El bitcoin se hunde de la noche a la mañana

Sol Amaya

(CNN Business) — Los precios de bitcoin se desplomaron durante la noche a un mínimo de US$ 45.111. A las 10:30 am ET de este sábado, la criptomoneda había caído más del 13% en las 24 horas anteriores, de US$ 56,.294 a US$ 48.309, una pérdida de casi US$ 8.000.

Ese es un marcado contraste con su máximo histórico del mes pasado, cuando Bitcoin casi alcanzó los US$ 69.000 el 9 de noviembre.

Esta es una noticia en desarrollo.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.