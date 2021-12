Personas sin patria, millones sin tierra: crisis de migrantes y refugiados en el mundo en 2021

Alejandra Ramos Barreda

(CNN Español) — Desde las aglomeraciones debajo de un puente en la frontera entre México y Estados Unidos y los venezolanos caminando por América Latina hasta los campos de migrantes en Belarús y los esfuerzos para reubicar a miles de afganos tras el término de una guerra de 20 años, 2021 fue un año marcado por crisis migratorias.

Según el “Reporte Migratorio Mundial 2022” de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para 2020 había alrededor de 281 millones de migrantes internacionales. Sin embargo, en los últimos dos años han ocurrido importantes eventos de migración y desplazamiento debido a conflictos o a una grave inestabilidad económica y política. La Organización de Naciones Unidas también resalta los desplazamientos provocados por desastres climáticos.

1 de 21 | Migrantes, incluidos niños, que intentan ingresar a la UE gritan a través de la valla de alambre de púas que colocaron las autoridades polacas en la frontera con Belarús en noviembre de 2021. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha sido acusado por la UE de orquestar la crisis migratoria tras las sanciones impuestas, pero él lo ha negado. (MAXIM GUCHEK/BELTA/AFP via Getty Images) → 2 de 21 | Agentes polacos utilizaron cañones de agua contra los migrantes reunidos en el puesto de control de Bruzgi-Kuznica, en la frontera entre Polonia y Belarús en noviembre de 2021. Los manifestantes dijeron que su enojo se debía a que habían estado varados en el frío extremo y sin servicios básicos en los campamentos. (LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images) 3 de 21 | Migrantes venezolanos se refugian en la orilla del mar para evitar ser atacados por manifestantes durante una marcha de protesta contra la migración ilegal en Iquique, Chile, en septiembre de 2021. (MARTIN BERNETTI / AFP vía Getty Images) 4 de 21 | Un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos a caballo intenta detener a los migrantes en las orillas del Río Bravo en septiembre pasado (Crédito: Paul Ratje/AFP via Getty Images) 5 de 21 | Miles de migrantes, en su mayoría haitianos, instalaron un campamento improvisado para protegerse del sol y las precarias condiciones bajo el puente fronterizo que conecta a ciudad Acuña, en México, con Del Río, en Texas, en septiembre de 2021. (Adress Latif/Reuters) 6 de 21 | Migrantes sirios desplazados por la guerra llegan en una barca de goma a la isla griega de Lesbos en septiembre de 2015. Muchos inmigrantes pierden la vida al cruzar el mar Egeo en embarcaciones similares. (ANGELOS TZORTZINIS/AFP/Getty Images) 7 de 21 | Migrantes caen al agua durante una operación de rescate del barco de Topaz Responder dirigido por la ONG maltesa Moas y la Cruz Roja Italiana, frente a la costa de Libia en el Mar Mediterráneo, en noviembre de 2016. (ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images) 8 de 21 | Funerarios llevan el cuerpo de un migrante en la playa del enclave español de Ceuta en mayo de 2021. Los migrantes nadaron alrededor de rompeolas rocosos que se adentran en el Mediterráneo y que marcan la frontera entre España y África. (ANTONIO SEMPERE/AFP via Getty Images) 9 de 21 | Unos 8.000 migrantes de Marruecos llegan nadando hasta el enclave español de