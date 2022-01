Glosario de medicamentos y sustancias que se han relacionado con el coronavirus

macamilarincon

(CNN Español) –– Durante los dos años de la pandemia de covid-19 se han popularizado varios medicamentos y otras sustancias químicas que supuestamente funcionan contra el virus. Sin embargo, en este caso el remedio sí puede ser peor que la enfermedad: la gran mayoría de ellos no tienen sustento científico y algunos incluso representan un peligro para la salud. Nombres como la ivermectina, remdesivir, hidroxicloroquina y hasta desinfectantes han pasado a la categoría de “remedios” contra el coronavirus y en realidad no son tales. Y que, insistimos, pueden ser un riesgo para quien los ingiere.

En este glosario podrás encontrar los medicamentos y sustancias vinculados al covid-19, así como lo que dice la ciencia y las organizaciones de salud sobre ellas.

Aprobados

Paxlovid: la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó en diciembre 2021 el primer tratamiento antiviral oral contra el covid-19. Se trata de Paxlovid, una píldora fabricada por Pfizer. Su uso se aprobó en adultos con alto riesgo y niños de 12 años o más, que pesen al menos 40 kilogramos.

Esta es la primera pastilla antiviral para el covid-19 con luz verde de la FDA para que las personas enfermas tomen en casa, antes de que los síntomas se agraven lo suficiente como para necesitar hospitalización. Pfizer publicó resultados actualizados que mostraban que el tratamiento reducía el riesgo de hospitalización o muerte en un 89% si se administraba a adultos de alto riesgo a los pocos días de sus primeros síntomas. Si se administra dentro de los primeros cinco días de síntomas, la eficacia fue similar: 88%

Según Pfizer, la píldora se administra en combinación con un medicamento antiviral más antiguo llamado ritonavir, y es para que se tome en casa antes de que las personas se enfermen lo suficiente como para ir al hospital. ¿Qué tanto antes? En el periodo ya mencionado de tres a cinco días tras la aparición de síntomas de covid-19.

Lee más sobre Paxlovid.

Molnupiravir: la FDA autorizó en diciembre 2021 el uso de emergencia de la píldora contra el covid-19 de Merck, molnupiravir, “para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus de leve a moderada (covid-19) en adultos con resultados positivos en las pruebas virales directas de SARS-CoV-2, y que tienen un alto riesgo de progresión a covid-19 grave, incluyendo la hospitalización o la muerte, y para quienes las opciones alternativas de tratamiento de covid-19 autorizadas por la FDA no son accesibles o clínicamente apropiadas”.

El molnupiravir se administra en cuatro cápsulas de 200 miligramos por vía oral cada 12 horas durante cinco días. En total, son 40 cápsulas. La FDA explicó que el uso de la píldora “no está autorizado durante más de cinco días consecutivos”.

Lee más sobre el molnupiravir.

Bamlanivimab (o anticuerpos monoclonales): la FDA autorizó en noviembre de 2020 el uso de emergencia de esta terapia de Eli Lilly and Company para tratar infecciones de leves a moderadas por coronavirus en adultos y niños. Ahora bien, al ser de emergencia, esa autorización incluyó varios requisitos. Entre ellos que debe administrarse en un hospital u otro centro de atención médica aprobado, donde los especialistas puedan actuar si el paciente experimenta una reacción adversa.

Además, la FDA agregó que se seguirán evaluando “nuevos datos sobre la seguridad y eficacia”. El anticuerpo que contiene el bamlanivimab activa una respuesta inmune contra la infección que ayuda a enfrentar los efectos del coronavirus. La autorización se basó en un estudio publicado en octubre de 2020 que encontró que el tratamiento parecía reducir el riesgo de hospitalización y aliviar algunos síntomas en pacientes de covid-19 con enfermedad leve a moderada. Se analizaron a 465 adultos no hospitalizados con síntomas. Además, es importante tener en cuenta que el tratamiento debe administrarse lo antes posible después de un resultado positivo en la prueba de covid-19, dentro de los 10 días posteriores al inicio de los síntomas, según la FDA. Este tratamiento no está autorizado para pacientes hospitalizados o que requieran oxigenoterapia.

