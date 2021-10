Bad Bunny opina sobre el boicot de J Balvin a los premios Latin Grammy

Alejandra Ramos Barreda

(CNN Español) — Tras la polémica entre J Balvin y Residente por las nominaciones a los Latin Grammy, Bad Bunny también tuvo algo que decir.

“Yo puedo entender un punto de Balvin en cuestión de que sí, quizá, se lucran de la popularidad del género del reguetón para los rating y deben, quizá, tener más en cuenta las producciones, las canciones que salen de reguetón. Pero al mismo tiempo entiendo a René y hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo con él”, dijo el cantante puertorriqueño en una entrevista de radio en el programa Alofoke Radio Show en República Dominicana.

Bad Bunny explicó que artistas como él, así como Balvin, Anuel u Ozuna suelen estar en todos los premios, por lo que los premios Latin Grammy le dan exposición y ofrecen “un balance” a otros artistas y géneros que no cuentan con la exposición. Y si bien mostró su apoyo hacia otros artistas, el reguetonero expresó que las nominaciones para su álbum “El último tour del mundo” se quedaron cortas.

“Yo pienso que yo debí recibir un poco de más nominaciones. Por ejemplo, a Balvin le nominaron ‘Agua’, o sea, él fue el que estaba molesto y a él le nominaron ‘Agua’. Yo juez de los Grammy no nomino ‘Agua’ ni a los Nickelodeon”, expresó.

Bad Bunny concluyó diciendo que lo mejor que tenía la canción “Agua”. “Lo más c***** de ‘Agua’ es la pista que la hizo Tainy, pero yo no considero que sea un tema que digas ‘diablos, eso se merece un Grammy'”, dijo el cantante puertorriqueño.

J Balvin no se ha pronunciado al respecto.

Ambos músicos han realizado varias colaboraciones juntos. Este verano boreal lanzaron “AM remix” junto con Nio Garcia, y previamente trabajaron juntos en canciones como “Qué pretendes”, “La canción”, “Si tu novia te deja sola”, entre otras.

El conflicto viral entre Balvin y Residente

A finales de septiembre, el cantante colombiano Balvin (cuyo nombre completo es José Álvaro Osorio Balvín) pidió a los miembros del género urbano no asistir a la ceremonia el próximo 18 de noviembre, horas después que los Latin Grammy anunciaran a los nominados a la edición 22 de los premios. Balvin indicó que la Academia Latina de la Grabación no los valoraban y que no respetaban al género urbano.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido. Les damos Rating pero no nos dan el respeto. (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, se leía en el tuit publicado en la cuenta oficial de J Balvin que fue eliminado.

El comentario de Balvin se volvió viral después de que René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, publicara en su IGTV un video de casi 3 minutos en el que respondió directamente a los comentarios del colombiano. Posteriormente, el video de Residente fue eliminado.

Balvin está nominado para la edición 22 de los Latin Grammy en las categorías canción del año y mejor canción urbana con “Agua” y otra nominación en la categoría mejor interpretación de reguetón con “Tu veneno”.

