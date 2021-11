Quién es el fiscal que reconoció que el sospechoso de la tragedia de Waukesha tuvo una fianza “inapropiadamente baja”

Alexandra Ferguson

(CNN) — El fiscal del condado de Milwaukee, cuya oficina buscó una fianza baja que condujo a la liberación del hombre acusado de atropellar a los asistentes de un desfile navideño en un suburbio cercano, ha sido durante mucho tiempo un defensor de los esfuerzos para reducir el encarcelamiento masivo mediante el uso de la discreción otorgada a los fiscales. Darrell E. Brooks, de 39 años, de Milwaukee, se enfrenta ahora a cargos de homicidio después de que, según las autoridades, matara a seis personas e hiriera a más de 60 al embestir el desfile navideño de Waukesha este domingo. Brooks estaba en libertad bajo fianza por dos acusaciones distintas de violencia, incluida una en la que se le acusa de haber utilizado un coche para atropellar a una mujer menos de tres semanas antes.

La oficina del fiscal de Milwaukee John Chisholm emitió un comunicado el lunes por la mañana, diciendo que su oficina se equivocó al solicitar una fianza de US$ 1.000 en el caso más reciente de acusaciones violentas contra Brooks. Él pagó la fianza alrededor de una semana después de ser acusado y fue liberado de la custodia.

“La recomendación de fianza del Estado en este caso fue inapropiadamente baja a la luz de la naturaleza de los cargos recientes y los cargos pendientes contra el Sr. Brooks”, según el comunicado. “La recomendación de fianza en este caso no es coherente con el enfoque de la Fiscalía del Distrito del Condado de Milwaukee hacia los asuntos que implican delitos violentos, ni fue coherente con la evaluación del riesgo del acusado antes de establecer la fianza”.

La declaración de la oficina de Chisholm dijo que estaban “llevando a cabo una revisión interna de la decisión detrás de la reciente recomendación de fianza”.

La ley estatal establece los factores que los jueces deben tener en cuenta a la hora de fijar los importes de la fianza, incluyendo si es probable que alguien regrese al tribunal y si es probable que haga daño a otras personas, dijo Julie Rendelman, una exfiscal de homicidios que ahora es abogada defensora. Uno de los cargos a los que se enfrentaba Brooks a principios de este mes era por no presentarse al juzgado, y otro era por una acusación de violencia.

“Parece que cometieron un error”, dijo Rendelman. “Fallaron, realmente es así de simple. No creo que hable de la reforma de la fianza”.

Los fiscales de todo el país se han enfrentado este año a un reto logístico provocado por la pandemia, equilibrando la necesidad de mover los casos a través del sistema con los riesgos de exposición que conlleva que los acusados vayan al tribunal y a prisión.

Los funcionarios han buscado formas de mantener a los acusados fuera del sistema sin dejar de respetar la naturaleza grave de las imputaciones contra los acusados; en algunas jurisdicciones esto ha llevado a solicitar fianzas o importes de fianza más bajos de lo normal para mantener a los acusados fuera de la cárcel. En algunos casos, esas peticiones coinciden con las oficinas de los fiscales, cuyo enfoque hacia los acusados es más indulgente de lo que han sido los fiscales durante décadas. No está claro qué papel puede haber desempeñado eso en este caso.

Su filosofía fiscal, explicada

Chisholm asumió el cargo en 2007 después de haber trabajado durante años como fiscal y haber ocupado un puesto de responsabilidad bajo su predecesor, E. Michael McCann, que ocupó ese cargo durante 38 años. McCann apoyó a Chisholm como sucesor en 2006. Chisholm se postuló sin oposición en 2020.

En una entrevista en 2015 con Jeffrey Toobin de The New Yorker, actual analista legal de CNN, Chisholm dijo que el 10% del 15% de los casos que los fiscales manejan eran por homicidio y delitos de armas. El resto eran por delitos menos graves, la diferencia entre “la gente que nos asusta” y “la gente que nos irrita”, dijo.

“Lo más importante que podemos hacer con esas personas es inhabilitarlas, para que no puedan hacer más daño”, dijo a Toobin.

Parte de su enfoque consistía en reducir el número de personas que el condado de Milwaukee enviaba a la prisión estatal por delitos de drogas de bajo nivel, pero los intentos de reducir las disparidades raciales en la persecución y la condena se han visto complicados por la conformación racial de las víctimas y los delincuentes de delitos violentos, dijo Chisholm.

“Ya no enviamos a los delincuentes por drogas de bajo nivel a la prisión estatal, pero seguimos enviando a delincuentes violentos, y eso hace que las cifras de estadounidenses negros sigan aumentando”, dijo Chisholm a Toobin. “Si lo hacemos bien, la gente que está yendo a prisión es la que debería ir a prisión. La gente que va a prisión es peligrosa”.

Tras ganar las elecciones en 2006, Chisholm declaró al diario Milwaukee Journal-Sentinel al año siguiente que estaba “garantizado” que alguien que su oficina dejara fuera de prisión acabaría matando a alguien.

“¿Habrá un individuo que no ingrese a prisión, o que ponga en un programa de tratamiento, que vaya a salir a matar a alguien?”. dijo Chisholm al Journal Sentinel. “Sin duda. Está garantizado. Está garantizado que ocurrirá. Eso no invalida el enfoque general”.

La oficina de Chishom no respondió a las solicitudes de comentarios de CNN.

