El Gobierno peruano enfrenta nueva crisis tras pase a retiro de comandantes generales de las Fuerzas Armadas

Ángela Reyes

(CNN Español) — El presidente de Perú, Pedro Castillo, y autoridades del país al más alto nivel habrían tratado de interferir en el proceso de ascenso de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas.

La denuncia fue hecha por el ahora ex comandante general del Ejército, general de división retirado José Vizcarra, quien dice que se enteró de su pase al retiro a través del diario oficial El Peruano.

Vizcarra asegura que ello ocurrió luego de negarse a ascender a militares recomendados por el mandatario, el ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario general de la Presidencia de la República, Bruno Pacheco. Según Vizcarra, esos militares no cumplían con los méritos que corresponden a aquellos cargos para ser ascendidos.

Tras la denuncia de los ascensos, publicada por el diario El Comercio, Vizcarra dijo este lunes en la cadena RPP que, de entre los militares recomendados, había interés en dos en particular. Según el ex comandante general del Ejército, el 15 de octubre se reunió con el presidente Castillo.

“Yo pensaba que el presidente no tenía conocimiento de esta situación. Llegué a pensar que era una cosa solo del secretario o del ministro de Defensa. Entonces, le manifesté esta situación al presidente y él, después de sugerirme cómo hacer para poder ascender al señor Ciro Bocanegra, yo le manifesté que era imposible porque yo respetaba las normas, las leyes y sobre todo los puntajes que tenía tanto el señor Sánchez Cahuancama como el señor Ciro Bocanegra y de ninguna manera podían sobrepasar a los candidatos que estaban adelante”, relató el ex comandante general del Ejército de Perú.

Según Vizcarra, su decisión fue respalda por el presidente. Sin embargo, el 3 de noviembre se enteró de su pase al retiro a través del diario oficial El Peruano. El militar asegura que esta decisión no fue debidamente motivada porque “ni el presidente de la República ni el ministro de Defensa ni el actual comandante general del Ejército me avisaron sobre mi pase al retiro, menos aún me han informado sobre el motivo que origina este cambio”.

Vizcarra había sido nombrado en agosto de este año por el Gobierno del presidente Castillo como comandante general del Ejército.

Ministro de Defensa de Perú pone el cargo a disposición

Castillo no ha confirmado ni desmentido esta versión, pero el ministro de Defensa, Walter Ayala, puso este lunes su cargo a disposición. “Pongo mi cargo a disposición al señor presidente de la República y Jefe Supremo de las FF.AA, agradeciendo a mi país y cumpliendo con mi deber a la patria. No usen pretextos contra la democracia”, escribió Ayala en su cuenta de Twitter.

CNN se comunicó con el secretario general de la Presidencia para obtener su versión, pero aún no hemos obtenido su respuesta.

Una situación similar habría ocurrido con el ex comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, general del aire Jorge Luis Chaparro, quien también pasó al retiro y aseguró en una entrevista con el diario El Comercio que también había tenido un pedido por parte del ministro de Defensa, Walter Ayala, para ascender a personas en su institución.

Esta crisis en el Gobierno de Perú ocurre a menos de una semana de que el Congreso le otorgara la confianza al gabinete ministerial presidido por Mirta Vásquez.

