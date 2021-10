Blue Origin enviará al capitán Kirk de “Star Trek” al espacio: cómo ver el lanzamiento

CNN - Spanish

(CNN Español) — Blue Origin, la empresa de cohetes fundada por Jeff Bezos, se prepara para su segunda misión “turística” al espacio suborbital.

La misión número 18 de New Shepard tiene planeado despegar el miércoles 13 de octubre a las 10:00 a.m. ET (hora de Miami) desde un remoto tramo del oeste de Texas.

Entre los tripulantes de la misión NS-18 está el actor de 90 años William Shatner, que le dio vida al capitán Kirk en la serie original “Star Trek”; la Audrey Powers, vicepresidente de Operaciones de Misión y Vuelo de Blue Origin; el Dr. Chris Boshuizen, exingeniero de la NASA y cofundador de Planet Labs, y Glen de Vries, vicepresidente de ciencias biológicas y sanidad de Dassault Systèmes y cofundador de Medidata.

Esta misión ocurre tres meses después del primer lanzamiento tripulado de la compañía en donde Bezos junto con su hermano Mark Bezos; Wally Funk, una piloto de 82 años y una de las mujeres de “Mercury 13”; y un recién graduado de secundaria de 18 años llamado Oliver Daemen, realizaron un viaje supersónico al borde del espacio a bordo del cohete New Shepard de Blue Origin.

Al igual que durante el primer viaje, la tripulación de la misión NS-18 disfrutará de unos 4 minutos de ingravidez durante un viaje suborbital de 11 minutos al espacio.

El lanzamiento de la misión NS-18 se transmitirá en vivo en el sitio web de Blue Origin a partir de las 8:30 am ET (hora de Miami).

La cronología del lanzamiento:

T-7.5 horas: el cohete se mueve a la plataforma de lanzamiento

T-3 horas: comienza la carga de propulsor

T-45 minutos: los astronautas se dirigen a la torre de lanzamiento

T-35 minutos: los astronautas comienzan a entrar en la cápsula de la tripulación

T-24 min: se cierra la escotilla de cápsula de la tripulación

La competencia del turismo espacial

Jeff Bezos, Elon Musk y Richard Branson tienen un patrimonio neto combinado de casi US$ 400.000 millones, aproximadamente el tamaño del PIB de Noruega. Y los tres hombres han decidido poner grandes sumas de su riqueza en la persecución de sus sueños de viajes espaciales, creando una carrera espacial moderna en la que los hombres ultrarricos, en lugar de los países, apuntan a las estrellas.

Pero, ¿qué tan diferentes son los vuelos que ofrecen? Además de su duración —la de Blue Origin es de 11 minutos, la de Virgin Galactic es de 90 minutos y la de SpaceX es de 3 días— la altitud máxima de cada vuelo es un punto clave de discusión.

De hecho, fue Blue Origin quien de forma burlona hizo una comparativa sugiriendo que los vuelos de Virgin Galactic no eran un viaje espacial, ya que la nave VSS de Virgin Galactic no vuela por arriba de la línea de Kármán, altitud que se considera internacionalmente el límite del espacio (100 km).

La nave New Shepard de Blue Origin sobrepasa la línea de Kármán al alcanzar una altitud máxima de 105 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, mientras que la nave VSS de Virgin Galactic alcanza una altitud máxima de 86 kilómetros.

Fuente: Virgin Galactic y Blue OriginGráfico: Tal Yellin y Ian Berry, CNN

Y si bien la Federación Aeronáutica Internacional (FAI) y muchas otras organizaciones utilizan la línea de Kármán para determinar cuándo se realiza un vuelo espacial, el Ejército de Estados Unidos y la NASA tienen otra definición del espacio. Según ellos, el espacio comienza a 19 kilómetros por debajo de la Línea de Kármán, que son 80 kilómetros sobre la superficie de la Tierra.

Por su parte, la nave Crew Dragon de SpaceX alcanza una altitud de 540 kilómetros sobre la superficie de la Tierra.

