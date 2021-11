Elon Musk preguntó en Twitter si debía vender parte de sus acciones de Tesla. Esto es lo que dijo el Twitterverso

Juan Pablo Elverdin

Nueva York, NY (CNN) — El Twitterverso ha hablado. ¿Obedecerá Elon Musk?

Elon Musk tuiteó este sábado que dejaría que los usuarios de Twitter decidieran si debía vender el 10% de los 170,5 millones de acciones que tiene en Tesla, y el 58% de los más de 3,5 millones de votantes dijeron “sí”.

Elon Musk, fundador y consejero delegado de la compañía, publicó la encuesta el sábado por la tarde, en la que decía: “Últimamente se habla mucho de que las ganancias no realizadas son una forma de evadir impuestos, así que propongo vender el 10% de mis acciones de Tesla. ¿Apoyas esto?”

Añadió que cumplirá el resultado de la encuesta sea cual sea, pero aún no ha anunciado qué hará, si es que hace algo, a continuación.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock. Do you support this? — Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021

Musk no recibe ningún salario de Tesla. Sus 170,5 millones de acciones de Telsa tenían un valor de US$ 208.300 millones al cierre del viernes. Al precio de US$ 1.222,09 por acción, el 10% de ellas estaría valorado en US$ 20.800 millones de dólares.

Con un impuesto sobre las ganancias de capital a largo plazo del 20% para alguien en el nivel de ingresos de Musk, la factura fiscal de la venta se acercaría a los US$ 4.200 millones.

Musk posee el 80% de esos 170,5 millones de acciones de Tesla desde la oferta pública inicial de la empresa en 2010. Además de las acciones que posee actualmente, tiene la opción de comprar otros 73,5 millones de acciones.

No está claro si esas acciones se contabilizarían en sus posesiones si el Twitterverso le convence de vender el 10% de su participación en la empresa.

