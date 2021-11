Medios de comunicación estatales de China publicaron un supuesto correo electrónico de la estrella del tenis Peng Shuai en medio de la preocupación por su paradero

Alexandra Ferguson

Hong Kong (CNN) — Los medios de comunicación estatales de China CGTN publicaron un correo electrónico supuestamente de la estrella del tenis Peng Shuai en el que afirma que está bien, en medio de la creciente preocupación por su paradero.

El supuesto correo electrónico, que no ha sido verificado por CNN, también parece retractarse de las acusaciones de Peng contra un antiguo dirigente del Partido Comunista por abuso sexual. El correo fue enviado a Steve Simon, presidente y CEO de la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés), según informó CGTN este miércoles.

Simon dijo que duda de la autenticidad del correo electrónico y que le preocupa la seguridad de Peng.

“La declaración publicada hoy por los medios de comunicación estatales chinos en relación con Peng Shuai no hace sino aumentar mi preocupación por su seguridad y su paradero”, dijo Simon en un comunicado. “Me cuesta creer que Peng Shuai haya escrito realmente el correo electrónico que hemos recibido o que crea lo que se le atribuye”.

Y añadió: “Se debe permitir a Peng Shuai hablar libremente, sin coacción ni intimidación de ninguna fuente. Su acusación de agresión sexual debe ser respetada, investigada con total transparencia y sin censura”.

Estrella china del tenis acusa a un exdirigente del Partido Comunista de agresión sexual y desencadena una censura generalizada

Varias voces destacadas han expresado su preocupación por el paradero de Peng. Peng, una de las estrellas del tenis más reconocidas de China, no ha sido vista en público desde que acusó al exviceprimer ministro Zhang Gaoli de coaccionarla para mantener relaciones sexuales en su casa hace tres años, según las capturas de pantalla de una publicación en las redes sociales fechada el 2 de noviembre y que ya fue eliminada.

Su mensaje en Weibo, la plataforma china similar a Twitter, fue eliminado a los 30 minutos de su publicación, y los censores chinos se apresuraron a eliminar cualquier mención de la acusación en línea. Su cuenta de Weibo, que tiene más de medio millón de seguidores, sigue bloqueada para los buscadores de la plataforma.

La superestrella del tenis Naomi Osaka ha sido una de las últimas deportistas de alto nivel en expresar su preocupación por Peng. “Espero que Peng Shuai y su familia estén bien y a salvo. Estoy conmocionada por la situación actual y le envío amor y luz”, dijo Osaka como parte de una declaración en Twitter el martes.

Incluyó el hashtag #WhereIsPengShuai.

La leyenda del tenis y ganadora de 39 campeonatos de Grand Slam Billie Jean King dijo en Twitter: “Espero que Peng Shuai se encuentre a salvo y que sus acusaciones se investiguen a fondo”.

Y la ex número 1 del mundo Chris Evert dijo que “estas acusaciones son muy perturbadoras”. “Conozco a Peng desde que tenía 14 años; todos deberíamos estar preocupados; esto es grave; ¿dónde está? ¿Está a salvo? Se agradecería cualquier información”, dijo en una publicación en Twitter.

Una supuesta carta de Peng

El domingo, la Asociación de Tenis Femenino (WTA) pidió al gobierno de China que investigara las acusaciones, insistiendo en que la exjugadora de dobles mejor clasificada debería ser “escuchada, no censurada”.

El supuesto correo electrónico de Peng retractándose de las acusaciones fue publicado por CGTN el miércoles. La cadena estatal de medios de comunicación no proporcionó ningún video ni ninguna otra prueba que verificara el paradero de Peng. Tampoco explicó cómo obtuvo la carta.

El correo electrónico dice: “En relación con las recientes noticias publicadas en el sitio web oficial de la WTA, el contenido no ha sido confirmado ni verificado por mí y fue publicado sin mi consentimiento. Las noticias que aparecen en ese comunicado, incluida la acusación de agresión sexual, no son ciertas. No estoy desaparecida, ni estoy insegura. Solo he estado descansando en casa y todo está bien”.

“Si la WTA publica más noticias sobre mí, por favor, verifíquenlas conmigo y publíquenlas con mi consentimiento. Como tenista profesional, les agradezco a todos su compañía y consideración. Espero promover el tenis chino con todos ustedes si tengo la oportunidad en el futuro. Espero que el tenis chino sea cada vez mejor”, continúa.

El ATP Tour, una gira mundial de tenis de primer nivel para hombres, había dicho en un comunicado el lunes que se sentía “alentado por las recientes declaraciones recibidas por la WTA de que (Peng) está a salvo y se encuentra en buen estado y continuará monitoreando la situación de cerca”, pero no dio más detalles sobre la veracidad de las declaraciones.

“Por otra parte, apoyamos plenamente el llamamiento de la WTA para que se lleve a cabo una investigación completa, justa y transparente sobre las acusaciones de agresión sexual contra Peng Shuai”, dijo el presidente de la ATP Andrea Gaudenzi en el comunicado.

Escándalo políticamente sensible

Las acusaciones #MeToo de Peng contra un antiguo líder estatal han resonado en todo el internet de China, a pesar de los intentos de las autoridades por borrar cualquier mención a un escándalo tan políticamente sensible.

Zhang, de 75 años, formó parte del Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista, el órgano supremo de dirección del país, entre 2012 y 2017, durante el primer mandato del líder Xi Jinping en el poder. Se retiró como viceprimer ministro en 2018.

En su publicación, que se lee como una carta abierta a Zhang, la estrella del tenis de 35 años afirma que sostuvo una relación durante un periodo intermitente que abarcó al menos 10 años.

“¿Por qué tuviste que volver a mí, me llevaste a tu casa para obligarme a tener sexo contigo?”, escribió. Peng dijo que no tenía pruebas para demostrar sus acusaciones, y afirmó que Zhang siempre estaba preocupado de que ella grabara las cosas.

“No podría describir lo asqueada que estaba, y cuántas veces me pregunté si todavía soy humana. Me siento como un cadáver andante”, escribió Peng.

CNN no puede verificar de forma independiente la publicación de Peng, y se ha puesto en contacto con ella y con el Consejo de Estado de China, que se encarga de las consultas de prensa del gobierno central, para obtener comentarios.

El miércoles, China eludió las preguntas de los medios de comunicación sobre las acusaciones de Peng contra Zhang.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian, sugirió a los periodistas que se pusieran en contacto con el “departamento competente”, a pesar de que los reporteros comentaron la falta de respuesta del Ministerio de Seguridad Pública.

En una rueda de prensa, se le preguntó a Zhao sobre la preocupación de la WTA por la “seguridad y el paradero” de Peng y si el gobierno tenía previsto tomar alguna medida, a lo que Zhao dijo que la cuestión “no era un asunto diplomático”, declinando hacer más comentarios.

Los periodistas presentes en la sala siguieron insistiendo en el tema, afirmando que se habían puesto en contacto con el Ministerio de Seguridad Pública para obtener comentarios, pero que no habían recibido respuesta, lo que dio lugar a preguntas sobre a qué departamento debían dirigirse los periodistas para obtener más detalles.

“¿Creen que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores es omnipotente?” respondió Zhao.

“Deberías ir a preguntar al departamento competente”, añadió Zhao, evitando una vez más la pregunta del periodista.

— El buró de CNN en Beijing y Mitchell McCluskey en Atlanta contribuyeron con este reportaje.

