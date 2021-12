Bad Bunny es el cantante más escuchado en Spotify por segundo año consecutivo

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Bad Bunny podría llevarse la corona del rey de los streams en Spotify. Por segundo año consecutivo el rapero puertorriqueño se queda con el título del artista más reproducido en esta plataforma a nivel global.

La plataforma de streaming de música y podcasts sueca dio a conocer la noticia este miércoles durante la revelación de su campaña anual Wrapped, una experiencia interactiva en la que usuarios pueden descubrir cuál fue el artista que más escucharon durante el año.

Bad Bunny ocupa este lugar con más 9.100 millones de reproducciones en Spotify y es el único artista latino en liderar esta posición en años consecutivos.

En el top 50 también figuran artistas como:

J Balvin (7), Rauw Alejandro (12), Myke Towers (18), Ozuna (25), Anuel AA (32), Maluma (33), Jhay Cortez (37), Daddy Yankee (39), Farruko (41), Sech (44).

La única mujer latina en la lista dentro del Top 50 es Karol G, quien se ubica como la artista número 48 más escuchada a nivel global. Según Spotify, la cantante colombiana también es, por segundo año consecutivo, la artista femenina latina más escuchada.

Spotify dijo a Zona Pop CNN que en el último mes, 187 millones de usuarios a nivel mundial han escuchado al menos una canción latina y que en los últimos 7 años, las reproducciones de música latina en la plataforma han crecido en un 1680%.

¿Cuál es el Top 5 de artistas más escuchados a nivel global en Spotify?

Ya revelamos que Bad Bunny es el rey de las reproducciones en Spotify en 2021. Pero, ¿quiénes le siguen?

Taylor Swift se queda en el segundo lugar de la lista. Y no es una sorpresa. La cantante rompió en días recientes dos récords en la plataforma.

El 12 de noviembre, día en el que publicó “Red” (Taylor’s version) –con la polémica canción de 10 minutos All Too Well– la cantautora se convirtió en:

La mujer con el disco más reproducido en Spotify Y la cantante más reproducida en un día en la historia de la plataforma.

We’ll remember this day in history all too well. Congratulations @taylorswift13 ❤️ pic.twitter.com/rwm7iwLldx — Spotify (@Spotify) November 13, 2021

Quizás esta segunda posición sorprenda a algunos que han seguido la carrera de Swift. En 2014, la cantautora sacó todo su catálogo musical de esa plataforma. En ese entonces, Swift dijo que las plataformas de streaming no compensaba los artistas de forma justa.

Swift regresó a Spotify tres años más tarde en 2017.

La banda de k-pop BTS ocupa la tercera posición de esta lista. Drake y Justin Bieber completan el cuadro de los cinco artistas más escuchados a nivel global.

¿Cuáles fueron los álbumes más escuchados en Spotify en 2021?

Si de discos se trata, uno que cautivó las audiencias globales es “SOUR”, álbum debut de la estrella adolescente Olivia Rodrigo.

“Future Nostalgia” de Dua Lipa continuó cautivando haciendo bailar al mundo en 2021.

“Justice” de Justin Bieber ocupa el tercer lugar. “=” (Equal) de Ed Sheeran fue el cuarto disco más escuchado y “Planet Her” de Doja Cat cierra la lista en la quinta posición.

Estas fueron las canciones más escuchadas en 2021

A pesar que Bad Bunny estuvo en el tope de las listas, ninguna de sus canciones figuró en este listado globales de reproducciones.

La canción más reproducida a nivel global en 2021 fue “drivers license” de Olivia Rodrigo, sencillo con el que la artista debutó en la música. El tema también rompió a inicios de año el récord de la canción más reproducida en Spotify en un día.

El tema acumula más de 1.100 millones de reproducciones en la plataforma.

La segunda canción más escuchada es “MONTERO (Call Me By Your Name)” de Lil Nas X.

En la tercera posición está The Kid LAROI con “Stay”, una colaboración junto a Justin Bieber.

La cuarta canción más escuchada este 2021 en Spotify es “good 4 u” de Olivia Rodrigo.

Y termina la lista Dua Lopa con “Levitating” junto a DaBaby.

Estos fueron los artistas latinos más escuchados en algunos países de América Latina

Y aunque esta lista es global, Spotify compartió con Zona Pop CNN la lista de artistas más escuchados en México, Colombia, Argentina y España. ¿Estará alguno de tus favoritos?

Argentina

Duki Bad Bunny Rauw Alejandro María Becerra Myke Towers

Colombia

Bad Bunny J Balvin Rauw Alejandro Myke Towers Maluma

España

Rauw Alejandro Bad Bunny Myke Towers J Balvin Anuel AA

México

Bad Bunny J Balvin Rauw Alejandro Christian Nodal Luis Miguel