REGN-COV2 (terapia de anticuerpos de Regeneron): el tratamiento de Regeneron también utiliza anticuerpos y recibió la autorización de uso de emergencia de la FDA días después del bamlanivimab. Esta terapia está aprobada para pacientes de 12 años o más con un caso leve o moderado de coronavirus que tengan un riesgo alto de que la enfermedad se agrave. Cuando el expresidente Donald Trump se contagió de covid-19 recibió este tratamiento para enfrentar la enfermedad. El REGN-COV2 combina dos anticuerpos monoclonales y fue diseñado para bloquear la capacidad de infección del virus que causa el covid-19, según la compañía. También deben administrarse lo antes posible después de que surjan los síntomas. Los ensayos clínicos a larga escala de esta terapia aún están en curso. Sin embargo, algunos datos preliminares publicados en octubre del año pasado indicaron que funcionó con seguridad y pocos efectos secundarios.

Lee más sobre el bamlanivimab y el REGN-COV2 aquí.

En estudio

Dexametasona: se trata de un compuesto de esteroides, específicamente corticosteroide, que generalmente se utiliza para tratar ciertas clases de artritis, alergias severas y asma, entre otras afecciones, incluidos ciertos tipos de cáncer. Investigadores del Reino Unido, que forman parte del gran ensayo clínico Recovery Trial, encontraron que un régimen de dosis bajas de dexametasona durante 10 días redujo el riesgo de muerte en un tercio entre los pacientes hospitalizados del ensayo que requerían ventilación.

Ahora bien, estos hallazgos son preliminares y los estudios siguen su curso. Además, la OMS advirtió que este medicamento no se debe tomar para prevenir el covid-19 ni para tratar síntomas leves. La organización explica que la dexametasona es promisoria “para tratar pacientes graves y críticos, pero no se observó que resultara beneficioso para los enfermos que presentan síntomas leves”. Además, la OMS señala que se trata de un antinflamatorio “potente que reduce la respuesta inmunitaria y que puede aumentar el riesgo de contraer otras infecciones”. Así que no, no salgas a comprarlo así nada más, por favor.

Lo que sabemos de la dexametasona contra el covid-19 1:35

Lee más sobre la dexametasona aquí

Ivermectina: todavía no hay evidencias científicas sólidas que demuestren que este medicamento contra los parásitos sea efectivo para tratar el covid-19. Incluso, cuando se ha incluido en el tratamiento de pacientes en varios países de América Latina, algunos médicos particulares lo recomiendan y su consumo se ha popularizado. En este sentido, el Dr. Huerta afirmó que es irresponsable que la medicina se esté promoviendo sin pruebas científicas. Por su parte, la OPS enfatizó que no se aconseja la ivermectina para combatir el covid-19 justamente por la falta de evidencia. Y añadió que la medicina se utiliza actualmente de manera incorrecta y supone un riesgo para la seguridad de los pacientes.

En la misma línea, la FDA indicó que en EE.UU. la ivermectina no está aprobada ––ni siquiera de emergencia–– para la prevención ni para el tratamiento de covid-19. Y en una publicación de la FDA titulada “Por qué no debe utilizar la invermecitina para prevenir el covid-19” realizada en septiembre de 2021, la FDA indica que los datos actualmente disponibles no muestran que la ivermectina sea eficaz contra el covid-19.

Ivermectina y el covid-19: qué dicen los médicos 6:06

Lee más sobre la ivermectina aquí.

Famotidina: en pocas palabras es un medicamento común que suele utilizarse para combatir la acidez estomacal. Según la Clínica Mayo, forma parte del tratamiento contra las úlceras estomacales, la indigestión, la acidez y el reflujo gástrico. Desde abril de 2020, se le ha administrado a pacientes con coronavirus en los hospitales de Nueva York como parte de un ensayo que busca determinar si funciona para esta enfermedad. Hasta el momento, los resultados son preliminares.

