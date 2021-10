OPINIÓN | Prohibir los libros es una costumbre desagradable, tanto si viene de la derecha como de la izquierda

Juan Pablo Elverdin

Nota del editor: Jay Parini, poeta y novelista, enseña en el Middlebury College. Su libro más reciente es “Borges and me”, una memoria de sus viajes por las tierras altas de Escocia con el escritor argentino Jorge Luis Borges en 1971. Las opiniones expresadas en este comentario pertenecen al autor.

(CNN) — Prohibir libros es un mal hábito estadounidense que debemos abandonar. La prohibición viene de todos los lados del espectro político, de la izquierda y de la derecha, y la práctica es a menudo peligrosa. La libertad de expresión es fundamental para nuestra democracia, la savia de nuestro sistema educativo.

Hace algunas semanas, hemos leído sobre el consejo escolar totalmente blanco de York, Pensilvania, que el pasado mes de octubre votó por unanimidad la prohibición de varios recursos educativos que entran en la categoría de “antirracismo”. Los profesores recibieron la lista de artículos, libros y videos, según el diario de Allentown, el Morning Call. Incluía, como informó CNN, un libro para niños sobre Rosa Parks, un libro de memorias de Malala Yousafzai y un programa de CNN sobre la raza con los Muppets de “Barrio Sésamo”.

En septiembre, los estudiantes protestaron contra la medida frente a la Central York High School, y en una reunión virtual del consejo escolar, estudiantes, padres y otros miembros de la comunidad debatieron la lista.

Los responsables de la escuela afirman que los materiales no están prohibidos, sino “congelados” mientras el consejo los examina. Hasta ahora, este examen ha durado casi un año, como ha informado CNN. “Las escuelas no son el lugar para moldear la política o la identidad”, declaró una madre que apoya la prohibición.

Se equivoca. Las escuelas son precisamente el lugar donde se forman la política y la identidad, y por ello los estudiantes necesitan la más amplia gama de materiales para aprender, incluyendo aquellos que ofenden a los padres censores de la izquierda y de la derecha.

Este verano, las autoridades de Texas intentaron prohibir un libro titulado “Forget the Alamo”, una historia revisionista de la batalla de 1836 en la fortaleza de San Antonio. En julio, el vicegobernador Dan Patrick canceló un acto promocional del libro en el Museo Estatal de Historia Bullock. Según The Texas Tribune, unas 300 personas tenían previsto asistir. Se les arrebató la oportunidad de escuchar por fin la verdad sobre una de las leyendas más veneradas -y sin fundamento- de la historia de Texas.

“Forget the Alamo”, de los historiadores Bryan Burrough, Chris Tomlinson y Jason Stanford, es un importante correctivo. Al igual que la mayoría de los Baby Boomers, crecí creyendo en la falsa versión de Disney de la Batalla del Álamo, contada a través de los ojos de Davy Crockett. Nos hicieron creer que la batalla fue heroica.

No lo fue. La historia real, como aprendemos en el libro, “es la de los inmigrantes americanos blancos en Texas que se rebelan en gran parte por los intentos mexicanos de acabar con la esclavitud”. Lejos de luchar heroicamente por una causa noble, lucharon para defender la más odiosa de las prácticas.

México abolió la esclavitud en 1829, mucho antes que su vecino del norte. La mayoría de los estadounidenses desconocen esta historia. Si no sabemos lo que realmente ocurrió, no tenemos forma de entender el pasado. Lo que creemos que es historia es en realidad una fantasía patriotera y partidista.

Dan Patrick explicó en un tuit por qué no podía tolerar “Forget The Alamo”: “Esta reescritura sin hechos de la historia de TX no tiene cabida @BullockMuseum”.

Chris Tomlinson respondió en Twitter: “El vicegobernador Dan Patrick se atribuye el mérito de oprimir la libertad de expresión y vigilar el pensamiento en Texas”, escribió. “@BullockMuseum demuestra que es un medio de propaganda. En cuanto a su comentario sin hechos, bueno, una docena de historiadores profesionales no están de acuerdo”.

