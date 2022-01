SAG: lo que debes saber de los premios del Sindicato de Actores de Cine de EE.UU.

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Aquí, un vistazo a los premios Screen Actors Guild.

Los últimos cinco mejores elencos premiados por el Sindicato de Actores

Acerca de los premios SAG

Los nominados y los ganadores son elegidos por los miembros del Screen Actors Guild.

Dos paneles (cine y televisión), cada uno compuesto por 2.500 miembros elegidos al azar, seleccionan a los nominados. Todos los miembros activos del SAG y la Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión pueden votar por los ganadores en todas las categorías.

Los ganadores reciben el Actor, la estatuilla por actuación destacada.

Ganadores de los SAG en 2021 (seleccionados)

Mejor actriz en un papel principal Viola Davis, “Ma Rainey’s Black Bottom”

Mejor actor en un papel principal Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”

Mejor actriz en un papel secundario Yuh-Jung Youn, “Minari”

Mejor actor en un papel secundario Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”

Mejor elenco en una película “The Trial of the Chicago 7”

Mejor elenco en una serie dramática “The Crown”

Mejor actriz en una serie dramática Gillian Anderson, “The Crown”

Mejor actor en una serie dramática Jason Bateman, “Ozark”

Mejor elenco en una serie de comedia “Schitt’s Creek”

Mejor actriz en una serie de comedia Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”

Mejor actor en una serie de comedia Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

Mejor actriz en una película para televisión o miniserie Anya Taylor-Joy, “The Queen’s Gambit”

Mejor actor en una película para televisión o miniserie Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”

Cronología del SAG

En 2012, se completó una fusión entre el Sindicato de Actores de Cine (SAG, por sus siglas en inglés) y la Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (AFTRA, por sus siglas en inglés). El sindicato SAG-AFTRA tiene más de 160.000 miembros.

30 de junio de 1933 – Se presentan los artículos de incorporación. El gremio se forma para conseguir mejores condiciones de trabajo para los actores.

1935 – Concesión de una carta de la Federación Estadounidense del Trabajo.

Mayo de 1937 – Para evitar una huelga, los productores firman un contrato con el gremio que garantiza el salario mínimo y reconoce el gremio.

1943 – La actriz Olivia de Havilland demanda al estudio Warner Brothers por extender su contrato. Más tarde gana su caso.

1945 – La Corte Suprema de Estados Unidos emite la “ley de Havilland”, que declara que los estudios ya no pueden tener intérpretes contratados durante más de siete años. Esto rompe el sistema del estudio que mantiene el control sobre la carrera de un actor.

1952 – El sindicato firma sus primeros contratos para programas de televisión filmados.

SAG Awards: Mira la lista completa de los ganadores de los premios en 2020

1 de diciembre de 1952-18 de febrero de 1953 – La primera huelga del SAG es por comerciales de televisión filmados. La huelga termina con un contrato que cubre todo el trabajo en comerciales.

5 al 15 de agosto de 1955 – El SAG realiza su segundo paro. Esta vez para aumentar los remanentes de los programas de televisión.

7 de marzo de 1960 a 18 de abril de 1960 – Tercera huelga por los remanentes de largometrajes vendidos, licenciados o estrenados en televisión.

19 de diciembre de 1978 – 7 de febrero de 1979 – El SAG hace huelga por mejores remanentes en los anuncios de televisión.

21 de julio de 1980 al 23 de octubre de 1980 – La huelga del SAG con la Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (AFTRA). Esta huelga se centra en la distribución de las ganancias de la producción de televisión paga y videocasetes.

21 de marzo de 1988-15 de abril de 1988 – Huelga de comerciales de televisión SAG y AFTRA. La huelga es por el pago de comerciales que aparecen en la televisión por cable.

25 de febrero de 1995 – Se lleva a cabo la primera entrega anual de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla.

SAG Awards: el reencuentro más esperado 0:46

1 de mayo de 2000-30 de octubre de 2000 – SAG y AFTRA se declaran en huelga contra la industria de la publicidad por la compensación del trabajo comercial para el cable básico e Internet.

1 de julio de 2008 – Expira el acuerdo de SAG para TV/teatro.

22 de noviembre de 2008 – Las conversaciones entre el SAG y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, por sus siglas en inglés) terminan después de que la mediación federal no logra reactivar un punto muerto de cinco meses.

26 de enero de 2009 – El jefe negociador del SAG, Doug Allen, es despedido en un intento por parte de la facción moderada del sindicato para volver a entrar en negociaciones contractuales con los estudios.

19 de abril de 2009 – El liderazgo de SAG se dividió 53% – 47% para aceptar un nuevo contrato de dos años con AMPTP.

9 de junio de 2009 – Los miembros ratifican el contrato de dos años que cubre televisión y películas.

Premios del Sindicato de Actores de Hollywood: ¿serán tan políticos como los Globo de Oro?

29 de enero de 2012 – Ken Howard, presidente del gremio, anuncia durante los Premios SAG, que la fusión entre SAG y AFTRA ha sido aprobada por ambos grupos.

30 de marzo de 2012 – Se completa la fusión de SAG y AFTRA con más del 80% de aprobación de ambos sindicatos. El único sindicato se llama SAG-AFTRA.

27 de enero de 2013 – Los primeros Premios SAG se llevan a cabo bajo el lema sindical “SAG-AFTRA One Union”.

23 de marzo de 2016 – Muere el presidente de SAG-AFTRA, Ken Howard. La vicepresidenta ejecutiva Gabrielle Carteris asume sus funciones hasta la reunión de la junta nacional programada regularmente el 9 de abril.

9 de abril de 2016 – Carteris es elegida presidenta. Ella cumplirá el resto del mandato de Howard, que finaliza en 2017.

24 de agosto de 2017 – Carteris es elegida para un mandato de dos años como presidenta.

10 de febrero de 2018 – SAG-AFTRA presenta nuevas pautas para los miembros, llamadas “Cuatro pilares del cambio”, destinadas a combatir el acoso sexual en el lugar de trabajo.

2 de septiembre de 2021 – La actriz Fran Drescher es elegida presidenta por un período de dos años.

Presidentes del SAG

Ralph Morgan 1933, 1938-1940 Eddy Cantor 1933-1935 Roberto Montgomery 1935-1938, 1946-1947 Eduardo Arnold 1940-1942 James Cagney1942-1944 Jorge Murphy 1944-1946 Ronald Reagan 1947-1952, 1959-1960 Gualterio Pidgeon 1952-1957 León Ames 1957-1958 Quilla de Howard 1958-1959 George Chandler 1960-963 Dana Andrews 1963-1965 Charlton Heston 1965-1971 Juan Gavin 1971-1973 Dennis tejedor 1973-1975 Kathleen Nolan1975-1979 Guillermo Schallert 1979-1981 Eduardo Asner 1981-1985 patty duque 1985-1988 Barry Gordon1988-1995 Ricardo Masur 1995-1999 Guillermo Daniels 1999-2001 Melissa Gilbert 2001-2005 Alan Rosenberg 2005-2009 Ken Howard 2009-2016 Gabrielle Carteris-2016-2021 Fran Drescher 2021-Presente

