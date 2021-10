Southwest Airlines canceló los vuelos de todos sus familiares y se perdieron la boda

CNN - Spanish

(CNN) — Lo que se suponía que sería un día especial durante el fin de semana se convirtió en una montaña rusa de emociones para una novia cuya familia no pudo asistir a su boda después de que Southwest Airlines cancelara miles de vuelos en todo el país. Kimberli Romano y Kyle Hlavaty viven en Chicago, junto con la mayor parte de la familia de ella. La pareja voló a Las Vegas para su boda del fin de semana el miércoles 6 de octubre y no tuvo ningún problema.

El vuelo de una dama de honor se retrasó el viernes. Pero no fue hasta el sábado por la mañana, el día antes de la boda, cuando la pareja empezó a preocuparse de que los padres de Romano no pudieran llegar.

Un amigo de Hlavaty debía tomar el mismo vuelo que los padres de Romano desde el aeropuerto internacional Midway de Chicago. Él les llamó para avisarles que su vuelo había sido cancelado, y no sabía lo que estaba pasando porque todavía estaba en espera con el servicio de atención al cliente.

“Así que llamé a mis padres inmediatamente y les dije que lo comprobaran todo porque acabábamos de recibir la notificación de que el vuelo se había cancelado”, dijo. “Y, por supuesto, resultó que sí, y yo me estaba volviendo loca. Estaba muy sensible”.

“Probablemente fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, casarme sin mis padres”.

Southwest dijo que una serie de problemas causaron las cancelaciones del fin de semana, incluyendo el mal tiempo y un breve problema en el centro de control de tráfico aéreo en Jacksonville, Florida. Esos problemas causaron interrupciones mínimas en otras aerolíneas, y Southwest admitió a los empleados el lunes que las cosas se salieron de control porque carece de personal adecuado.

CNN se puso en contacto con Southwest Airlines para obtener comentarios.

Dos años de planificación, un cambio de sede

Romano y Hlavaty se comprometieron en octubre de 2019. La pareja comenzó a planear de inmediato una boda para octubre de 2021, y originalmente se suponía que sería cerca de Chicago.

Al ser todo tan cambiante debido a la pandemia, la pareja se replanteó todo en marzo de 2020 y optó por una ceremonia más pequeña con 18 invitados en Overton, Nevada, a unos 100 kilómetros al este de Las Vegas.

Kimberli Romano y su marido Kyle Hlavaty. Créditos: Onyx & Arrow Photography

La familia de Romano buscó volar a los aeropuertos vecinos de Phoenix, Los Ángeles y San Diego, cualquier cosa que les permitiera estar en las cercanías, pero fue en vano.

“Todo el mundo estaba en apuros. Kyle y yo nos esforzamos por encontrar vuelos. Obviamente, no pudimos conseguir a nadie por teléfono. De hecho, fuimos al aeropuerto de Las Vegas para intentar hablar con un agente para ver qué podíamos hacer”.

“Es insoportable para mucha gente”, comentó. “Y es muy, muy decepcionante. He defendido a Southwest durante mucho tiempo y he sido un cliente leal suyo durante mucho tiempo, y la forma en que nos trataron en el aeropuerto… fueron tan groseros e irrespetuosos y no tuvieron absolutamente ningún remordimiento por nada. Es muy molesto”.

Romano consiguió que sus padres tomaran un vuelo programado para salir de Milwaukee el domingo a las 6 de la mañana, pero a medianoche se enteró de que ese vuelo también había sido cancelado.

Aparte de la madre y la tía de Hlavaty, que habían volado a Las Vegas a principios de la semana, la pareja no tenía ningún familiar presente.

Los padres de Romano la vieron caminar hacia el altar a través de FaceTime.

“El servicio [de internet] fue regular porque estábamos en las montañas y todo eso, pero mi madre dijo que pudo ver la mayor parte”, afirmó Romano. “No pudo oír nada, pero pudo ver la mayor parte”.

A más de 3.000 kilómetros de casa

La pareja se planteó posponer la boda, pero los padres de ella los animaron a seguir adelante con los planes.

“Estuvimos dando vueltas sobre qué hacer”, dijo ella. “Pero, esto era por lo que habíamos trabajado tanto. Para esto habíamos ahorrado durante tanto tiempo”.

No tener a su familia presente en la boda fue desgarrador para Romano. Los recién casados planean celebrarlo de nuevo cuando vuelvan de su luna de miel, pero ella dijo que no será lo mismo.

¿A qué tienen derecho los pasajeros de Southwest Airlines tras las cancelaciones?

“Sinceramente, no hay nada que ellos (Southwest Airlines) puedan hacer para compensar lo que ya se ha perdido, lo que me quitaron, esencialmente”, dijo. “Ya sabes, son recuerdos que no pueden ser reemplazados simplemente por hacerlo de nuevo”.

Todavía quiere una disculpa.

“Estoy segura de que no soy la única persona que se resultó enormemente perjudicada por lo ocurrido el fin de semana”, dijo. “Busco una disculpa sincera más que nada. El dinero es el dinero. El dinero no devuelve los recuerdos”.

La pareja se encuentra ahora mismo en California y tiene previsto volver a Chicago en automóvil el próximo martes.

