Muere Mick Rock, fotógrafo que capturó famosas imágenes de David Bowie y Queen

(CNN) — Mick Rock, el fotógrafo que “capturó los 70” y tomó imágenes icónicas de artistas como David Bowie, Queen, Blondie e Iggy and the Stooges, falleció, según un comunicado en su cuenta de Instagram verificada el viernes.

“Aquellos que tuvieron el placer de existir en su órbita, saben que Mick siempre fue mucho más que ‘El hombre que capturó los 70’. Era un poeta fotográfico, una verdadera fuerza de la naturaleza que pasaba sus días haciendo exactamente lo que amaba, siempre a su manera deliciosamente escandalosa”, se lee en el comunicado.

“Las estrellas parecían alinearse sin esfuerzo para Mick cuando estaba detrás de la cámara; alimentarse del carisma único de sus sujetos lo electrizaba y energizaba. Su intención siempre intensa. Su enfoque siempre total.

Mick Rock con su foto de David Bowie y Mick Ronson. Crédito: J. Vespa / WireImage para Peoples Revolution / Getty Images

“Un hombre fascinado con la imagen, absorbió seres visuales a través de su lente y se sumergió en su arte, creando así algunas de las fotografías más magníficas que la música rock haya visto jamás. Conocer a Mick era amarlo. Era una criatura mítica; como nunca volveremos a experimentar”.

Nacido en 1948, Rock saltó a la fama en la década de 1970 por su trabajo capturando imágenes de músicos como Lou Reed y The Ramones, y su trabajo en portadas de álbumes como” The Madcap Laughs “de Syd Barrett, “Transformer” y “Coney Island Baby” de Lou Reed, “Raw Power” de Iggy and the Stooges, “Queen II” y “Sheer Heart Attack” de Queen, “End of the Century” de The Ramones y “I Love Rock ‘n’ Roll” de Joan Jett.

La amistad de Rock con las estrellas David Bowie y Syd Barrett atrajo una atención significativa: él estuvo presente en el éxito inicial de la banda de Barrett, Pink Floyd, así como en la decisión de su amigo de dejar el grupo y evitar ser el centro de atención. Un escritor hábil y un fotógrafo consumado, fue Rock quien realizó la última entrevista de Barrett en 1971 para Rolling Stone, décadas antes de la muerte de la estrella de rock en 2006.

El fotógrafo también asumió el papel de fotógrafo oficial de David Bowie de 1972 a 1973 y el artista camaleónico firmó casi 2.000 de sus tomas íntimas para un libro que se convirtió en un tributo póstumo cuando Bowie murió en enero de 2016.

Rock también fotografió a artistas contemporáneos como Pharrell, The Black Keys, Miley Cyrus , Lady Gaga y Snoop Dogg.

