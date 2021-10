Los barrios más ‘cool’ de Latinoamérica y España en la lista de la revista Time Out

Mariana Toro

(CNN Español) — Time Out encuestó a 27.000 residentes de ciudades de todo el mundo para compilar su lista de los barrios más “cool” (en inglés, atractivos o de moda) en 2021.

En este nuevo índice, la revista no solo tuvo en cuenta sus prioridades de años anteriores –la comida, la bebida, la vida nocturna y la cultura– para llegar a su listado de los 49 barrios más geniales, sino que decidió ir más allá esta vez.

Para 2021, Time Out dijo que el “espíritu de comunidad, la resiliencia, la sostenibilidad [son] igual de importantes, especialmente si vamos a salir de esta pandemia con cosas de las que podemos estar orgullosos y contarle al resto del mundo”.

Time Out eligió el barrio más genial del mundo en 2021

Y aunque los primeros de la lista están en Copenhague, Hong Kong, Dakar y Budapest, seis quedan en Latinoamérica y dos en España.

Te contamos cuáles son.

Centro, Medellín

Centro de Medellín. (Foto: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

“Este año, después de haber surgido de una renovación intensiva, el centro (también conocido como La Candelaria) se ha convertido en un refugio de bulevares frondosos, carriles para bicicletas, ‘parques de bolsillo’ dirigidos por la comunidad, con cientos de árboles nuevos plantados”, dice Time Out.

La revista recomienda a los visitantes “el día perfecto”, desayunando un tradicional calentao cerca de la Plaza Botero, luego dando una vuelta para ver las esculturas, caminando por la avenida La Playa, entre otros planes.

FOTOS | 10 tesoros turísticos de Paraguay que quizá no conocías

Centro, Ciudad de México

Centro de Ciudad de México. (Foto: Hector Vivas/Getty Images)

“¿Por qué el centro es el barrio más cool de la CDMX en 2021?”, pregunta TimeOut.

La respuesta es variada: “los museos unieron fuerzas y lanzaron Contigo en la Distancia: una página donde compartieron recorridos de realidad virtual”, “bares LGBTQ+ como el Salón de Marrakech convirtieron sus espacios antes abarrotados en cocinas”, y, en general, en medio de la pandemia ya se puede disfrutar del centro sin que esté repleto de gente.

El día perfecto incluye pozole, quesadillas, el Palacio de Bellas Artes, museos y La Purísima, uno de los bares LGBTQ+ más famosos de la ciudad.

Viajar a San Miguel de Allende: aquí algunos de sus imperdibles turísticos

Gràcia, Barcelona

El barrio de Gràcia celebra sus tradicionales fiestas de verano. (Foto: JOSEP LAGO/AFP/GettyImages)JOSEP LAGO/AFP/GettyImages)

“Olvídate de los supermercados y centros comerciales: este es el ámbito de las librerías independientes, boutiques de diseñadores, restaurantes, teatros y locales de música en vivo”: así describe la revista al barrio de Gràcia, uno de los más tradicionales de Barcelona.

Time Out recomienda ir a cafeterías especializadas, recorrer galerías y espacios de exhibición, además de comprar productor independientes.

Saúde, Río de Janeiro

En el barrio de Saúde, en la playera Río de Janeiro, Time Out recomienda admirar la vista desde el Morro da Conceição, comer un almuerzo afrobrasileño y tomar capirinhas.

“Los visitantes descubrirán encantadores bares antiguos, la hermosa arquitectura portuguesa y lugares fascinantes como Pedra do Sal, cuya historia entrelaza la esclavitud, la herencia africana y la samba”, dice la revista.

FOTOS | Estas son las 10 calles más ‘cool’ del mundo, según Time Out. Tres quedan en Latinoamérica y una en España

Barranco, Lima

Vista aérea de Barranco, en Lima, Perú. (Foto: EITAN ABRAMOVICH/AFP via Getty Images)

“Con sus palacios, murales, palmeras, cevicherías, bares de cócteles, mercados callejeros y galerías de arte del siglo XIX, Barranco es fácilmente el barrio más bohemio de Lima (también, el más cool en este momento)”, dice Time Out.

Resalta sus vistas de acantilado al océano Pacífico, los carriles de bicicleta y la típica –y deliciosa– comida peruana.

