más evidente por qué los vecinos de Rusia creen que necesitan unirse a la OTAN para protegerse.

Ucrania, por supuesto, plantea una grave amenaza militar para Rusia. Solía ​​tener el tercer arsenal nuclear más grande del mundo, pero lo transfirió a Rusia a cambio de un compromiso de respetar sus fronteras y soberanía, un compromiso que Rusia violó cuando invadió y anexó la península de Crimea en Ucrania. Ese pacto, conocido como el Acuerdo de Budapest, es solo uno de varios que Rusia ha firmado y violado descaradamente.

La única amenaza que Ucrania representa para Putin, no para Rusia, es convertirse en una democracia funcional en un momento en que el líder ruso busca consolidar su lugar como un autócrata inamovible, y ahora como un autócrata comprometido con la defensa de otros autócratas.

Al crear profecías autocumplidas sobre una confrontación inminente, es posible que Putin simplemente esté fortaleciendo la alianza de la OTAN que, por cierto, probablemente no admitiría a Ucrania en el corto plazo.

El mensaje a Moscú fue claro. Treinta aliados de la OTAN, según la subsecretaria de Estado de EE.UU., Wendy Sherman, hablando por separado pero en “completa unidad”, reafirmaron a los funcionarios rusos que cada país tiene derecho a elegir sus propias alianzas, que las fronteras no se pueden cambiar por la fuerza.

Quizás esto no fue una sorpresa para Putin. Pero es posible que se haya retirado cuando los países que no pertenecen a la OTAN —específicamente Suecia y Finlandia— comenzaron a hablar de unirse, directamente como resultado de su amenaza militar a Ucrania. El presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, en su discurso de Año Nuevo a la nación, habló de “la posibilidad de alineamiento militar y de postularse como miembro de la OTAN”. En respuesta, el no tan diplomático Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia amenazó con “graves consecuencias militares y políticas” contra Finlandia.

Nadie sabe si Putin planea invadir. Pero las 100.000 tropas desplegadas en las fronteras de Ucrania están listas para actuar. Si lo que Putin quería era atención, la consiguió. Si quería distraer a su población de los problemas domésticos, lo consiguió por un tiempo. Pero tendrá que tomar una decisión pronto. Cuando el hielo invernal se derrita, los caminos enlodados harían más difícil una invasión. Y esperar es caro.

Sin embargo, no es tan caro como una invasión real.

Mientras afirma que Ucrania y la OTAN representan una amenaza para Rusia, Putin despierta sentimientos patrióticos en casa. Pero también está encendiendo el compromiso de los ucranianos para defender su país. Los ucranianos no se hacen ilusiones de que pueden contener al ejército ruso, pero mantener una invasión podría resultar enormemente costoso. No son solo los ucranianos quienes pagarían el precio.

El gobierno de Joe Biden está considerando una serie de sanciones económicas paralizantes. Eso podría ayudar a cambiar el análisis de costo-beneficio de Putin. Y los ucranianos, que reciben apoyo de Estados Unidos para defenderse, podrían hacer que la invasión sea intensa, algo que Washington se ha asegurado de que Putin entienda.

En esta imagen proporcionada por la Casa Blanca, el presidente Joe Biden habla por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin desde su residencia privada en Wilmington, Delaware, el jueves 30 de diciembre de 2021.(Crédito: Official White House / Adam Schultz)

El general Mark Milley, el principal oficial militar estadounidense, habló con su homólogo ruso hace unas semanas. Según los reportes, señaló que una invasión sería seguida por una campaña de resistencia similar a la que expulsó a los soviéticos de Afganistán y desmoralizó a la superpotencia en crisis.

El expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko, le dijo a un entrevistador que cada ciudad ucraniana, cada hogar, se convertirá en una fortaleza, asegurándose de que “miles de ataúdes” sean enviados de regreso a Rusia.

A lo largo de las conversaciones de esta semana, los diplomáticos rusos tuitearon mensajes poco diplomáticos que buscaban intimidar, o tal vez irritar a la gente en casa.

En un momento, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, hizo una afirmación grotesca sobre los antiguos países de Europa del Este que fueron convertidos en satélites soviéticos por la invasión de los ejércitos de la URSS, un recordatorio para los nuevos miembros de la OTAN de la bota del viejo Kremlin en su garganta durante la Guerra Fría.

Pase lo que pase esta semana, las decenas de diplomáticos reunidos en Europa, la decisión final será tomada por un hombre en Moscú. Putin puede optar por invadir, y puede tener éxito en cortar otra porción de un país cuya soberanía había prometido respetar una vez. En el proceso, sin embargo, ha enviado un mensaje al mundo entero sobre la dirección en la que está llevando a su país.

Mientras que las naciones buscan voluntariamente unirse a las alianzas lideradas por países democráticos, Rusia, que antes se esperaba que se convirtiera en un miembro pacífico de la familia de naciones, ahora es una potencia autocrática que reprime los llamados a la democracia de su propio pueblo, defiende a los autócratas en toda la región y participa en la vulgar intimidación y la conquista por la fuerza.