No se puede atribuir la fianza en efectivo al aumento de la violencia

El término “reforma de la fianza” se ha utilizado de forma imprecisa para describir cualquier política que suponga un umbral más bajo para mantener a los delincuentes acusados en la cárcel antes de que sean juzgados por un juez o un jurado, o antes de que se declaren culpables o los fiscales retiren los cargos.

No está claro que los esfuerzos de reforma sean los culpables en este caso: las declaraciones anteriores de Chisholm distinguen entre las personas acusadas de violencia y las acusadas de delitos de menor gravedad. Brooks no ha cometido actos de violencia estando en libertad bajo fianza por un delito no violento.

Chisholm fue elegido por primera vez antes de que dos casos de uso de la fuerza por parte de la policía desencadenaran protestas en todo el país y llevaran a los llamados candidatos progresistas a postularse a las elecciones de fiscales locales. Las políticas favorecidas por los fiscales progresistas son a veces un punto de fricción para los miembros de las fuerzas del orden, que los tachan de ser demasiado blandos ante la delincuencia.

En Chicago, durante el verano, el superintendente de la policía de la ciudad se opuso a que un juez federal pusiera en libertad a un acusado de suministrar el arma utilizada para matar a un agente de policía de Chicago.

“Es un escándalo”, dijo el superintendente de la policía de Chicago, David Brown. “Cuando me enteré esta tarde de que un juez federal había puesto en libertad al hombre que compró ilegalmente y luego suministró el arma utilizada para terminar con la vida de la agente Ella French, no podía creerlo”.

La cuestión de la reforma surge cada vez que alguien acusado de un crimen violento que acapara gran atención tiene también un historial en el sistema de justicia penal, como Brooks. El aumento significativo de los homicidios en Estados Unidos en 2020, y la continuación de esa tendencia en algunas ciudades importantes, ha suscitado un mayor debate.

“No se puede atribuir la fianza en efectivo al aumento de los delitos violentos porque, por un lado, la fianza en efectivo afecta principalmente a los delincuentes no violentos de bajo nivel”, dijo Jody Armour, profesor de Derecho de la Universidad del Sur de California, a CNN durante el verano.

“Un juez tiene que determinar de antemano que la persona es segura para reincorporarse a la sociedad antes de que pueda obtener una fianza en efectivo”, añadió.

Chisholm afirmó que su oficina debe centrarse en mantener a las personas violentas en el sistema y a las no violentas fuera; Brooks fue acusado de violencia y aún así el fiscal pidió una fianza baja. No está claro por qué el estado buscó una fianza baja o por qué el juez concedió la petición.

En ese caso, de principios de noviembre, Brooks está acusado de atropellar a una mujer con su automóvil mientras caminaba por el estacionamiento de una gasolinera, dejando huellas de neumáticos en la pierna izquierda de su pantalón. Se le acusó de poner en peligro la seguridad de forma imprudente, de evadir la fianza, de agredir a un agente de policía, de obstruir a un agente y de alteración del orden público, según un comunicado de la oficina del fiscal del distrito.

Su cargo de evadir la fianza se derivó de un incidente en julio de 2020. Brooks había pagado la fianza por un cargo de armas a principios de este año, en febrero, según el comunicado.

Desacuerdo sobre la relación de la reforma de las fianzas con los crímenes

Rendelman dijo que los fiscales a menudo tienen un acordeón que utilizan para determinar sus solicitudes de fianza, y dijo que era poco probable que cualquier guía de solicitud de fianza sugiriera que era apropiado solicitar US$ 1.000 teniendo en cuenta las acusaciones tanto de violencia como de no presentarse en el tribunal.

“Este caso parece diferente porque tiene un largo historial, tiene indicios de que no va a volver al tribunal, y el caso que se presenta contra él, las acusaciones son extremadamente violentas”, dijo.

Durante una audiencia en el Congreso a finales de junio, el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, sugirió que las reformas que eliminan las fianzas en efectivo podrían ser parcialmente culpables del aumento de la violencia en verano. Graham preguntó al director del FBI, Christopher Wray, si creía que “una de las razones del aumento de la delincuencia es que ciertas jurisdicciones han eliminado básicamente la fianza”.

Los fiscales tienen un amplio margen de maniobra para solicitar fianzas altas o bajas para los acusados que van a ser juzgados, aunque normalmente es el juez quien decide. Los fiscales también toman esas decisiones a nivel local: los fiscales de un condado pueden no procesar un delito de drogas de bajo nivel mientras que los fiscales de dos condados más lejanos piden años de cárcel por la misma acusación.

No está claro si los esfuerzos de reforma de la fianza están relacionados con el aumento de la delincuencia violenta, ni en qué medida. Existe un amplio desacuerdo entre las fuerzas del orden y el mundo académico sobre su relación.

Los estudios sobre determinadas jurisdicciones, como el condado que engloba a Chicago, discrepan sobre si la fianza en efectivo puede vincularse a algún aumento de la delincuencia. Dos estudios de la Universidad de Utah y de la Universidad Loyola de Chicago llegaron a conclusiones opuestas sobre si la reforma de la fianza en el condado de Cook condujo a un aumento de la delincuencia en el condado. Estos estudios sobre el condado de Cook son un claro ejemplo de cómo los investigadores discrepan en la metodología a la hora de estudiar los efectos de la reforma de la fianza y el aumento de la delincuencia.