Desde hace algunos años, la Asociación Estadounidense de Bibliotecas publica listas anuales de los libros más “cuestionados”. La mayoría de ellos ofenden a la derecha farisaica, que no puede soportar que los estudiantes aprendan sobre la historia de opresión racial y fanatismo de Estados Unidos, o que lean representaciones positivas de las personas LGBTQ, o que sean testigos de la cara desnuda de la pobreza y los prejuicios.

Un buen libro de Sherman Alexie, “The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian”, estuvo en la lista de libros cuestionados desde que apareció por primera vez en 2007, en gran parte debido a su descripción descarnada de las vidas de algunos indios americanos. La mágica novela “The Kite Runner”, de Khaled Hosseini, ha sido prohibida porque algunos padres parecen creer, de forma bastante ridícula, que promueve el terrorismo y el Islam.

Pero la prohibición de libros no es solo producto de la intolerancia de la derecha. Muchos padres liberales no quieren que sus hijos encuentren la palabra “N” en ningún sitio, ni siquiera en la que, en mi opinión, es la mejor novela americana, “Huckleberry Finn”, de Mark Twain. Y por eso luchan por prohibir una novela que ataca elocuente y apasionadamente el racismo en la América del siglo XIX.

“Of Mice and Men”, una importante novela corta de John Steinbeck, también se cuestiona con frecuencia por sus supuestos estereotipos raciales, a pesar de que es un libro profundo y humano que plantea cuestiones que todo adolescente debería considerar.

Los populares libros de SkippyJon Jones, de Judy Schachner, una serie fantástica sobre un gato extravagante que se disfraza de chihuahua, también han estado en la lista de condenados. SkippyJon se llama a sí mismo “bandito” y a veces pone una “o” al final de las palabras en inglés para parecer mexicano. Algunas pancartas liberales de libros llaman a esto estereotipos, y como Schachner no es mexicana, la acusan de “apropiarse” de cosas de una cultura que no es la suya.

La prohibición de libros es un juego bipartidista, un punto bien señalado por Jonathan Zimmerman, un autodenominado liberal que escribió en The Dallas Morning News: “Cuando los conservadores intentan prohibir un libro, los liberales nos levantamos en armas. Pero cuando la amenaza viene de nuestro propio lado, a menudo nos quedamos de brazos cruzados”.

Ahora bien, es posible que haya libros tan escandalosamente prejuiciosos o depravados o provocativos que las mentes jóvenes no deberían encontrarse con ellos. Podemos reconocerlo, pero desconfío de esta pendiente resbaladiza.

Sospecho que los efectos nocivos de la prohibición de libros normalmente superan los peligros que supone permitir la entrada de materiales desagradables en las aulas en raras ocasiones. Y seguramente debemos respetar a nuestros profesores, dándoles la libertad de encontrar y utilizar los materiales que consideren importantes. Si no podemos confiar en ellos, el sistema está irremediablemente roto.

Aplaudo a los valientes y elocuentes estudiantes de York que han protestado por la prohibición de libros en su escuela, como la estudiante de último curso del instituto Central York, Christina Ellis, que dijo en la reunión del consejo escolar virtual en septiembre “No creo que una brújula moral te permita prohibir libros sobre la igualdad y el amor mutuo”.

Estudiantes como Ellis tienen toda la razón al oponerse a los intentos autoritarios de controlar su visión del mundo. Esperemos que sean precursores de las protestas que se avecinan. De costa a costa, el espectro de la prohibición de libros se ha convertido en un grave problema que amenaza la propia fibra de la democracia.

Por supuesto, se ve exacerbado por el terrible partidismo que promueve el pensamiento de grupo en ambos lados del pasillo. Pero sin el libre juego de ideas y la libertad de leer y hablar de cualquier cosa (en las clases o en los foros públicos) nos volvemos rígidos, culturalmente osificados y peores. En otras palabras, estamos acabados.