Ceuta en mayo de 2021. Se trata de la mayor afluencia de inmigración ilegal hasta este lugar en un solo día, según le dijo a CNN un portavoz del Gobierno español. (FADEL SENNA/AFP via Getty Images) 10 de 21 | Instalaciones del principal centro de detención para menores no acompañados administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, en Donna, Texas en marzo de 2021. (DARIO LOPEZ-MILLS/AFP via Getty Images) 11 de 21 | Migrantes de distintas nacionalidades aguardan en la embarcación de madera en la que viajaban para ser trasladados al barco de la ONG española Open Arms en marzo de 2021.(Carlos Gil / Getty Images) 12 de 21 | Migrantes a bordo del barco de la Guardia di Finanza llegan a la isla italiana de Lampedusa en agosto de 2019 tras ser evacuados del barco de rescate de la ONG española Open Arms, que estuvo veinte días en el mar a la espera de que Europa permitiera desembarcar a los migrantes en puerto seguro (ALESSANDRO SERRANO/AFP via Getty Images) 13 de 21 | Niños juegan en un sube y baja instalado en el muro que divide la frontera de México y Estados Unidos, entre Anapra, Chihuahua y Sunland, Nuevo México en julio de 2019. (University of California) 14 de 21 | Migrantes venezolanos cruzan caminando la frontera de Venezuela a Colombia en junio de 2019, obligados a dejar su país por la profunda crisis política, económica y social que se vive. Por su cercanía geográfica, Colombia es el primer país receptor de la diáspora venezolana. Ahí se encuentran más del 40% de los casi 4 millones de venezolanos que están en todo el mundo, según cifras de Migración Colombia y un informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) (Guillermo Legaria/Getty Images) 15 de 21 | Un padre y una hija, originarios de El Salvador, se ahogaron en el río Bravo cuando intentaban cruzar de México a Estados Unidos en junio de 2019. La imagen dio la vuelta al mundo provocando indignación. (Julia Le Duc) 16 de 21 | Migrantes venezolanos suben a un camión en la carretera de Cúcuta ​​en el departamento de Norte de Santander, Colombia en febrero de 2019. (RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images) 17 de 21 | Una caravana de migrantes centroamericanos camino a Tapachula, Chiapas, en México con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos en noviembre de 2018. (JOHAN ORDONEZ/AFP via Getty Images) 18 de 21 | “Las Patronas” es un grupo de doce mujeres que alimenta a los migrantes durante su viaje por México a Estados Unidos en un tren conocido como “La Bestia”. Esperan el tren y distribuyen bolsas de comida entre los viajeros migrantes en agosto de 2018. (RONALDO SCHEMIDT/AFP via Getty Images) 19 de 21 20 de 21 | Una niña de dos años llora desesperadamente mientras su madre es registrada y detenida cerca de McAllen, Texas en junio de 2018. Las solicitantes de asilo hondureñas habían atravesado el río Bravo desde México y fueron detenidas por agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. antes de ser enviadas a un centro de procesamiento para una posible separación. (John Moore/Getty Images) 21 de 21 | La poderosa y trágica imagen del cuerpo sin vida de Aylan Kurdi, un niño sirio tumbado boca abajo sin vida en una playa turca provocó una manifestación de duelo mundial. Sucedió en septiembre de 2015 después de que un barco que transportaba refugiados se hundió mientras llegaba a la isla griega de Kos. (Nilufer Demir / Dogan News Agency / AFP vía Getty Images)