En junio de 2020, un estudio sobre el ensayo clínico registró que 10 personas enfermas en casa con covid-19 mejoraron con la famotidina. Sin embargo, se trata de un pequeño grupo de pacientes resultados y los resultados aún no son definitivos.

Un estudio de 2021, concluyó que el uso de la famotidina no se asocia con un riesgo reducido de la mortalidad, intubación y/o servicios de cuidados intensivos en personas hospitalizadas por covid-19. Sin embargo, estudios adicionales podrían a ayudar a determinar su eficacia como tratamiento.

Lee más sobre la famotidina aquí.

Plitidepsina: este es un fármaco antiviral que, según explica el Dr. Huerta, se relacionó con el tratamiento de covid-19 después de que un estudio publicado en la revista Science indicara que disminuía la carga viral del coronavirus. Sin embargo, se trató de un estudio in vitro, “es decir, en el laboratorio, en tubos de ensayo, con células aisladas”, indicó el Dr. Huerta. Esto implica que “es muy inicial” y “no se puede saltar del tubo de ensayo a la gente, al paciente”. Es decir, todavía tienen que realizarse más ensayos y pruebas para demostrar su eficacia.

¿Qué es la plitidepsina? El Dr. Huerta lo explica 1:17

Se demostró que no

Lo que sabemos hasta ahora de la colchicina 1:48

Colchicina: este medicamento antinflamatorio acaparó titulares a inicios de 2021, debido a que el Instituto del Corazón de Montreal señaló en un comunicado que el fármaco podría reducir las complicaciones asociadas con el covid-19.

La colchicina se ha utilizado durante bastante tiempo para controlar inflamaciones. Y se creía que sería precisamente por esta propiedad que podría tener un efecto positivo al luchar contra el virus, según el Dr. Huerta. Aún así, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijo en noviembre de 2020 sobre el medicamento que “la evidencia es de muy baja certeza, por lo que sus efectos son inciertos”.

Sin embargo, a finales de 2021 los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) indicaron que en un ensayo principal la colchicina no mostró ningún beneficio en pacientes no hospitalizados y en un ensayo de recuperación realizado a pacientes hospitalizados con covid-19, la colchicina no demostró ningún beneficio con respecto a la mortalidad a los 28 días o cualquier resultado secundario. El panel de NIH no recomienda el uso de para el tratamiento de covid-19 en pacientes no hospitalizados y hospitalizados.

Lee más sobre la colchicina aquí

Hidroxicloroquina: esta es quizás la medicina que más atención y fama captó inicialmente como una posible manera de tratar el coronavirus. Sin embargo, no se ha demostrado que funcione para combatirlo. La OMS señala que datos actuales sobre la hidroxicloroquina apuntan a que no reduce “la mortalidad de pacientes de covid-19 hospitalizados. Tampoco ayuda a “las personas con síntomas moderados de esta enfermedad”. Por el contrario, sus efectos secundarios encendieron las alarmas entre las autoridades de salud.

La FDA revocó en junio de 2020 la autorización de uso de emergencia para la hidroxicloroquina y la cloroquina. Según determinó la agencia, “es improbable que la cloroquina y la hidroxicloroquina sean efectivas para tratar el covid-19”. Y agregó: “En vista de los eventos adversos cardíacos graves actuales y otros posibles efectos secundarios graves, los beneficios conocidos y posibles de la cloroquina y la hidroxicloroquina ya no superan los riesgos conocidos y posibles para el uso autorizado”. La FDA señaló que un estudio clínico con pacientes hospitalizados encontró que la hidroxicloroquina “no mostró un beneficio en mortalidad o en acelerar la recuperación”. En palabras más sencillas: es “improbable” que la hidroxicloroquina mate o inhiba el virus del covid-19.

Insistimos: no, no funciona. (Ahora bien, esto no afecta el uso aprobado de la hidroxicloroquina para la malaria o ciertas enfermedades autoinmunes, condiciones en las que sí se ha probado su eficacia).

