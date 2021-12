La reacción de Cristiano Ronaldo tras superar los 800 goles

César López

(CNN Español)- Cristiano Ronaldo supera la barrera histórica de los 800 goles, pero su objetivo apunta más allá de las marcas personales.

Era solo cuestión de tiempo para que Cristiano Ronaldo superara otro hito más en su ya prolífica carrera como delantero.

El jueves 2 de diciembre de 2021, el portugués superó la cifra histórica de 800 goles con un doblete en el encuentro del Manchester United ante el Arsenal que terminó a favor de los diablos rojos 3-2.

Cristiano, ahora con 801 dianas, persigue la marca del checo Josef Bican, que según el registro de la FIFA es el máximo goleador histórico con 805 tantos en 530 partidos.

Sin embargo, el primer mensaje en redes sociales del delantero de 36 años fue para darle aliento a su equipo y recuperar el terreno perdido en la Liga Premier, donde el United marcha en el séptimo lugar de la tabla y lejos de los puestos por competiciones europeas.

“Nuestras mentes están puestas ya en el siguiente partido. No hay tiempo para celebrar. El triunfo de hoy sirve para recomponer el camino, pero todavía tenemos una larga ruta por delante hasta alcanzar nuestro destino. Felicidades a todos mis compañeros, mostraron un gran espíritu esta noche. Y especialmente a nuestros seguidores, no podríamos hacerlo sin ustedes”, publicó el luso en un mensaje de su cuenta de Instagram.

En la Liga de Campeones el Manchester ha tenido un mejor panorama que en la Premier y, a falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos, ya aseguró su clasificación a octavos con 10 puntos en el Grupo F.

Los goles de Cristiano Ronaldo en su carrera profesional

5 con el Sporting (Portugal). 130 con el Manchester United (Inglaterra). 450 Real Madrid (España). 101 Juventus (Italia). 115 Portugal (Selección mayor).

Cristiano es el máximo anotador de la selección portuguesa y el mayor anotador histórico de selecciones con 115 goles. Busca ir a su quinto Mundial en Qatar 2022, pero antes tendrá que verse en el repechaje contra Italia.

