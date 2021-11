Esta noche podrás ver bolas de fuego en el cielo con la lluvia de meteoros de las Táuridas del Sur

olivertapia

(CNN) — Un espectáculo de luz brillará el jueves por la noche mientras la lluvia de meteoros de las Táuridas del Sur se dispara a través del cielo.

La lluvia de meteoros alcanza su punto máximo en las últimas horas del 4 de noviembre hasta el amanecer del 5 de noviembre, según EarthSky. El pico exacto de la lluvia es la 1 am ET, o las 5 am GMT, dijo EarthSky.

En ocasiones, las táuridas son conocidas por sus bolas de fuego, o meteoritos que a menudo superan los 3,3 pies (1 metro) de ancho y que brillan excepcionalmente, según la NASA.

Un meteoro atraviesa el cielo durante la lluvia de meteoros Táuridas de 2015.

Las táuridas del sur se originan en el cometa 2P / Encke, según EarthSky, y los espectadores pueden esperar ver alrededor de cinco meteoros por hora.

Los meteoros serán visibles en casi todas las partes del mundo excepto en las regiones polares del sur debido a sus largas horas de luz diurna en esta época del año, dijo Robert Lunsford, asesor de la American Meteor Society.

Los espectadores no tendrán que preocuparse de que la luz de la luna obstruya su vista porque hay luna nueva el jueves por la noche, según el Old Farmer’s Almanac.

A lo largo del ciclo lunar, el sol ilumina parte de la luna. Cuando hay luna nueva, la mitad del sol brilla en dirección opuesta a la Tierra, lo que significa que el cielo estará más oscuro de lo habitual, según la NASA.

Cómo ver la lluvia de meteoros

EarthSky compartió algunos consejos sobre cómo ver la lluvia de meteoros.

Para obtener las mejores condiciones de visualización, acude a un área con poca o ninguna luz artificial donde sea visible una gran área del cielo. La paciencia es la clave cuando se trata de detectar lluvias de meteoros, así que toma una silla y una manta y ponte cómodo.

Hay más lluvias de meteoros durante el resto de 2021, de acuerdo con la guía de lluvias de meteoros de EarthSky 2021:

11-12 de noviembre: Táuridas del norte

17 de noviembre: Leónidas

13-14 de diciembre: Gemínidas

22 de diciembre: Úrsidas

Eclipses

Este año, habrá un eclipse más de sol y otro eclipse de luna, según The Old Farmer’s Almanac.

Un eclipse parcial de luna tendrá lugar el 19 de noviembre, y los observadores del cielo en América del Norte y Hawái podrán verlo entre la 1 am ET y las 7:06 am ET.

El último mes del año comenzará con un eclipse total de sol el 4 de diciembre. No será visible en América del Norte, pero sí en las Islas Malvinas, el extremo sur de África, la Antártida y el sureste de Australia.

Planetas visibles

Los observadores del cielo tendrán múltiples oportunidades para detectar los planetas en nuestro cielo durante ciertas mañanas y noches a lo largo de 2021, según la guía planetaria Farmer’s Almanac.

Es posible ver la mayoría de estos a simple vista, con la excepción de Neptuno, pero los binoculares o un telescopio ayudarán a una mejor vista.

Mercurio brillará en el cielo nocturno del 29 de noviembre al 31 de diciembre.

Venus, nuestro vecino más cercano en el sistema solar, aparecerá en el cielo occidental al anochecer por la noche hasta el 31 de diciembre. Es el segundo objeto más brillante en nuestro cielo, después de la luna.

Marte mostrará su apariencia rojiza en el cielo de la mañana entre el 24 de noviembre y el 31 de diciembre.

Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, es, cuando es visible, el tercer objeto más brillante de nuestro cielo. Búscalo por las tardes hasta el 31 de diciembre.

Los anillos de Saturno solo son visibles a través de un telescopio, pero el planeta en sí aún se puede ver a simple vista por las tardes desde ahora hasta el 31 de diciembre.

Los binoculares o un telescopio te ayudarán a localizar el resplandor verdoso de Urano en las noches del 4 de noviembre al 31 de diciembre. Será más brillante hasta el 31 de diciembre.

Y nuestro vecino más distante del sistema solar, Neptuno, será visible a través de un telescopio durante las noches hasta el 31 de diciembre. Será más brillante hasta el 8 de noviembre.