Estudio: hidroxicloroquina no ayuda a tratar el covid-19 1:12

Aunque líderes políticos como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el entonces mandatario estadounidense Donald Trump promocionaron la hidroxicloroquina y hasta dijeron que la tomaron, lo cierto es que su efectividad cada vez ha sido puesta más en duda. La OMS suspendió también en junio del año pasado las pruebas con este medicamento en el ensayo Solidaridad, relacionado al covid-19. Según la organización, la decisión se debió a que de acuerdo con los datos de varios estudios “la hidroxicloroquina no reduce la mortalidad en los pacientes hospitalizados por covid-19”.

Además, un análisis mostró que los pacientes con coronavirus que toman hidroxicloroquina tenían la misma propensión a necesitar ventilación mecánica y tuvieron tasas de mortalidad más altas en comparación con aquellos que no tomaron el medicamento, según un estudio de cientos de pacientes en la Administración de Salud de Veteranos de EE.UU. Igualmente, varios estudios en Brasil, Francia y Suecia detectaron efectos secundarios, entre otros hallazgos, en los pacientes: desarrollaron problemas cardiacos.

Lee más sobre la hidroxicloroquina aquí.

Remdesivir: el nombre de este medicamento antiviral y experimental se popularizó en los primeros meses de la pandemia porque mostró un potencial contra el covid-19. Pero fue solo eso, un potencial. En noviembre de 2020, la OMS recomendó que el remdesivir no se utilice en pacientes que están hospitalizados, “independientemente de la gravedad de la enfermedad”. Según la organización, “actualmente no hay pruebas de que el remdesivir mejore la supervivencia y otros desenlaces en esos pacientes”. La OMS señaló que, tras los resultados del amplio Ensayo Solidaridad, las pruebas indicaron que el medicamento no tenía efectos importantes en la mortalidad, la ventilación mecánica, “el tiempo de mejora clínica y otros resultados importantes para el paciente”.

Estudio: Remdesivir no ayuda a enfermos con covid-19 2:08

Un mes antes de la recomendación de la OMS, la FDA aprobó en EE.UU. el uso de emergencia del remdesivir, producido por Gilead Sciences. Sin embargo, es muy importante destacar que el medicamento se autorizó para pacientes de 12 años o más, con un peso mínimo de 40 kilogramos y que requieran hospitalización por covid-19. Es decir, no está disponible para cualquier persona y esto es relevante si se tiene en cuenta la advertencia posterior de la OMS. Además, la FDA señaló que el remdesivir “solo debe administrarse en un hospital o en un entorno de atención médica capaz de brindar atención intensiva comparable a la atención hospitalaria para pacientes hospitalizados”. La agencia indicó también que los ensayos clínicos para determinar la seguridad y eficacia de esta medicina en pacientes pediátricos “están en curso”.

Lee más sobre el remdesivir aquí.

Interferón: este medicamento está dentro de los medicamentos llamados “inmunomoduladores” y se usa para reducir los episodios de síntomas de la esclerosis múltiple.

Según NIH, un ensayo clínico realizado en agosto de 2020 encontró que la respuesta normal al interferón tipo 1 se suprime después de la infección por el SARS-CoV-2, el virus que causa el covid-19.

En febrero de 2021, la OMS concluyó que “este fármaco tuvo poco o ningún efecto en los pacientes hospitalizados con covid-19”.

lopinavir/ritonavir: esta combinación de medicamentos es usada contra el VIH. Este tratamiento “impide que el VIH haga copias de sí mismo”, dice la página de los NIH. También está en estudio para el tratamiento de algunos tipos de cáncer.

En un inicio, se sugirió que la combinación de lopinavir y ritonavir como un tratamiento antiviral contra el covid-19. Un estudio publicado en mayo 2020, encontró una reducción de los síntomas clínicos en los animales tratados (un modelo de hurón), pero ningún efecto sobre la carga viral. Y si bien varios estudios sugirieron que la administración de lopinavir-ritonavir estaba asociada con una duración más corta de la replicación viral y fiebre, otros estudios no reportaron tales efectos.

