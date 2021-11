Jornada 5 de la Champions League: Guardiola vs Messi y todos los partidos de este miércoles

urielblanco

(CNN Español) — Los ocho partidos restantes de la jornada 5 de la Champions League, correspondientes a la fase de grupos, se juegan este miércoles.

El encuentro que se destaca por sobre el resto es el que sostendrán el Machester City y el PSG en Inglaterra, equipos que tienen 8 y 9 puntos, respectivamente, en el grupo A, por lo que prácticamente se juegan la cima del sector. Será un nuevo enfrentamiento entre Lionel Messi y Pep Guardiola, hacedores de la historia grande del Barcelona de España.

Tras los enfrentamientos del martes, los clasificados a octavos de final hasta el momento son Liverpool (grupo B), Ajax (grupo C), Bayern Munich (grupo E), Manchester United (grupo F), y Chelsea y Juventus (ambos del grupo H, lo que lo convierte como el único grupo que ya está cerrado aunque todavía falta una jornada).

Además del City y el conjunto parisino, el Real Madrid y el Inter de Milán también pueden asegurar su lugar en octavos de final en los partidos de este miércoles.

En tanto, equipos como el Dortmund, Atlético de Madrid y Sporting Lisboa tendrán que esperar hasta la última jornada para saber su futuro, sin importar su resultado de esta jornada.

A continuación, te presentamos los partidos de este miércoles que cierran la jornada 5.

Partidos de la Champions League, miércoles 24 de noviembre

Besiktas vs. Ajax, 12:45 pm ET Inter de Milán vs. Shakhtar, 12:45 pm ET Sporting Lisboa vs. Dortmund, 3:00 pm ET Man City vs. PSG, 3:00 pm ET Atlético de Madrid vs. Milán, 3:00 pm ET Liverpool vs. Porto, 3:00 pm ET Brujas vs. Leipzig, 3:00 pm ET Sheriff vs. Real Madrid, 3:00 pm ET