Para 2020, 89,4 millones de personas estaban viviendo en situación de desplazamiento, estimó la OIM.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), por su parte, reportaba a mediados de 2021 que como resultado de conflictos, violencia, violaciones a los derechos humanos, persecución y desastres naturales, la cifra de desplazamientos forzados en todo el mundo superaba los 84 millones de personas.

Al menos 650 migrantes murieron al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, la mayor cantidad desde 2014, según un organismo internacional

De acuerdo con Acnur, más del 68% de los refugiados y desplazados en todo el mundo provienen de tan solo cinco países:

Siria: 6,8 millones Venezuela: 4,1 millones Afganistán: 2,6 millones Sudán del Sur: 2,3 millones Myanmar: 1,1 millones

Si bien en 2020 la situación para los refugiados y desplazados fue más difícil, ya que un gran número de países cerró sus fronteras debido a la pandemia de covid-19, el acceso al asilo fue y sigue salvando la vida de muchos. Sin embargo, políticas de salud pública —como el “Título 42” en EE.UU.— continúan limitando el acceso al asilo, según el reporte de Acnur.

Con respecto a la migración desde el Caribe, en los últimos años ha habido un aumento de la presencia de personas de República Dominicana, Haití y Cuba. Según el portal de datos de la OIM, algunas de estas personas “transitan de Colombia a Panamá a través de la selva del Darién en ruta hacia EE.UU. y Canadá.

¿De dónde vienen y hacia dónde van los migrantes en América Latina?

“Más de 100.000 migrantes en lo que va de año han cruzado irregularmente la peligrosa jungla del Tapón del Darién hacia Panamá desde Colombia después de caminar por varios países de América del Sur. La cifra de los primeros nueve meses de 2021 triplica el récord anterior de 30.000 en la misma ruta durante todo 2016. Desde Panamá, los migrantes continúan hacia el norte en un viaje que es particularmente peligroso para mujeres y niños”, dijo la OIM en un comunicado.

Unicef ha reportado con preocupación que casi 19.000 niños migrantes han cruzado a pie la región del Darién en 2021.

Tan solo en el continente americano la OIM registró 1.121 muertes, incluyendo las víctimas del accidente de tráfico en Chiapas que en diciembre que cobró la vida de al menos 55 migrantes. Las muertes en Sudamérica también rompieron récord con 137 muertes, 64 de ellas fueron de ciudadanos venezolanos. Para finales de 2021, el número de muertes de migrantes en todo el mundo había sobrepasado las 4.470.

Esta es una mirada a cinco de los principales focos de la crisis migratoria mundial que marcó al 2021.

Los millones de desplazados en Venezuela

La de Venezuela es una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo. Para mediados de 2021, un total de 5,1 millones de venezolanos que han abandonado el país. Esto incluye a 186.800 refugiados, 952.300 que están en busca de asilo y a 3,9 millones que fueron desplazados al extranjero, según la Acnur.

¿Las razones? Según Naciones Unidas, las personas continúan saliendo de Venezuela para escapar de la violencia, inseguridad y la escasez de medicina y servicios básicos. Venezuela es el segundo país, después de Haití, con la tasa más elevada de subalimentación, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Venezuela, entre los países con más desplazados del mundo; Colombia, entre los que más reciben

Actualmente, más de 5 millones de venezolanos viven en el extranjero, muchos de ellos en países vecinos, como Colombia, Perú, Ecuador y Chile. En América Latina y el Caribe, los venezolanos están distribuidos así (ver mapa).

Sin embargo, “cientos de miles de venezolanos permanecen sin ningún tipo de documentación o permiso para permanecer regularmente en países cercanos y, por lo tanto, carecen de acceso garantizado a los derechos básicos”, según Acnur. La agencia indica que la falta de documentación y permisos adecuados hacen que esta población sea más vulnerable a la explotación laboral, sexual, la trata, violencia, discriminación y xenofobia.

Mira más del resumen de 2021

Otro año difícil en la frontera sur de Estados Unidos

EE.UU. registra récord de detenciones en frontera sur 1:39

Este año, al menos 651 personas murieron al intentar cruzar la frontera entre México y EE.UU., más que cualquier otro año desde que un organismo internacional comenzó a documentar las muertes en 2014. Y si bien la OIM no especificó el motivo de los fallecimientos, cruzar la frontera sur de EE.UU. suele ser un viaje peligroso que a lo largo de los años ha provocado muertes y rescates.

La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) ha dicho anteriormente que la mayoría de las muertes de migrantes en la frontera han estado relacionadas con la exposición al calor.

Por otro lado, la Patrulla Fronteriza de EE.UU. reportó casi 1,66 millones de arrestos por cruces ilegales en la frontera con México durante el año pasado, el número anual más alto de detenciones registrado, según datos publicados por la agencia el viernes.

Desde que asumió el cargo, la administración de Joe Biden ha luchado por gestionar el número sin precedentes de migrantes que cruzan a EE.UU., enfrentada desde el principio a una afluencia de niños que abrumaba los recursos y, más recientemente, los miles de migrantes que llegaban en cuestión de días a la región no preparada de Del Rio, Texas.

