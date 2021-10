Actores de “Friends” rinden tributo a James Michael Tyler, quien interpretó a Gunther

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Jennifer Aniston lideró los tributos a su compañero de “Friends”, James Michael Tyler, luego de su muerte, diciendo que el programa “no habría sido lo mismo” sin él.

Tyler, mejor conocido por interpretar a Gunther, el gerente de la cafetería Central Perk y admirador de Rachel Green, en la exitosa comedia de los años 90 que duró 10 temporadas, murió pacíficamente en su casa en Los Ángeles el domingo, dijo su representante Toni Benson.

Tyler murió luego de una batalla contra el cáncer de próstata, que se diagnosticó por primera vez en 2018, dijo Benson. El actor tenía 59 años.

Después de que se supo la noticia de su muerte, Aniston, quien interpretó a Rachel, le rindió homenaje con una publicación de Instagram en la que reconocía su contribución al éxito del programa.

Murió James Michael Tyler, el actor que interpretó a Gunther en “Friends”

“‘Friends’ no habría sido lo mismo sin ti”, escribió. “Gracias por la risa que trajiste al programa y a todas nuestras vidas. Te extrañaremos mucho #JamesMichaelTyler”.

Su publicación incluyó un clip del final de la serie de 2004 cuando Gunther finalmente se armó de valor para decirle a Rachel que la amaba mientras se preparaba para dejar Nueva York para una nueva vida en París.

Rachel lo decepcionó gentilmente diciendo que siempre pensaría en él cada vez que veía a un hombre con “cabello más brillante que el sol”, haciendo referencia al icónico look rubio decolorado de Gunther.

Courteney Cox, quien interpretó a Monica Geller en el programa, recordó a Tyler como una persona magnánima.

“El tamaño de la gratitud que trajiste y mostraste todos los días en el set es el tamaño de la gratitud que tengo por haberte conocido. Descansa en paz, James”, escribió Cox junto con una foto de él en su página de Instagram.

El actor que interpretó a Joey Tribbiani, Matt Leblanc, también compartió un mensaje sincero, que decía: “Nos reímos mucho, amigo. Te extrañaremos. RIP, amigo”.

Lisa Kudrow, mejor conocida por interpretar a la peculiar masajista Phoebe Buffay en “Friends”, agradeció a Tyler “por estar ahí para todos nosotros”.

“James Michael Tyler, te extrañaremos”, escribió junto a una foto de él en Instagram.

David Schwimmer, quien interpretó al paleontólogo Ross Geller, agradeció a Tyler por “interpretar un papel tan maravilloso e inolvidable” y “por ser un caballero de gran corazón y por fuera de la pantalla”.

“Te extrañaremos, amigo”, agregó en un homenaje publicado en Instagram.

El actor de Chandler Bing, Matthew Perry, publicó en Twitter: “Ayer perdimos a un buen amigo en James Michael Tyler. Gunther, te extrañaremos”.

Los co-creadores de “Friends” Marta Kauffman y David Crane le dijeron a CNN en un comunicado que Tyler era un “hombre genuinamente amable y dulce”.

La enfermedad de Tyler

Tyler compartió públicamente la noticia de su diagnóstico durante una aparición en el programa Today Show de NBC en junio. Dijo que había perdido la capacidad de caminar después de que la enfermedad comenzó a “mutar”, lo que provocó tumores en la columna vertebral.

Hizo una breve aparición virtual en la reunión de “Friends” HBO Max a principios de este año.

“Honestamente, fueron los 10 años más memorables de mi vida”, dijo el actor durante el especial de televisión.

“No podría haber imaginado una experiencia mejor. Todos estos muchachos fueron fantásticos. Fue un placer trabajar con ellos. Me sentí muy, muy especial”.

El cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer más comunes y la segunda causa de muerte por cáncer entre los hombres en Estados Unidos. Si bien algunos tipos de cáncer de próstata crecen lentamente y pueden necesitar un tratamiento mínimo o incluso ningún tratamiento, otros son agresivos y pueden propagarse rápidamente, según la Clínica Mayo.

