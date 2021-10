Cómo reconstruir la confianza en tus relaciones

News

Mariana Toro

(CNN) — Dado que la confianza es fundamental para las relaciones, tratar de restaurar el sentimiento una vez que se pierde puede parecer imposible. Pero si tú eres el ofensor en una ruptura de la confianza, es importante que sepas que es posible que no toda la esperanza está perdida.

La confianza “a menudo se define, de manera algo abstracta, como la voluntad de ser vulnerable frente a otro o frente a una institución, o la tratamos más como una característica de una relación”, dijo Karen Cook, profesora de sociología de Ray Lyman Wilbur en la Universidad de Stanford en California, al Dr. Sanjay Gupta, corresponsal médico jefe de CNN, en el episodio del podcast “Chasing Life”, “Confía en mí”.

El nivel más alto de confianza significa que las personas pueden confiar en que actuarás en su nombre o en su mejor interés, incluso cuando tengas la oportunidad de aprovecharte de ellos o causarles daño, dijo Michele Williams, profesora de Tippie College of Business en la Universidad de Iowa. “Mejora la colaboración y la cooperación”.

La confianza, o esta disposición a ser vulnerable, se basa en gran medida en tres fundamentos, dijo Williams, citando una investigación de 1995: La capacidad de realizar cualquier tarea que se te haya encomendado; benevolencia, o cuidado o protección de la otra persona; e integridad, lo que significa actuar de acuerdo con un conjunto aceptable de valores.

Cuando violas la confianza de alguien en ti, la persona puede tener problemas para creer en tus subsecuentes buenas intenciones o sinceridad. En las relaciones románticas, la desconfianza puede dañar las conexiones emocionales y físicas entre las parejas, dijo Kiaundra Jackson, terapeuta matrimonial y familiar con licencia, médico privado y personalidad de televisión. Y en el lugar de trabajo, uno de los mayores costos de la confianza rota es la pérdida de simpatía debido a las emociones negativas y, por lo tanto, el evitarse unos a otros, lo que impide resolver la desconfianza, dijo Williams.

No importa de qué lado del vínculo de confianza roto te encuentres, si es una relación que consideras que vale la pena salvar, los expertos tienen consejos sobre lo que debes hacer.

Empatizar y disculparte

Si estás arrepentido y quieres disculparte, debes saber que diferentes personas necesitan disculpas diferentes, dijo Darlene Lancer, terapeuta y psicoterapeuta matrimonial y familiar con licencia en Santa Mónica, California. Con algunas personas, “no importa lo que digas; quieren escuchar las palabras ‘lo siento'”, dijo. “A otras personas les importa un bledo. Quieren que las escuches y comprendas cómo se sienten. Y luego otras personas simplemente dicen: ‘Bueno, muéstrame. No me importa lo que digas”.

“A menudo, cuando las personas te acusan de no ser confiable, tu respuesta inmediata es defenderte y defender tus buenas intenciones en lugar de escucharlas”, dijo Williams. “Muchas veces esa empatía es realmente importante”.

Escuchar activamente que buscas entender a alguien en lugar de prepararte para responder mientras la otra persona está hablando es clave para reconstruir la confianza, dijo Williams, y debe hacerse poco después de tu infracción. Si lastimas a tu pareja, pregúntale qué cree que sucedió y por qué le dolió. Empatiza con aspectos que no puedes ver desde tu punto de vista. Discúlpate por lo que tu pareja percibió como daño. Durante estas conversaciones, concentra toda tu atención y tiempo en escuchar y, sin interrumpir, en hacer preguntas para percibir con precisión los sentimientos y pensamientos de tu pareja.

Una vez que esa persona haya terminado de compartir, puedes compartir lo que crees que sucedió desde tu perspectiva. Pero reconoce lo que hiciste y no des excusas, dijo Jackson.

Seguir adelante

Disculparte es un paso crucial, pero a menudo no es una varita mágica lo que hará que la relación vuelva a la normalidad de inmediato o rápidamente.

“Hay un gran artículo que habla sobre la asimetría en la confianza”, dijo Williams, refiriéndose al artículo de 2009 del profesor de la Universidad del Sur de California Peter Kim sobre la reparación de la confianza. “La idea es que cuando se viola la confianza de alguien, esa persona a menudo se resiste más a reconstruir la confianza que la otra persona. Por lo tanto, quieres reconstruir la confianza, pero la otra persona es un poco distante porque ahora te ve como alguien que podría causarle daño”.

Por lo tanto, mantener esa relación de manera persistente mostrando constantemente tu confiabilidad podría ayudar a la otra persona a querer dejarte entrar nuevamente. Si tu gerente no confía en ti porque llegaste significativamente tarde al trabajo, no te sorprendas si tu gerente se enoja cuando llegas cinco minutos tarde otro día; las violaciones de confianza tienden a acumularse en la mente de los demás, las pequeñas brechas objetivamente pueden parecer grandes. Para que alguien crea que tus esfuerzos son sinceros, toma tiempo, así que no te rindas demasiado pronto, aconsejó Williams.

Además, debes saber que la persona a la que lastimaste no tiene que perdonarte ni volver a confiar en ti si esa persona no quiere, dijo Jackson.

Intentar volver a confiar

Una de las principales razones por las que algunas personas nunca regresan a su nivel anterior de confianza es el esfuerzo unilateral, dijo Jackson. Con los esfuerzos de ambas partes, la relación se puede arreglar.

Si estás en el extremo receptor de los gestos de alguien para reconstruir la confianza, sé receptivo al considerar la perspectiva de esa persona, dijo Williams. Si corresponde, percibe a la persona como alguien que ha cometido errores, no como un perpetrador cuya única intención es hacer daño. Es probable que tú también hayas tomado decisiones incorrectas o desconsideradas en algún momento. Reconocer esto puede ayudarlos a trabajar juntos.

Reconstruir la confianza “puede ser un largo camino. Probablemente sea una de las cosas más difíciles que la mayoría de la gente tiene que experimentar, porque lleva mucho tiempo”, dijo Jackson. “He visto gente que se queda ahí, poniendo trabajo de verdad. A menudo pueden necesitar o no ayuda profesional, dependiendo del escenario, para llegar a esa meta”.

“Pero una vez que se llega a ese punto, a menudo siento como si esas relaciones fueran más fuertes de lo que eran antes”.

