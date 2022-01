Los investigadores buscan determinar si un niño menor de 5 años inició un incendio letal en Filadelfia

Alexandra Ferguson

(CNN) — Los investigadores están trabajando para determinar la causa de un incendio mortal en Filadelfia que terminó con la vida de 12 personas el miércoles.

Según Jane Roh, portavoz de la oficina del fiscal del distrito de Filadelfia, se está investigando si un niño menor de 5 años que jugaba con un encendedor bajo un árbol pudo provocar el incendio.

También se están examinando otras posibles causas, dijo Roh, y por el momento no está previsto presentar cargos contra nadie en relación con el incendio.

Los bomberos respondieron a las llamas alrededor de las 6:40 a.m. del miércoles en una casa adosada de tres pisos que había sido dividida legalmente en dos departamentos, dijeron las autoridades. Los bomberos encontraron un “fuerte incendio” en la zona de la cocina en la parte delantera del segundo piso del edificio, según las autoridades.

No había “nada que impidiera el avance del fuego”, dijo el comisionado adjunto de Bomberos de Filadelfia Craig Murphy, quien dijo a los periodistas durante una conferencia de prensa el jueves que la policía de la ciudad y el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Filadelfia (ATF, por sus siglas en inglés) estaban ayudando con la investigación.

“Es una escena muy traumática, es una investigación muy compleja”, dijo el subjefe de bomberos Dennis Merrigan, de la oficina del Jefe de Bomberos de Filadelfia. “Es algo que nos desafiaría si tuviéramos que hacerlo por nuestra cuenta”.

La vivienda es propiedad de la Autoridad de Vivienda de Filadelfia (PHA) una agencia municipal que alquila casas a personas con bajos ingresos.

Tres hermanas y nueve de sus hijos murieron a causa del incendio, según sus familiares.

Rosalee McDonald, de 33 años; Virginia Thomas, de 30, y Quinsha White, de 18, murieron, según sus primos Frank y Pamela McDonald. Seis de los hijos de Rosalee McDonald y tres de los hijos de Thomas también murieron en el incendio. No se han facilitado las edades de sus hijos.

El hijo de 5 años de Thomas sobrevivió, dijo su primo a CNN.

Los bomberos de Filadelfia trabajan en la escena de un incendio mortal de una casa adosada el miércoles en el barrio de Fairmount.

Las víctimas son recordadas mientras otras describen su huida

Las mujeres que murieron eran muy unidas y habían vivido juntas en el departamento desde que eran adolescentes, dijo su familia.

“Ambas eran buenas personas, buenas madres y estaban muy orientadas a la familia”, dijo Frank McDonald a CNN. “Rosalee era una de las mejores personas que podrías conocer. Me apoyaba mucho, las dos lo hacían. Vinieron a ayudarme con mi negocio cuando lo abrí”. Qaadira Purifoy dijo a KYW-TV, afiliada de CNN, que muchos de los que murieron eran miembros de la familia.

“Perder a las hermanas, nunca pensé que esto pasaría”, dijo Purifoy. “Hermanas, sobrinas y sobrinos”.

Uno de los departamentos estaba en el segundo y tercer piso, y el otro en el primero. La hermana de Debra Jackson pudo escapar de la primera planta de la vivienda con tres de sus hijos, dijo a KYW.

“Dos de sus hijos se quemaron, ella probablemente solo tenga inhalación de humo. Pero gracias a Dios están vivos”, dijo Jackson. “Mi corazón está con la familia que perdió a toda su familia”.

El distrito escolar de Filadelfia dijo este miércoles que estaba trabajando con el presidente del Consejo Municipal, Darrell Clarke, para crear un fondo de ayuda para las familias afectadas.

Algunos de los niños que murieron eran estudiantes de las escuelas de la ciudad, dijo el distrito, sin decir cuántos. El distrito dijo que también ha puesto a disposición de los estudiantes en duelo servicios de asesoramiento y apoyo.

Las agencias cuestionan funcionamiento de los detectores de humo

La vivienda estaba dividida legalmente en dos departamentos desde la década de 1950 y no había cometido ninguna infracción, según un portavoz del Departamento de Licencias e Inspecciones de Filadelfia.

Murphy, el funcionario de los bomberos, dijo inicialmente a los periodistas que había cuatro detectores de humo en el edificio, “y ninguno de ellos funcionaba”.

Murphy indicó más tarde que los registros de la Autoridad de Vivienda de Filadelfia muestran que se habían instalado allí al menos seis detectores de humo que funcionaban con baterías entre 2019 y 2020.

Sin embargo, Dinesh Indala, vicepresidente ejecutivo senior de operaciones de la PHA, dijo que la agencia tenía información diferente sobre los detectores.

La unidad A del departamento tenía siete detectores de humo y tres detectores de monóxido de carbono en su última inspección, dijo Indala este jueves. La unidad B tenía seis detectores de humo y tres detectores de monóxido de carbono funcionales en su última inspección en mayo de 2021, dijo Indala.

Dos baterías y dos detectores de humo fueron reemplazados en 2021, dijo Indala. Los detectores de humo también fueron reemplazados en la unidad B en una inspección en septiembre de 2019, según Indala.

“Cuando realizamos nuestra última inspección, los detectores de humo estaban, de hecho, funcionando”, dijo Jeremiah, el CEO de la PHA. “Si el jefe de bomberos determinó, como resultado de este incendio, que no estaban, de hecho, funcionando o que no estaban, de hecho, operativos, sería que fueron manipulados o que las baterías fueron retiradas de alguna manera. No entramos en las unidades y quitamos las baterías”.

Los detectores de humo defectuosos se tratan como emergencias y se sustituyen en 24 horas si se solicita, dijo Indala, y la autoridad hace inspecciones anualmente.

“Cada vez que venimos a hacer una inspección, como se desprende de la última, hemos tenido que cambiar dos pilas y sustituir los detectores de humo. Y se trata de detectores de humo de 10 años, así que es algo que nos encontramos con bastante frecuencia en nuestras propiedades”, dijo Indala.