Gobernador de Texas estrena construcción de muro fronterizo

Desde marzo de 2020, CBP ha estado aplicando una orden de salud pública conocida como Título 42, que, basándose en un criterio de prevención sanitaria, permite la rápida expulsión de migrantes que se ha relacionado con un aumento en el número de personas que han cruzado repetidamente y con un número elevado de arrestos. Igualmente, luego de un fallo judicial adverso planteado por estados donde gobiernan los republicanos, la administración Biden se vio forzada a restabler el programa “Permanecer en México”, o “Remain in Mexico”, que obliga a los migrantes de distintas nacionalidades a permanecer en ese país mientras se resuelven sus solicitudes de asilo en EE.UU.

Los defensores de los derechos de inmigrantes y algunos legisladores han criticado a Biden por mantener la política pandémica de la era Trump, calificándola de violar los derechos humanos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha dicho que el gobierno mantiene su posición contraria a Permanecer en México. El caso aún se tramita en las cortes de apelaciones, donde el gobierno defiende su decisión de dejar el programa sin efecto.

Haití, a la deriva

Haitianos demandan a EE.UU. por usar tácticas agresivas en la frontera 2:36

Este año Haití sufrió el asesinato del presidente Jovenel Moïse, un terremoto devastador y el paso de la tormenta tropical Grace, lo que generó incertidumbre en un país donde persiste la pobreza y la violencia. De acuerdo con la ONU, hasta mediados de 2020 había 1.769.671 haitianos en otros países.

¿En qué países del mundo están quienes han salido de Haití?

Para mediados de 2020, EE.UU. albergaba a la población migrante haitiana más grande del mundo, según el Instituto de Políticas Migratorias (MPI, por sus siglas en inglés). Un número significativo de haitianos también viven en República Dominicana (496.000), Chile (237.000), Canadá (101.000) y Francia (85.000).

Y aunque este año presenció una gran afluencia de inmigrantes haitianos, el MPI indica que este grupo no estaba precisamente escapando de los recientes acontecimientos del país, sino que son parte de una generación de haitianos que ha emigrado desde el terremoto de 2010. Sin embargo, el costo económico de la pandemia en la región impulsó aún más la migración hacia la frontera sur de EE.UU.

La razón por la que los haitianos se movilizaron hacia la frontera de EE.UU. tuvo que ver con el anuncio en mayo de un estatus de protección temporal de 18 meses. El secretario de Seguridad Nacional había citado “preocupaciones de seguridad, malestar social, un aumento en los abusos de derechos humanos, la pobreza paralizante y la falta de recursos básicos, que se ven agravados por la pandemia de covid-19”.

Más del 97% de los haitianos que migran a Estados Unidos no provienen directamente de Haití, sino que eran residentes de países de Sudamérica, como Chile y Brasil, según indicó el gobierno de Panamá. Más de 70.000 migrantes llegaron a Panamá en 2021, más de 30.000 de los cuales son de Haití.

Estalla violencia en la frontera entre Polonia y Belarús

Reportero de CNN pasa un día con los migrantes en la frontera de Belarús 3:08

La Unión Europea (UE) ha culpado a Belarús de fabricar la crisis en la frontera oriental del bloque, alegando que el gobierno ha abierto las puertas a personas desesperadas por huir de una región asediada por el desempleo y la inestabilidad. Los funcionarios de la UE la han calificado de “guerra híbrida”, diseñada, según ellos, para castigar a Polonia por acoger a los opositores políticos del presidente y presionar al bloque para que levante las sanciones a Belarús. Pero ha tenido el efecto contrario.

Los migrantes dejaron todo para llegar a Europa a través de la frontera entre Belarús y Polonia. Ahora son enviados de a cientos a sus países

El deterioro de las condiciones en la frontera oriental de la Unión Europea subraya el sombrío costo humano del estancamiento geopolítico que se está produciendo entre Belarús, aliada de Rusia, y Polonia, miembro del bloque y de la OTAN. Ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder, dejando a los inmigrantes atrapados en el medio.

