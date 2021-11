Muere Bart the Bear II, el oso que aparece en innumerables películas y programas de televisión

Sol Amaya

(CNN) — Bart the Bear II, un famoso oso grizzly que había aparecido en innumerables películas y series de televisión como “We Bought a Zoo” y “Game of Thrones”, murió, según su familia Lynne y Doug Seus.

En una publicación en The Vital Ground Foundation, que fue cofundada por Seus, dijo que están “eternamente honrados y agradecidos de haber compartido nuestras vidas con este noble oso pardo”.

Vital Ground trabaja principalmente en las Montañas Rocosas para conservar la tierra para los osos pardos y otros animales salvajes, dice su sitio web.

En 2000, Bart quedó huérfano en Alaska con su hermana Honey Bump después de que su madre fuera asesinada por un cazador, dijo Vital Ground. Lo llevaron a Utah, donde vivió su vida como un oso de 635 kilos y se convirtió en el embajador de The Vital Ground Foundation.

Apareció en muchas películas y series, incluyendo Dr. Dolittle 2, An Unfinished Life, Into the West, Evan Almighty, ¿Has oído hablar de los Morgan?, Without a Paddle, Zookeeper, Pete’s Dragon, We Bought a Zoo, Into the Wild, The Grizzly Maze y ‘Game of Thrones’, así como muchos otros programas de televisión y comerciales”, dijo Vital Ground.

Bart murió “silenciosa y naturalmente” a orillas de Daniel Creek en Utah a principios de esta semana. Le sobreviven su hermana Honey Bump y muchos en la fundación que lo amaban, dice su obituario.

