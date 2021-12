¿Qué hacer cuando los que te rodean no llevan mascarilla? Un experto opina sobre los viajes navideños

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Con los viajes de vacaciones volviendo a los niveles prepandémicos, un experto en salud ofrece consejos para aquellos que planean visitar a sus seres queridos en Navidad, dado el aumento de los casos de covid-19 en muchas partes del país.

Tanto el estado de Nueva York como Washington informaron el jueves de cifras récord de infección.

Ante la dificultad de encontrar pruebas para llevar a casa y la demanda de pruebas que crea largas colas en todo el país, serán fundamentales otras medidas de seguridad como el uso de mascarillas N95 o KN95 mientras se viaja para las fiestas, dijo la Dra. Esther Choo, profesora asociada de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón.

Volar tiene un riesgo mayor debido a la falta de exigencia de vacunas y a una adherencia inconsistente por parte de algunos a la hora de mantener completamente sus mascarillas, de manera que “esto podría ser una actividad mucho más segura de lo que es actualmente”, dijo Choo a Laura Coates de CNN el jueves.

“Denuncia cuando veas que los que te rodean no llevan máscaras. No es el momento de ser educado y dejar que la gente haga lo que quiera. Se trata realmente de mantener la seguridad de todos”, dijo.

Las vacunas y las dosis de refuerzo demostraron ser el mejor método para prevenir enfermedades graves, pero los sistemas inmunitarios necesitan tiempo para responder a las dosis administradas. Y las personas que no están vacunadas, ya sea que vean a otras personas para las fiestas o no, corren un riesgo sustancialmente mayor de contraer enfermedades graves a causa de covid-19.

Alrededor de 71 millones de personas mayores de 5 años en EE.UU. aún no recibieron ninguna dosis de la vacuna, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Se administraron más de 500 millones de dosis de la vacuna covid-19 en EE.UU., según datos de los CDC. Casi el 62% de los estadounidenses están totalmente vacunados, y más del 34% de los adultos totalmente vacunados recibieron un refuerzo.

Se esperan dificultades para viajar

Al menos 2,08 millones de viajeros fueron controlados en los aeropuertos estadounidenses el miércoles, una cifra superior a la del mismo día de la semana de 2019, según la Administración de Seguridad del Transporte. La agencia prevé que 20 millones de personas volarán entre el 23 de diciembre y el 3 de enero, rivalizando con las cifras de 2019. Sin embargo, múltiples aerolíneas anunciaron recientemente la cancelación de vuelos y el cambio de horarios debido a los miembros de la tripulación expuestos a la variante ómicron.

United Airlines canceló 169 vuelos de Nochebuena, o el 9% de su número total de vuelos, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware hasta este viernes por la mañana.

“El aumento de casos de ómicron en todo el país esta semana tuvo un impacto directo en nuestras tripulaciones de vuelo y en las personas que dirigen nuestra operación”, decía una nota de United obtenida por CNN.

Delta Air Lines canceló 118 vuelos de Nochebuena, según FlightAware, aproximadamente el 5% de su programación total.

“Los equipos de Delta agotaron todas las opciones y recursos, incluidos los cambios de ruta y las sustituciones de aviones y tripulaciones para cubrir los vuelos programados”, dijo la aerolínea en un comunicado.

Alaska Airlines anunció que canceló 17 vuelos el jueves a causa de ómicron y es posible que haya más cancelaciones en Nochebuena.

Pero el covid-19 no sólo está afectando a los viajes al aeropuerto. A un crucero de Royal Caribbean se le denegó recientemente la entrada en Aruba y Curaçao después de que 55 miembros de la tripulación y pasajeros totalmente vacunados (algo más del 1% de los que iban a bordo) dieran positivo en la prueba de covid-19, según informó la compañía a CNN.

El Odyssey of the Seas no tiene más puertos de escala programados y tendrá días de mar hasta su regreso regular programado para el 26 de diciembre, dijo Royal Caribbean.

Los investigadores demuestran que los refuerzos y las mascarillas funcionan

En un nuevo artículo publicado el jueves en la revista Science, dos expertos en enfermedades infecciosas recomiendan más vacunas de refuerzo y más uso de mascarillas para proteger a la gente.

La eficacia de la vacuna disminuye con el tiempo, según los investigadores, pero puede restablecerse con una dosis de refuerzo que ayude a proteger contra las infecciones de última hora.

Las aerolíneas de EE.UU. cancelan más de 400 vuelos de Nochebuena tras el mayor día de viajes aéreos de las fiestas

“El tiempo parece ser el factor clave de la reducción de la eficacia tras la vacunación”, escriben Ravindra Gupta, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y el Dr. Eric Topol, del Scripps Research Translational Institute (California).

“La continuidad de la transmisión en poblaciones muy vacunadas subraya la necesidad de ampliar la vacunación en todos los grupos de edad, manteniendo al mismo tiempo las intervenciones no farmacológicas, como el uso de mascarillas”, escriben.

Los investigadores señalan que, al principio del despliegue de las vacunas, los países que espaciaron la administración de la primera y la segunda dosis de las vacunas de ARNm de Pfizer/BioNTech y Moderna observaron una mayor durabilidad de la inmunidad de las inyecciones, en comparación con países como Estados Unidos e Israel, donde las dosis de la vacuna se administraron con un intervalo de tres a cuatro semanas.

“La administración de dos dosis de vacuna de ARNm, con un intervalo de 3 a 4 semanas, puede haber actuado como una inmunización primaria, induciendo al máximo los anticuerpos neutralizantes pero comprometiendo la inmunidad duradera”, señala el documento. Esto sugiere que las dos dosis de la vacuna juntas probablemente actuaron como inmunizaciones primarias, en lugar de que la primera dosis sola fuera la primaria como se pretendía.

Y mientras Israel ha empezado a suministrar una cuarta dosis de la vacuna covid-19 a las personas mayores, el director médico de Moderna, Paul Burton, dijo que se necesita más tiempo en EE.UU. para determinar la disminución de la inmunidad.

“Vamos a tener que esperar todavía un par de meses, hasta que podamos ver cómo se desarrollan y maduran esos datos para entender cuándo habrá que administrar esa dosis de refuerzo adicional, si es que se necesita”, dijo Burton a Wolf Blitzer de CNN el jueves, añadiendo que no quería restar importancia a los refuerzos en este momento.

“Creo que podemos estar seguros, Wolf, de que recibir una vacuna de refuerzo proporcionará protección durante la temporada de vacaciones y durante estos meses de invierno”, dijo.

En cuanto al refuerzo específico de una variante que Moderna está desarrollando, Burton confirmó que la empresa iniciará los ensayos clínicos a principios de 2022, aunque la presencia continua de dos variantes diferentes puede alterar los planes.

Jacqueline Howard, Deidre McPhillips, Amanda Sealy, Michael Nedelman, Pete Muntean, Sharif Paget y Andy Rose de CNN contribuyeron a este informe.

