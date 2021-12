Sancionan a jefe de policía que informaba a agentes sobre ‘clínica’ para obtener tarjetas de vacunación sin recibir las vacunas

CNNEE

(CNN) — Un jefe de policía de Carolina del Norte fue puesto en licencia sin goce de sueldo y en periodo de prueba por informar a agentes sobre una “clínica” que les emitiría una tarjeta de vacunación de covid-19 sin recibir la vacuna, dijeron funcionarios locales.

T.J. Smith, el jefe de policía de Oakboro Town, Carolina del Norte, violó políticas que incluyen fraude, actos intencionales que ponen en peligro la propiedad de otros y sirven a un interés en conflicto cuando supuestamente les dijo a los agentes sobre el plan, según una carta dirigida a él escrita por Doug Burgess, administrador de la ciudad.

Gobierno de Ecuador declara la “obligatoriedad” de vacunación contra el covid-19, informa el Ministerio de Salud

Las presuntas violaciones provienen de “una conducta personal perjudicial, incluida la notificación a los agentes de la ley para que asistan a una ‘clínica’ donde podrían obtener pruebas de las tarjetas de vacunación covid-19 sin estar vacunados”, decía la carta.

Las acusaciones de fraude de vacunas se producen cuando la variante ómicron se está extendiendo rápidamente tanto en EE.UU. como en todo el mundo. La vacunación completa y los refuerzos brindan la mejor protección contra la variante altamente contagiosa que ha alarmado a los funcionarios de salud durante la temporada navideña.

La Dra. Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado, dijo a principios de esta semana que Carolina del Norte podría ver hasta 10.000 casos de covid-19 por día en el pico de enero.

EE.UU. ha quedado atrás de todos estos países americanos en el ranking de vacunación contra el covid

La carta de una página, firmada por Burgess y publicada el martes, dice que a Smith se le ordenó tomar una licencia sin goce de sueldo durante dos semanas y estar en periodo de prueba durante seis meses a partir del 21 de diciembre. Smith tiene derecho a apelar, dice la carta.

Las medidas disciplinarias se produjeron después de que la ciudad contrató a Blue Chameleon Investigations para llevar a cabo una investigación independiente sobre el asunto, y la decisión se tomó con base en los hallazgos, dijo Burgess a CNN.

Smith, en un comunicado al periódico local, dijo en parte: “Para resumir la historia, en retrospectiva, cometí un error”.

Smith le dijo a Stanly News & Press que un amigo lo llamó y le contó sobre una clínica de vacunación móvil.

“Después de que colgué el teléfono con ese amigo, llamé a otros dos policías (no en mi departamento) y les transmití información sobre lo que se describió como una clínica de ‘autovacunación'”, dice en una parte del comunicado. “Recibí una llamada de teléfono, colgué e hice otras dos. No me senté y digerí la información, no me dediqué a pensar en ella ni le di muchas vueltas. Simplemente la transmití”.

CNN se ha puesto en contacto con Smith para obtener comentarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.