Sin embargo, en junio de 2020, investigadores del Reino Unido reportaron que esta combinación de medicamentos no ayudaron a los pacientes hospitalizados para el tratamiento contra el covid-19. “No hubo una diferencia significativa en el criterio de valoración principal de la mortalidad a los 28 días”, escribió el equipo en el sitio web del estudio conocido como Recovery.

Aproximadamente el 22% de los pacientes que recibieron los dos medicamentos murieron, en comparación con el 21% de los que no los recibieron.

Al igual que los tres fármacos anteriores, la OMS indicó que el lopinavir/ritonavir “tuvo poco o ningún efecto en los pacientes hospitalizados con COVID-19, según lo indicado por la mortalidad general, el inicio de la ventilación y la duración de la estancia hospitalaria”. Por su parte, la revista médica The Lancet concluyó tras un estudio que los “hallazgos no respaldan el uso de lopinavir-ritonavir para el tratamiento de pacientes hospitalizados con covid-19”.

1 de 13 | El coronavirus nos ha llevado a tomar una serie de medidas para protegernos del contagio. Pero, ¿realmente funcionan? Mira la galería → 1. Tapetes de desinfección, cubrirse los zapatos, desinfectar las suelas, desinfectar las llantas de los autos | El consenso entre los expertos que consultamos es que no funcionan estas medidas. (Crédito: CESAR MANSO/AFP via Getty Images) 2 de 13 | Sin embargo, desinfectar los zapatos o dejarlos a la entrada de la casa puede evitar que entre la suciedad y contaminantes. (Crédito: ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images) 3 de 13 | 2. Limpiar las bolsas de la compra | Los expertos que consultamos dicen que no funciona limpiar las bolsas de la compra, pero hay discusión. (Crédito: Oli Scarff/Getty Images) 4 de 13 | “La probabilidad que el virus esté pegado en la bolsa es baja… Lo que sí es importante es lavarse las manos después de coger las bolsas. No son las bolsas las que trasmiten, son las manos”, explicó una doctora. Aunque el contagio por superficies es posible, es muy poco frecuente. (Crédito: Rob Carr/Getty Images) 5 de 13 | 3. Tomar la temperatura | No funciona contra el covid-19. Según una experta, “en general, el virus no es un virus altamente productor de fiebre. (Crédito: Anthony Devlin/Getty Images) 6 de 13 | En muy pocos casos está uno produciendo fiebre y cuando uno tiene fiebre se siente mal, es probable que no salga a la calle”. El porcentaje de las personas que transmiten el virus y tienen fiebre es muy bajo, afirmó otro médico. (Crédito: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images) 7 de 13 | 4. No tocar botones de ascensor y otras superficies de lugares altamente transitados | La clave está en lavarse las manos después de salir, cuando tocas superficies, antes de tocarte la cara, de comer, etc. (Crédito: ATTA KENARE/AFP via Getty Images) 8 de 13 | Las superficies de lugares muy concurridos siempre han sido foco de infecciones, así que por eso el lavado de manos es fundamental. (Crédito: MLADEN ANTONOV/AFP via Getty Images) 9 de 13 | 5. Desinfectar el dinero | Los billetes y monedas que pasan de mano en mano son vehículos de suciedad y microorganismos, pero quizás desinfectarlos no sea tan buena idea. (Crédito: Dan Kitwood/Getty Images) 10 de 13 | Además de que desinfectar los billetes puede dañar el papel, el problema no está ahí. Insistimos: lávate las manos cada vez que toques este tipo de objetos. (Crédito: SAM PANTHAKY/AFP via Getty Images) 11 de 13 | 6. Quitarse la ropa al llegar a casa y usar ropa antifluídos | La ropa antifluídos sí ayuda a que el virus no se pegue al tejido. Las que usan los médicos y personal de salud no debe salir del hospital. También funciona para personas que están en ambientes concurridos. Un médico explica que “si uno llega de la calle y que tenga que cambiarse de ropa, no”. “Pero igual si el virus se pega a la ropa, pues no pasa nada, porque de la ropa no salta porque no tiene movilidad”, añade. (Crédito: ROBYN BECK/AFP via Getty Images) 12 de 13 | 7- ¿Qué SÍ funciona? | Lo hemos sabido desde el principio de la pandemia: evitar las conglomeraciones, privilegiar las actividades al aire libre y no los espacios cerrados, evitar las reuniones con muchas personas y sí, lavarse las manos. (Crédito: Maddie Meyer/Getty Images) 13 de 13 | También funciona mantener el distanciamiento social y usar mascarillas. (Crédito: GEOFF CADDICK/AFP via Getty Images)

