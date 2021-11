La vacuna pediátrica contra el covid-19 no supone un riesgo de infertilidad

Alexandra Ferguson

(CNN) — Una de las preocupaciones de los padres sobre la vacunación de los niños contra el covid-19 es si la vacuna podría perjudicar de algún modo la futura fertilidad de sus hijos. Una encuesta publicada por la Kaiser Family Foundation la semana pasada reveló que el 66% de los padres de niños de 5 a 11 años estaban preocupados por la posibilidad de que las vacunas tuvieran un impacto negativo en la fertilidad de los niños más adelante.

Los médicos y los funcionarios de salud pública se unen para asegurar a los padres que esto no es una preocupación.

“Las afirmaciones infundadas que relacionan las vacunas contra el covid-19 con la infertilidad han sido desmentidas por la ciencia”, afirma la Academia Estadounidense de Pediatría, que representa a los médicos especializados en el tratamiento de niños, en un comunicado publicado en su página web.

“No hay pruebas de que la vacuna pueda provocar una pérdida de fertilidad. Aunque la fertilidad no se estudió específicamente en los ensayos clínicos de la vacuna, no se ha notificado ninguna pérdida de fertilidad entre los participantes en los ensayos o entre los millones de personas que han recibido las vacunas desde su autorización, y no han aparecido signos de infertilidad en los estudios con animales”, añade.

“Del mismo modo, no hay pruebas de que la vacuna contra el covid-19 afecte a la pubertad”.

El Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología, que representa a los médicos que tratan a las mujeres embarazadas, dan a luz, tratan la infertilidad y ayudan a las mujeres a prepararse para el embarazo, anima igualmente a las mujeres a vacunarse contra el covid-19.

“Las principales organizaciones médicas han afirmado en repetidas ocasiones que las vacunas contra el covid-19 no tienen ningún impacto en la fertilidad”, afirma.

Lo mismo ocurre con la fertilidad masculina, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Se espera que la distribución de las vacunas para los niños de 5 a 11 años comience esta misma semana. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) emitió el viernes una autorización de uso de emergencia para la vacuna contra el covid-19 de Pfizer para este grupo de edad, y los asesores de vacunas de los CDC se reunirán para debatir si recomiendan su uso en estos niños pequeños este martes.

Los asesores en materia de vacunas de la FDA son notoriamente independientes y no temen expresar opiniones impopulares en sus reuniones. La semana pasada, varios miembros del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA expresaron su preocupación sobre si valía la pena vacunar a todo este grupo de edad en este momento.

Ni uno solo planteó una pregunta sobre los efectos en la fertilidad. Esto se debe a que no hay ninguna razón científica para pensar que una vacuna pueda afectar al desarrollo de un niño hasta la pubertad o a su futura fertilidad, según han dicho los médicos en repetidas ocasiones.

Y el comité votó posteriormente 17-0, con una abstención, para recomendar la autorización de uso de emergencia de la vacuna en el grupo de edad de 5 a 11 años.

El doctor Paul Offit, uno de los asesores de la FDA en materia de vacunas, pediatra y director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia, explica en un video el origen de uno de los mitos.

“Esta falsa noción nació de esta carta que se escribió a la Agencia Europea del Medicamento, que es como el equivalente europeo de la Administración de Alimentos y Medicamentos, en la que se afirmaba que había una similitud entre la proteína de la espiga del SARS-CoV-2, que es contra la que se produce una respuesta de anticuerpos cuando se reciben estas vacunas, y una proteína que se encuentra en la superficie de las células de la placenta llamada sincitina-1”, dice.

“Así que la idea era que, si se produce una respuesta de anticuerpos a la proteína de la espiga del coronavirus, también se produce inadvertidamente una respuesta de anticuerpos a esta proteína sincitina-1 en la superficie de las células de la placenta, lo que afectaría a la fertilidad”, añade.

“En primer lugar, eso no era cierto. Esas dos proteínas son muy diferentes. Es como decir que tú y yo tenemos el mismo número de la seguridad social porque ambos contienen el número cinco. Así que, para empezar, eso era erróneo”, explica Offit en el video.

“Si estaba afectando a la fertilidad, si la infección natural estaba afectando a la fertilidad, entonces las tasas de natalidad deberían haber bajado, pero eso no es lo que ha ocurrido. De hecho, las tasas de natalidad han aumentado ligeramente. Así que son dos pruebas que argumentan en contra de que esta vacuna o la infección natural afecten en algún sentido a la fertilidad”.

El Dr. Peter Marks, que dirige la división de vacunas de la FDA, abordó el temor en una conferencia de prensa el viernes.

“Estas vacunas han sido evaluadas en diversos estudios antes de llegar a la clínica y ahora se han administrado a muchos, muchos millones de personas. No hay pruebas de que estas vacunas tengan un efecto adverso sobre la fertilidad, y no hay ninguna razón para sospechar que una vacuna de ARNm pueda tenerlo”, dijo Marks.

Tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna se denominan vacunas de ARNm. Utilizan un material genético llamado ARN mensajero o ARNm para instruir a las propias células del organismo para que fabriquen un pequeño trozo de la proteína de la espiga del coronavirus, lo que a su vez entrena al organismo para reconocerlo y atacarlo. Algunos científicos han descrito el ARNm como un mensaje de Snapchat: da instrucciones a las células y luego desaparece.

“La forma en que estas vacunas funcionan al entrar en la célula, la célula fabrica la proteína durante un breve periodo de tiempo, es decir, en la superficie de la célula. El cuerpo produce una respuesta inmunológica. Y la vacuna original, el componente de ARNm, se degrada. No se incorpora al material genético de la persona. No hay forma de que eso ocurra”, dijo Marks.

“Así que estas vacunas son las que estamos bastante seguros de que serán razonables para su uso en niños. Yo no dudaría en administrarlas, si tuviera hijos aún más pequeños en este grupo de edad, (yo) no dudaría ni un segundo en administrarle a mi hijo una de estas vacunas”.

Las personas a las que les preocupa que las vacunas puedan causar infertilidad en sus hijos no son las únicas. Durante las campañas de vacunación contra la poliomielitis en Nigeria en la década de 1990 y principios de 2000, muchas comunidades se resistieron por los rumores de que la vacuna era en realidad un intento encubierto de esterilizar a la gente para reducir la población.

También hubo temores sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano o VPH y los riesgos de infertilidad en Estados Unidos, temores avivados por los rumores de que la vacuna causaba de alguna manera una enfermedad llamada insuficiencia ovárica primaria. Varios estudios a gran escala han demostrado que esto no es cierto.