Polonia está bajo la mira de las organizaciones internacionales de ayuda, que dicen que están violando el derecho internacional al empujar a los solicitantes de asilo de vuelta a Belarús, en lugar de aceptar sus solicitudes de protección internacional. Polonia defiende sus acciones, diciendo que son legales.

Naciones Unidas estima que hay hasta 2.000 migrantes y refugiados en la frontera con Polonia, la mayoría kurdos de Iraq, pero también sirios, iraníes y afganos, entre otros. También estima que hay aproximadamente 7.000 migrantes y refugiados actualmente en Belarus.

Recientemente, Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y Canadá tomaron medidas coordinadas contra varias entidades e individuos bielorrusos en su último esfuerzo por presionar al líder de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en respuesta a la crisis migratoria.

Estalla la violencia en la frontera entre Polonia y Belarús: guardias polacos disparan cañones de agua contra migrantes que lanzan piedras

En una declaración conjunta exigieron que Lukashenko “detenga de inmediato y por completo su orquestación de la migración irregular a través de sus fronteras con la UE”.

“Aquellos, en Bielorrusia o en países terceros, que facilitan el cruce ilegal de las fronteras exteriores de la UE deben saber que esto tiene un costo sustancial”, dijeron las naciones.

El ministro de Relaciones Exteriores de Bielorrusia, Vladimir Makei, hablando en la reunión ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Estocolmo, dijo que Bielorrusia ha sido “castigada” con sanciones “solo porque hemos revelado el” lado oscuro “de la democracia europea”.

Afganistán tras el fin de una guerra de 20 años

¿Qué países están acogiendo a refugiados de Afganistán? 2:06

Incluso antes de que los talibanes retomaran el poder en Afganistán, la pobreza y la inseguridad alimentaria estaban generalizadas debido a las sequías consecutivas, el declive económico, el conflicto prolongado y la pandemia. Sin embargo, la crisis ha empeorado rápidamente.

Actualmente, alrededor de 6 millones de afganos han sido desplazados de sus hogares y de su país ante los conflictos, la violencia y la pobreza que se vive, según Naciones Unidas. El portavoz del Acnur, Babar Baloch, dijo a principios de diciembre que unos 3,5 millones de afganos han sido desplazados por la fuerza, incluidos casi 700.000 que fueron desplazados este año.

Los refugiados afganos son la tercera población más desplazada en el mundo, después de los refugiados sirios y venezolanos.

Afganistán llegó este año al final de una era, ¿pero qué sigue ahora?

Este año, el gobierno talibán se enfrentó a una crisis económica después de que miles de millones de dólares en ayuda exterior se agotaran privando al país del dinero que había estado impulsando la economía, los servicios básicos y los trabajadores humanitarios.

Naciones Unidas dice que la crisis humanitaria en Afganistán podría ser “la peor del mundo”, con más de la mitad de su población pasando hambre.

“Afganistán se encuentra ahora entre las peores crisis humanitarias del mundo —si no la peor— y la seguridad alimentaria está prácticamente colapsada” dijo David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. “Millones de afganos se verán obligados a elegir entre la emigración y la hambruna a menos que podamos intensificar nuestra ayuda para salvar vidas y a menos que se pueda resucitar la economía”, agregó.

En un comunicado a CNN, el Talibán reconoció los “problemas económicos” del país, pero negó con vehemencia que hubiera una crisis, calificando tales afirmaciones como “noticias falsas”.

“Nadie morirá de hambre porque no hay hambruna y las ciudades están llenas de alimentos”, dijo el portavoz talibán Zabihullah Mujahid, contradiciendo imágenes perturbadoras de niños hambrientos.

Anna Coren, Jessie Yeung, Abdul Basir Bina, Jadyn Sham, Amir Vera, Carma Hassan, Sol Amaya, Priscilla Alvarez, Geneva Sands, Matthew Chance, Zahra Ullah, Antonia Mortensen, Eliza Mackintosh de CNN colaboraron a este reporte.