end div.modal

Sin base científica

Carvativir: a inicios de 2021, el cuestionado presidente de Venezuela Nicolás Maduro aseguró, sin presentar evidencia, que el medicamente carvativir “neutraliza el 100% del coronavirus”. El mandatario sostuvo, sin mostrar pruebas, que el compuesto se fabrica en el país. También que ha sido aprobada por las autoridades para “producción masiva, distribución y tratamiento para pacientes de coronavirus”. Sin embargo, varios especialistas médicos advirtieron que la sustancia “carece de fundamento científico”.

En palabras del Dr. Huerta, el carvativir “no ha tenido el tipo de estudios que necesita una medicina para ser recomendada al público”. Según el experto, para mostrar su eficacia y seguridad un medicamento debe pasar por estudios preclínicos en células aisladas y animales. Además de estudios clínicos de fase 1, fase 2 y fase 3. En este sentido, Maduro no ha divulgado información de los componentes de la sustancia ni de los ensayos médicos que, afirma, se realizaron. Tampoco del procedimiento que siguieron las autoridades sanitarias para su aprobación.

Definitivamente no

Dióxido de cloro: no solo no hay evidencia científica sobre el dióxido de cloro para tratar el coronavirus: también es peligroso. Muy peligroso. Desde julio de 2020, la OPS advirtió no tomar productos que contengan dióxido de cloro, clorito de sodio, hipoclorito de sodio o derivados. Justamente, porque “la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos”. En agosto de 2020, la organización insistió en su llamado a evitar estos productos a la luz de que se promovieron productos con dióxido de cloro o derivados que indicaban falsamente tener propiedades curativas para el covid-19.

En palabras de la OPS, el dióxido de cloro y el hipoclorito de sodio “podrían ser tóxicos si se ingieren y pueden causar una variedad de efectos adversos”. Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la OPS, sostuvo en ese momento que el dióxido de cloro es “muy tóxico” y “puede producir la muerte, puede producir diarreas, neumonía y otra serie de eventos”.

El dióxido de cloro no cura nada, dice el Dr. Huerta 2:07

La ONU explicó en un artículo que el dióxido de cloro y el clorito sódico “reaccionan rápidamente en los tejidos humanos”, por lo que si se ingieren “pueden causar irritación de la boca, el esófago y el estómago, con un cuadro digestivo irritativo severo, con la presencia de náuseas, vómitos y diarreas, además de graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales”. Insistimos: es muy peligroso.

Lejía u otros desinfectantes: aquí la respuesta también es un rotundo no. La OMS lo dice de manera muy clara: “Jamás se debe pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el cuerpo ni introducirlos en el organismo. Estas sustancias pueden ser tóxicas si se ingieren, y el contacto con ellas irrita y daña la piel y los ojos”. En ese sentido, señaló la organización, estas sustancias deben utilizarse únicamente para la desinfección de superficies. La misma recomendación aplica para quienes piensen en beber metanol, etanol o lejía, casos que pueden ser extremadamente peligrosos. “No solo no destruirían los virus presentes en el organismo, sino que dañarían los tejidos y órganos internos”, explicó la organización.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.