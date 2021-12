REPORTAJE ESPECIAL: Implementan “La Cultura Cura” en el Distrito Escolar de Alisal

SALINAS, Calif. (KMUV-TV) Para enfrentar los retos de salud mental entre sus estudiantes y sus familias, así como el personal, el Distrito Escolar de Alisal está trabajando de la mano con el proyecto “La Cultura Cura”, un concepto creado por la Red Nacional de Compadres para brindar apoyo socioemocional de respuesta cultural y comunitaria.

“Hay que entender que hubo traumas”. dijo el Director de Martin Luther King Jr. Academy, Jose Juan Urquiza.

Este proyecto implementa estrategias que aceptan los valores y tradiciones para enriquecer el ambiente escolar, aseguró José Juan Urquiza, director de “La Cultura Cura”

“Si un niño se siente como que vale, como que se le valora, tiende a ser más seguro, estar más contento y hacer mejor en la escuela”, agregó Urquiza.

El Distrito de Alisal explicó que este programa de filosofía de salud y curación - que reconoce valores y prácticas culturales, además de tradiciones - es una implementación importante, especialmente en un tiempo donde han incrementado los casos de ansiedad, depresión y problemas de salud mental y que, según especialistas, se han agravado con la pandemia.

“Muchos no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus padres, abuelos que ya no están con nosotros. Y no saben qué va pasar porque sus papás no van a tener donde vivir ni trabajar. Todo eso es algo que está manifestándose”, comentó Jaime Molina.

Jaime Molina lleva alrededor de 20 años como consultor y entrenador. Molina dice que el programa ha sido implementado en varias escuelas y organizaciones con resultados positivos, que se basan en la filosofía que ya está dentro de uno mismo.

Durante más de dos décadas, la Red Nacional de Compadres ha ofrecido entrenamientos y capacitación en prevención y promoción del trabajo en comunidad enfocado en adolescentes y padres de familia.

“Queremos promover esos aspectos positivos que nosotros llevamos y que nuestros padres cargaron como inmigrantes”, dijo el Director Ejecutivo de la Red Nacional de Compadres, Héctor Sánchez-Flores

La Cultura Cura contiene varios subprogramas como el “Joven Noble”, “Girasol”,y también “Cara y Corazón”. Todas estas enseñanzas destacan las raíces de la comunidad, para que sean reconocidas y reforzadas.

Para los promotores de La Cultura Cura, las raíces de las personas deben verse como una fortaleza para trascender.

“Aspectos que nosotros cargamos como miembro de una cultura una etnicidad nos puede ayudar a promover y llegar a las etapas que nosotros queremos lograr”, dijo Sánchez-Flores.

“No es necesario perder tu cultura o tu idioma para tener éxito en este país, al contrario vas hacer una persona igual o más valioso si mantienes tus tradiciones, tu idioma, y tu cultura”, agregó José Juan Urquiza.

María Guadalupe Morales Castro es Consejera de La Escuela Martin Luther King pero también es madre. Ella comentó que estos entrenamientos impactarán positivamente y crearán mayor conexión entre las familias y las escuelas, además de ayudar a los estudiantes a sentirse orgullosos de sus raíces y su identidad.

“A los niños a veces les da vergüenza decir soy mexicano o mi mamá y papá trabajan aquí, en vez de sentirse orgullosos”, dijo Morales.

Morales Castro agregó que estos cursos también ayudarán a que los padres se sientan orgullosos de sí mismos y de su trabajo, especialmente enfocado en la agricultura.

“Y no digan hay es que le va dar vergüenza a mis hijos por que trabaja en el fil.NO eso es un orgullo porque mi mamá es la que le da de comer a muchas personas. Esta comida que mi mamá levantó con sus manos llegó hasta darle de comer al presidente. Y de esa manera a veces no lo vemos.”

El Distrito Escolar de Alisal busca que se deje de ver a la comunidad latina con lástima y que vive en desventaja, y considera que estos entrenamientos ayudarán a cambiar esa perspectiva.

“Que realmente veamos a nuestros niños y a nuestras familias como un regalo. Tantas riquezas que trae tanto que aportan a nuestras escuelas. Creo que no estamos aprovechando lo que las familias aportan a nuestras escuelas”, consideró Urquiza.

Los entrenamientos de la Cultura Cura ya se están desarrollando en el Distrito de Alisal. Y después de que todo el personal de las escuelas reciban los entrenamientos, serán trasladados a estudiantes y familias de la comunidad de Alisal.