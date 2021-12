Suspenden anuncio de Peloton con Chris Noth tras las acusaciones de agresión sexual

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — La empresa Peloton retiró un anuncio con Chris Noth a raíz de las acusaciones de agresión sexual en su contra.

“Cada acusación de agresión sexual debe tomarse con seriedad”, dijo un portavoz de la compañía en un comunicado proporcionado a CNN. “No estábamos al tanto de estas acusaciones cuando presentamos a Chris Noth en nuestra respuesta al reinicio de HBO. A medida que buscamos obtener más información, hemos dejado de promocionar este video y archivado publicaciones sociales relacionadas”.

Chris Noth ha negado las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra que fueron publicadas en un informe el jueves por The Hollywood Reporter (THR).

Chris Noth, actor de “Sex and the City” y “And Just Like That…”, niega acusaciones de agresión sexual

Las acusaciones contra Chris Noth

Dos mujeres, que usaron seudónimos en la historia de THR para proteger su privacidad, acusan a Noth de agredirlas sexualmente. Los supuestos incidentes ocurrieron en 2004 en Los Ángeles y 2015 en Nueva York, respectivamente. Las mujeres dijeron que retomar su papel de Mr. Big en la serie de HBO Max “And Just Like That …” las motivó a presentarse.

“Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días… ‘no’ siempre significa ‘no’, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están surgiendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”, dijo Noth en un comunicado a CNN.

HBO Max es propiedad de la empresa matriz de CNN.

En el episodio debut de “And Just Like That …”, el personaje de Noth que se hizo famoso en “Sex and the City” sufre un ataque al corazón y muere poco después de montar una bicicleta Peloton.

La escena sorprendió a muchos espectadores y la compañía respondió con el anuncio después de que, según los informes, las acciones de la compañía cayeron.

— David Goldman de CNN contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.