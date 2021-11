Tony Bennett, de 95 años, deja su corazón en el escenario en un conmovedor concierto final con Lady Gaga

Mariana Toro

(CNN) — Tony Bennett se ganó a generaciones de fans cantando “I left my heart in San Francisco”. Y en su cumpleaños número 95, el querido cantante dejó su corazón en el escenario del Radio City Music Hall.

Seis meses después de que Bennett y su familia revelaran que sufre de Alzheimer, Bennett cantó junto a Lady Gaga ante multitudes en una serie de dos conciertos a principios de agosto anunciada como su última actuación en Nueva York.

Ahora el resto del mundo tiene la oportunidad de ver el conmovedor espectáculo del 3 de agosto en un especial de televisión, “Una última vez: una noche con Tony Bennett y Lady Gaga”, que se transmitió el domingo por CBS.

Además de su canción característica, Bennett interpretó temas como “Fly Me to the Moon” y “Steppin ‘Out With My Baby” y dúos con Lady Gaga, incluidos “Love For Sale” y “Anything Goes”.

Los miembros de su familia han dicho que a veces Bennett no sabe dónde está y qué sucede a su alrededor. Pero en el escenario del especial de televisión, el legendario intérprete no perdió el ritmo.

Cantando “New York, New York” antes de que Bennett subiera al escenario, Lady Gaga lloró cuando hizo una pausa para hablar sobre él.

“Es mi amigo. Es mi compañero musical. Y es el mejor cantante del mundo. Y cuento contigo, Nueva York, para que lo hagas sonreír. Así que ojalá que te animes. Ojalá que grites. Que te rías. Ojalá que llores. Que entregues tu alma”.

La audiencia del Radio City Music Hall cumplió con su parte del trato. Bennett recibió su primera ovación de pie antes incluso de cantar una nota, y acumuló al menos una docena más durante la noche.

En “Fly Me to the Moon”, cuando canturreó la línea “Let me sing forever more”, la audiencia estalló en vítores. En un momento dado, la cámara se enfocó en un miembro de la audiencia que gritaba: “¡Te amamos!”

Tony Bennett está luchando contra la enfermedad de Alzheimer

Bennett, cuya carrera como cantante se extiende por ocho décadas, no es ajeno a actuar para una multitud de admiradores. Aún así, antes del concierto, los miembros de la familia dijeron a “60 Minutes” que no estaban seguros de lo que sucedería durante el espectáculo.

Pero su esposa Susan Benedetto dijo que una vez que lo vio en el escenario esa noche, con los ojos brillando y los brazos extendidos hacia la multitud, supo que todo estaría bien.

“Se convirtió en él mismo. Simplemente se encendió. Fue como un interruptor de luz”, dijo a “60 Minutes” en un segmento que se emitió el mes pasado.

Eso es porque la música y la interpretación están muy arraigadas en el cantante, según el neurólogo de Bennett, el Dr. Gayatri Devi.

“La gente responde de manera diferente según sus fortalezas. En el caso de Tony, es su memoria musical su capacidad para ser un intérprete. Esas son una parte innata y programada de su cerebro”, dijo Devi en “60 Minutes”. “Así que, aunque no sabe qué día será o dónde está su apartamento, todavía puede cantar todo el repertorio del cancionero americano y emocionar a la gente”.

Tony Bennett y Lady Gaga cantaron juntos en los Grammy en 2015.

Bennett lanzó su primer álbum con Lady Gaga en 2014. Su última colaboración, un álbum tributo a Cole Porter titulado “Love For Sale”, fue lanzado en octubre. La semana pasada obtuvo seis nominaciones al Grammy.

Después de las nominaciones, Lady Gaga le dijo a BBC Radio 2 “The Zoe Ball Breakfast Show” que ha sido desgarrador ver lo que está pasando Bennett. Ella le dijo a “60 Minutes” que Bennett la había estado llamando “Sweetheart” cada vez que lo había visto desde que comenzó la pandemia, y no estaba segura de que supiera quién era ella.

Pero cuando ella subió al escenario para unirse a él durante el concierto del Radio City Music Hall, Bennett parecía no tener ninguna duda. “Wow”, dijo mientras ella daba vueltas con un vestido dorado brillante. “¡Lady Gaga!”

Una mirada de alegría cruzó el rostro de Lady Gaga. Se inclinó, con la cabeza entre las manos, antes de hacer otro giro.

“Tuve que mantener la calma, porque teníamos un show con entradas agotadas y tenía un trabajo que hacer”, dijo Lady Gaga a “60 Minutes”. “Pero te lo diré, cuando salí al escenario y me dijo, ‘Lady Gaga’, mi amigo me vio, y fue muy especial”.

Después de los exitosos shows del Radio City Music Hall, Bennett canceló futuras apariciones en giras. Su hijo y manager Danny Bennett le dijo a Variety que esos conciertos en Nueva York serían los últimos.

Tonny Bennett ya tiene su día 1:13

“Esta fue una decisión difícil para nosotros, ya que él es un intérprete capaz. Sin embargo, esto es orden de los médicos”, dijo Danny Bennett. “No es el aspecto del canto, sino más bien de los viajes. Mira, se cansa. Se está tomando la decisión de que hacer conciertos ahora es demasiado para él”.

Lady Gaga le dijo a “60 Minutes” que escuchó un poderoso mensaje en las últimas presentaciones de Bennett en el Radio City Music Hall.

“No es una historia triste. Es emotiva. Es difícil ver a alguien cambiar. Creo que lo hermoso de esto, y lo que ha sido un desafío, es ver cómo lo afecta de alguna manera, pero ver cómo no afectar su talento”, dijo. “Creo que realmente sacó algo adelante para darle al mundo el regalo de saber que las cosas pueden cambiar, y aún puedes ser magnífico”.

