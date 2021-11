Serena Williams dice que está “devastada y conmocionada” por Peng Shuai

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — Serena Williams, la 23 veces campeona de Grand Slam, manifestó en Twitter su apoyo a la tenista Peng Shuai.

El tuit de Williams dice: “Estoy devastada y conmocionada al escuchar la noticia de mi compañera, Peng Shuai. Espero que esté a salvo y que la encuentren lo antes posible. Esto debe ser investigado y no debemos quedarnos callados. Le envío amor a ella y su familia durante este momento increíblemente difícil”.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6 — Serena Williams (@serenawilliams) November 18, 2021

CNN reportó previamente que otras voces destacadas del tenis mundial como Naomi Osaka y Billie Jean King, manifestaron su preocupación por el paradero de la tenista china, quien no ha sido vista en público desde que acusó al ex viceprimer ministro Zhang Gaoli de coaccionarla para mantener relaciones sexuales hace tres años, según las capturas de pantalla de una publicación en redes sociales con fecha del 2 de noviembre y que ya no está disponible porque fue eliminada.

Peng Shuai fotografiada en el Abierto de Australia el 21 de enero de 2020. Crédito: GREG WOOD/AFP via Getty Images

Zhang, ahora de 75 años, integró el Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista entre 2012 y 2017 –durante el primer mandato de Xi Jinping—y se retiró del cargo en 2018.

Con información de Por Helen Regan, Nectar Gan, Rhea Mogul.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.