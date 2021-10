El Gobierno de Biden revela el número de armas nucleares en el arsenal de Estados Unidos

CNN - Spanish

(CNN) — En un cambio drástico con respecto a la administración de Trump, el Departamento de Estado reveló este martes el número de armas nucleares en el arsenal de Estados Unidos por primera vez en cuatro años. Estados Unidos tiene 3.750 ojivas nucleares en su arsenal y 2.000 están a la espera de ser desmanteladas, según un comunicado del Departamento de Estado, que destacó la importancia de la transparencia.

La publicación de la hoja informativa “Transparencia en el arsenal de armas nucleares de EE.UU.” se produce en un momento en que el Gobierno de Biden está llevando a cabo una revisión de su política y capacidades en materia de armas nucleares antes de la reunión de 2022 de la conferencia del Tratado de No Proliferación Nuclear, en la que EE.UU. y otras potencias nucleares que forman parte del tratado revisarán los compromisos de desarme de cada uno de los miembros.

“Aumentar la transparencia de los arsenales nucleares de los Estados es importante para los esfuerzos de no proliferación y desarme, incluidos los compromisos en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear, y los esfuerzos para abordar todos los tipos de armas nucleares, incluyendo armas desplegadas y no desplegadas, y tácticas y estratégicas”, dijo el Departamento de Estado.

Durante la campaña presidencial de 2020, el entonces candidato Joe Biden dijo que Estados Unidos no necesita nuevas armas nucleares y que su “administración trabajará para mantener una disuasión fuerte y creíble al tiempo que reduce nuestra dependencia y el gasto excesivo en armas nucleares”.

Sin embargo, después de la primera solicitud de presupuesto de Biden, los críticos arremetieron contra el presidente por proponer continuar todas las partes de los planes de gasto que dejó la administración de Trump, incluyendo “las polémicas adiciones hechas por el presidente Trump al programa de la era de Obama, como las capacidades nucleares de bajo rendimiento adicionales y más utilizables”, dijo la Asociación de Control de Armas (ACA).

La ACA calificó la solicitud de presupuesto de Biden como inconsistente con su “deseo declarado de reducir el papel de las armas nucleares en la política de Estados Unidos y buscar nuevos acuerdos de reducción de riesgos y control de armas con Rusia y, posiblemente, China”.

En el comunicado del martes, el Departamento de Estado dijo que hay 3.750 ojivas nucleares en el arsenal nuclear de EE.UU. a partir de septiembre de 2020, una disminución del 88% desde su número máximo de 31.255 en 1967, según el departamento.

Estados Unidos también ha desmantelado 11.683 ojivas nucleares desde 1994 hasta 2020, incluyendo 711 ojivas nucleares desde el 30 de septiembre de 2017. Dos mil ojivas nucleares están retiradas y a la espera de ser desmanteladas, dijo también el departamento.

En 2010, la administración de Obama reveló que Estados Unidos tenía 5.113 ojivas nucleares en el arsenal al 30 de septiembre de 2009. Según los datos publicados en 2015, Estados Unidos tenía 4.717 ojivas nucleares en el arsenal en septiembre de 2014.

