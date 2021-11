Desde Factor X a los Latin Grammy, así fue el ascenso de Farina en el género urbano

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) — Farina obtuvo en septiembre su primera nominación a los Latin Grammy y lo logró en una categoría codiciada: mejor canción urbana.

Aparte de Beatriz Luengo, quien figura como compositora de “Patria y vida”, Farina es la única intérprete mujer en estar en esta lista.

Llegó con “A fuego”, un tema que escribió junto al cantante panameño Sech, a Joshua Javier Méndez, a Jonathan Emmanuel Tobar y aJorge Valdés Vásquez.

“A fuego es una canción que escribí junto a Sech, que es uno de los grandes de la música urbana y los dos productores de la canción que son (Jonathan Tobar) ‘Bombo’ de Panamá y ‘Dímelo Flow’ (Jorge Valdés), que todo el mundo lo conoce por sus éxitos junto a Sech, ¿y sabes algo? Desde el día que hicimos la canción sentíamos una vibra enorme. Sabíamos que algo grande iba a pasar”, dijo Farina en una entrevista con Zona Pop CNN desde Miami.

Farina lanzó ‘A fuego’ por IGTV

Lo peculiar de esta canción, que habla de cómo una mujer se entera que el hombre con el que salía estaba casado, es que fue lanzada por un canal poco común dentro de la industria musical: IGTV.

View this post on Instagram A post shared by FARINA (@farinamusic)

La artista oriunda de Medellín publicó el 31 de diciembre de 2019 el tema, aún sin nombre, pidiendo a sus seguidores que la ayudaran a titular el sencillo.

“Yo lancé la canción como nadie lanza los temas. Yo puse la canción en mi IGTV y le dije a la gente ¿cómo se debería llamar este tema? O sea, desde el día uno la gente participó en la canción y yo creo que eso también conectó a muchas mujeres y a mucha gente con la canción”, dijo Farina a Zona Pop CNN.

La canción, según Farina, la escribieron hace poco más de dos años. Según la cantante, en ese momento estaba muy conectada con su audiencia de Instagram gracias a los videos que publicaba con freestyle.

“Yo estaba conectando también mucho con mis chateos, con mis versos, unos versos que yo tiraba en mi Instagram. Por lo que estaba sucediendo con esos versos, mi manager me decía: ‘yo creo que hay que sacar un Fariana, un Kardashian, algo más fuerte donde tú rapees’. Y yo le decía, ‘¿tú crees?’ Yo creo que ‘A fuego’ es la canción que va a conectar más fácil con la gente”, dijo la cantante.

Una nominación dedicada a su madre

Como para muchos artistas, el anuncio de la mañana del 28 de septiembre, de los nominados para la edición 22 de los Latin Grammy fue una sorpresa.

Farina cuenta que estaba dormida y que pensó que había ocurrido algo con su familia tras la insistencia de sus allegados, quienes le pedían que abriera la puerta.

“Hubo un momento en que yo dije no, esto es un sueño”, dice Farina. “Obviamente tarda para algunos artistas. Yo he trabajado tanto y lo he soñado pero no me imaginé que fuera eso”, cuenta.

“Yo empecé a llorar porque es como si se me hubieran venido una cantidad de recuerdos y estar nominada a unos premios que son tan correctos(…) no sabes lo lindo que se siente estar nominada a los Latin Grammy”, agrega.

La cantante dice que su mamá, quien también era cantante pero por faltas de oportunidades en su país tuvo que abandonar ese sueño, también recibió la noticia como “un balde de agua fría”.

“Yo siento que ella pensó que le estaba haciendo una broma”, cuenta Farina.

“Ella me dijo hija, este no va a ser el único. Tú te mereces más Latin Grammy más nominaciones, porque has trabajado durísimo”, cuenta la cantante.

En la entrevista, la intérprete cuenta que su mamá era vendedora y que para sacarla adelante a ella y a su carrera, ella iba a vender empanadas a otros pueblos, un sacrificio que ella no olvida.

“Entregarle esto a ella es tan bonito, es como ese trofeo de ‘mira lo que lograste. Valió la pena tu cansancio, tu trabajo. Mira la artista que tienes hoy en casa”, dijo Farina.

Los inicios de Farina: desde Factor X a la influencia de la Mala Rodríguez

El público colombiano escuchó por primera vez de Farina en 2005, durante su participación en el programa de concurso de talentos “Factor X”. Ahí la cantante logró conseguir el tercer lugar y su introducción a la industria musical.

Aunque su carisma, su personalidad y su talento la llevó a un escenario internacional, Farina confiesa que la entrada a la industria no fue fácil. Incluso afirma que le partieron el corazón.

“Yo entré siendo tan real. A mí no me importaba si me veía gorda, si me salía un chicho (un gordito), si no tenía nalgas, no me interesaba como llevaba el pelo. Yo gritaba ‘yo soy Farina’ y yo me sentía tan feliz de ser yo”, dice.

“Cuando tú entras en la industria, no te lo voy a negar, te das unos golpes tan fuertes que esos golpes en parte son buenos porque te convierten en una mujer más fuerte. Pero también son malos. Son malos porque tú creas una barrera, como que ya estás mirando si fulano va a cerrar esa puerta y eso no está chévere”, cuenta Farina.

“A mi se me cerraron muchas puertas en mi país por haber sido la primera mujer chanteadora (rapera). En mi país no habían mujeres comercialmente chanteadoras. De pronto había una Goyo de ChocQuibTown, que es también pionera como yo, pero ella estaba como emergiendo en Bogotá y haciendo el proceso normal. Yo lo hice fue en un reality”, cuenta a Zona Pop CNN.

Si de referentes se trata: la Mala Rodríguez, una de las raperas pioneras en el movimiento español.

“Ella es una de mis mayores referentes. Es una mujer que yo considero la reina del hip hop de habla hispana, que tiene un legado fuertísimo. (Ella) le dejó un legado a mi generación, a la generación de chanteadoras, de raperas. La Mala Rodríguez es todo, al igual que Ivy Queen en lo latino”, dijo Farina.

A esta lista se unen también Lauryn Hill, Missy Eliot y Nicky Minaj.

“Nicky Minaj llegó hace casi 12 años y cuando llegó yo estaba más o menos entrando a Factor X”, cuenta. “Ella llegó como a reinar y a sacar a las mujeres del rap a nivel mundial. Ella ha sido una gran inspiración”, agrega.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.