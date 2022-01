ANÁLISIS | Las 20 frases más extravagantes de Donald Trump en la entrevista de NPR

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — Donald Trump no es más que impredecible. El martes, hizo una entrevista telefónica con National Public Radio (NPR), que tiene que ser una de las combinaciones de medios y políticos más improbables en mucho tiempo.

Pero, Trump fue, como siempre, Trump. Después de unos 10 minutos en la llamada, Trump colgó a Steve Inskeep de NPR cuando el presentador presionó repetidamente a Trump sobre su afirmación falsa de que le habían robado las elecciones de 2020.

Revisé la transcripción y saqué las frases de Trump que necesitas ver. Están abajo.

(Anotación: ¿Por qué amplificar, o cubrir, los pronunciamientos de Trump? Simple. Está dando todos los indicios de que quiere postularse nuevamente para presidente en 2024, y todas las encuestas sugieren que sería un gran favorito para la nominación. Si ese fuera el caso de cualquier político más “normal”, cubriríamos todos sus pronunciamientos. El simple hecho de que Trump sea Trump no significa que podamos —o debamos— ignorar lo que dice. Necesitamos cubrirlo —y, cuando sea necesario, que siempre es así— proporcionar contexto y verificación de hechos).

Biden arremete contra Trump a un año del asalto al Capitolio 3:30

1. “¿Vamos a estar en vivo, Steve? ¿Vamos a, eh?”.

La entrevista fue pregrabada. Así que no iban a estar en vivo. (En otras noticias: “¡Lo haremos en vivo!”) ¡Y allá vamos!

2. “Bueno, en primer lugar, el mandato realmente está perjudicando a nuestro país”.

La pregunta que hizo Inskeep: “¿Qué consejo le daría a los estadounidenses que no han optado por vacunarse?” Entonces, eh, sí.

3. “Y siendo muy… la persona orgullosa que lo hizo tan bien con las terapias y las vacunas y todo lo demás y lo hizo en tiempos récord, ya sabes, tengo mucho que decir sobre el tema”.

Creo que Trump está tratando de señalar que a) está vacunado y que cuenta con la vacuna de refuerzo y b) cuando contrajo covid-19, se benefició de los tratamientos para tratarlo.

4. “Si algunas personas no quieren, no deberían tener que llevarlos. No pueden ser obligados, como dice la expresión. Y creo que eso es muy importante”.

Inskeep presionó a Trump sobre qué consejo daría a los no vacunados. Esto es lo que se le ocurrió al expresidente. Además, no hay un dicho que diga “no pueden ser obligatorios”.

5. “Personalmente, me siento muy cómodo habiéndolos tomado. No he tenido absolutamente ninguna reverberación”.

¡Vacunas! ¡Ahora con menos reverberación!

6. “No sé por qué estarían recibiendo la vacuna en su mayor parte, a menos que estuvieran en un cierto grupo de edad y tuvieran ciertos problemas, ya sea presión arterial alta, diabetes y, ya sabes, varias cosas en particular.

Trump está hablando de personas que ya contrajeron el virus aquí y argumentando, en contra de la ciencia, que probablemente no necesitan vacunarse. Además, diabetes [voz de Wilford Brimley].

7. “Si miras los números, si miras los hallazgos en Arizona, si miras lo que está pasando en Georgia, Pensilvania y Wisconsin, por cierto, y echa un vistazo a Wisconsin, son encontrar cosas que nadie creía posibles”.

[voz del narrador] No lo son. Diablos, incluso el “recuento” sombrío de las boletas en el condado de Maricopa en Arizona mostró que Biden aún habría ganado.

8. “El número de papeletas no significa nada”.

Oh…

9. “Observa la cantidad de votos. Ve a Detroit y pregúntate, ¿es cierto que hay más votos que votantes?”

Yo me pregunté esto. Luego leí este hecho verificado y aprendí que NO hubo más votos emitidos en Detroit que personas. ¿Cómo descubrí este hecho revelador y crítico? Un arma secreta que llamo “una búsqueda en Google”. Echale un vistazo. Cambio de vida.

10. “Echa un vistazo a Detroit”.

¡Literalmente acabo de hacer eso!

11. “Porque Mitch McConnell es un perdedor”.

¿La pregunta? “¿Por qué cree que la gran mayoría de sus aliados en el Senado de Estados Unidos no lo respaldan [sobre el fraude electoral]?” Solo una nota aquí: McConnell ha ganado siete carreras para el Senado durante un período de casi 40 años. McConnell es también el líder republicano con más años de servicio en la historia. Pero yo divago…

12. “Echa un vistazo a lo que está pasando ahora en Pensilvania”.

Lo hice. Y no creo que pruebe el punto que Trump está tratando de hacer.

13. “Echa un vistazo a lo que está pasando en Wisconsin. Solo echa un vistazo”.

De nuevo, lo hice. Y descubrí que la reexaminación de un grupo conservador de la votación de 2020 en Wisconsin encontró que “no había evidencia de fraude electoral generalizado”.

14. “De hecho, dicen, y no puedo testificar porque ha pasado por muchos sistemas, muchos sistemas diferentes. Pero dicen, y lo dicen con mucha fuerza, los jueces simplemente… nadie ha tenido la oportunidad de mirar”.

¿Cómo?

15. “Dije, espera un minuto. Soy el presidente de Estados Unidos. Acaban de manipular una elección. Cientos de miles de votos en diferentes estados. Acaban de manipular una elección”.

Seas o no presidente de Estados Unidos, esta afirmación es falsa. Simplemente no hay evidencia de fraude electoral generalizado, ya sea a nivel nacional o estatal, en las elecciones de 2020.

16. “Obtuvimos, obtuvimos una cantidad de votos que, creo que estarás de acuerdo, ningún presidente en ejercicio ha obtenido la cantidad de votos que yo obtuve”.

¡Esto es verdad! También es engañoso. ¡Debido a que la población de Estados Unidos continúa creciendo, tiene sentido que Trump obtuviera más votos que el último presidente en ejercicio que supervisó a un país con menos personas! Además, Trump obtuvo 74 millones de votos. El problema es que Joe Biden consiguió 81 millones.

17. “¿Crees que Biden obtuvo 80 millones de votos? Porque no lo creo”.

Bueno, dada toda la evidencia que has citado para probar… oh, espera.

18. “¿Cómo es que Biden no pudo atraer a 20 personas para una multitud? ¿Cómo es que cuando fue a hablar en diferentes lugares, nadie vino a mirar, pero de repente obtuvo 80 millones de votos?”

Recordatorio: Las elecciones de 2020 terminaron hace 435 días. Y Trump sigue hablando del tamaño de la multitud.

19. “La gente no tiene idea de cuán grande es este problema y no quieren que vuelva a suceder”.

Bien, la “gente” no tiene idea de cuán grande es el problema del fraude electoral y no quieren que vuelva a suceder. ¿Parece contradictorio?

20. “Entonces, Steve, muchas gracias. Te lo agradezco”.

Eso es lo último que dijo Trump antes de colgar en Inskeep. Y sí, este se siente como un buen lugar para terminar.