Chamberí, Madrid

TimeOut es categórica sobre el barrio más ‘cool’ de la capital de España: “Pocos barrios captan el espíritu ecléctico de Madrid como Chamberí”.

“Hogareño pero céntrico, atravesado por amplias avenidas y callejuelas con encanto, y sin fin de museos, salas de conciertos y excelentes instalaciones deportivas, Chamberí ha salido de la pandemia en todo su esplendor”, agrega.

1 de 10 | Los barrios más geniales del mundo: Time Out encuestó a residentes de ciudades de todo el mundo para elaborar su lista de los barrios más geniales del mundo. Richmond, Melbourne, Australia, ocupa el número 10. Créditos: Daniel Pockett/Getty Images 2 de 10 | Nørrebro, Copenhague, Dinamarca: el barrio más cool del mundo para 2021, según Time Out es el distrito de Nørrebro en Copenhague, elogiado por Time Out por ser una “deslumbrante mezcla de monumentos históricos, arquitectura ultramoderna y locales de comida y bebida para que esta famosa ciudad gourmet se sienta orgullosa”. Créditos: Stefano Guidi/Getty Images 3 de 10 | Sai Kung, Hong Kong: Time Out otorgó al barrio de Sai Kung de Hong Kong el puesto número nueve gracias a sus “idílicas playas, pintorescas rutas de senderismo y parques campestres bien conservados”. Créditos: Christopher Dewolf/South China Morning Post/Getty Images 4 de 10 | Ngor, Dakar, Senegal: la escena playera de Ngor le valió un lugar en el top 10 de Time Out. En la foto: La playa del pueblo de Ngor en Dakar en marzo de 2020. Créditos: John Wessels/AFP/Getty Images 5 de 10 | Distrito XI, Budapest, Hungría: Time Out reconoció este distrito de Budapest por sus innovadores espacios reutilizados, así como por la colina Gellert, cuya vista se ve aquí. Créditos: Nenad Nedomacki/Adobe Stock 6 de 10 | Chelsea, Nueva York, EE.UU.: Este barrio de Manhattan fue destacado por Time Out por sus “espacios verdes, su sostenibilidad y su desarrollo comunitario”. Crédito: Drew Angerer/Getty Images 7 de 10 | Distrito de la Estación, Vilnius, Lituania: el artístico Distrito de la Estación de Vilnius es conocido por su arte callejero, que incluye esta estatua de Tony Soprano. Crédito: Go Vilnius/Time Out 8 de 10 | Leith, Edimburgo: en el número cuatro, Leith, en Edimburgo, es un centro industrial que ha renacido en los últimos años, y ahora alberga una animada escena artística y grandes restaurantes. Créditos: Ville Johannes Kalervo Valkama/Adobe Stock 9 de 10 | Jongno 3-ga, Seúl, Corea del Sur: Time Out calificó este distrito de Seúl como “histórico, excéntrico y muy poco pretencioso”. Crédito: Shutterstock/Time Out 10 de 10 | Andersonville, Chicago, EE.UU.: Time Out calificó a Andersonville como el segundo barrio más cool del mundo gracias a su próspera vida nocturna LGBTQ+, así como a sus playas y espacios verdes. Crédito: Jamie Kelter Davis/Time Out

end div.modal

Centro, Oaxaca

“Montañas, mezcal y memelas: el trío mágico que mantiene firmemente a Oaxaca en la carrera como una de nuestras ciudades favoritas en el mundo”, dice TimeOut, resaltando que en el centro histórico podrás encontrar “una vibrante comunidad de artistas y una cantidad desproporcionada de talentosos chefs”.

El día perfecto en Oaxaca según Time Out incluye visitar el Mercado Sánchez Pascuas, comer tacos de fruta fresca, disfrutar de vistas panorámicas y de espacios culturales de librerías independientes.

Una mezcla de historia, cultura y misticismo: por qué no puedes perderte la cocina tradicional cuando visites Guanajuato

El Arrayán, Santiago

En Arrayán, Time Out recomienda tener “el día perfecto” subiendo al Cerro Pochoco, caminar cerca del río Mapocho, comer en restaurantes de comida fusión, y probar las típicas empanadas chilenas.

La revista describe este barrio de la capital de Chile como un “enclave bordeado de montañas es donde Santiago se detiene y comienza la Cordillera de los Andes”.

FOTOS | Estos son los 10 barrios más geniales del mundo en 2021

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.