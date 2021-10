Apple realizará un evento el 18 de octubre que podría centrarse en las nuevas MacBooks

CNN - Spanish

Alejandra Ramos Barreda

(CNN Business) — Apple se está preparando para su segundo gran evento de lanzamiento de productos del otoño.

Este martes Apple (AAPL) anunció que organizará un evento virtual el 18 de octubre. Según los rumores, es probable que la compañía utilice el evento para lanzar una versión actualizada de su computadora portátil MacBook Pro de gama alta.

El evento presenta el lema “Unleashed”, según un tuit del vicepresidente senior de marketing de Apple, Greg Joswiak. “Estos próximos seis días pasarán rápidamente”, escribió Joswiak.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl — Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021

El evento ocurrirá apenas un mes después de que Apple presentara una serie de nuevos productos, incluidos cuatro nuevos iPhones, un nuevo Apple Watch y nuevos iPads.

Apple ha cambiado a sus poderosos chips de silicio M1 para su línea de computadoras, y el nombre del evento y el arte —que presenta una versión hiperespacial del logotipo de Apple— podrían ser un guiño a nuevas mejoras de velocidad y rendimiento.

