Estrenos musicales de la semana: Kali Uchis presenta “fue mejor” con Sza y Farruko lanza su disco “La 167”

CNN - Spanish

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Esta semana los estrenos musicales están encabezados por “fue mejor”, la nueva versión del tema de Kali Uchis y para el que reclutó a Sza.

También destacamos a “La 167”, el nuevo disco de Farruko, “Parte de mi” lo nuevo de Nicki Nicole, el nuevo Spotify Single de Nathy Peluso y la colaboración de Danny Ocean y Tini.

En Zona Pop CNN recopilamos algunos de los estrenos más notables. Mira la lista, junto a sus videos musicales, de los estrenos de la primera semana de octubre de 2021.

También puedes disfrutar de estos temas en este playlist de los estrenos de 2021 en Spotify.

Estrenos musicales de la semana:

Kali Uchis feat Sza, “fue mejor”

Kali Uchis presentó esta semana la nueva versión de “fue mejor”, un tema que fue parte de su primer disco en español, “Sin Miedo (del amor y otros demonios) ∞”.

En esta oportunidad, la cantante colomboestadounidense reclutó a la cantante estadounidense Sza, la cual interpreta un tema en español por primera vez en su carrera.

“Esto es R&B latino, es SZA cantando en español por primera vez, es una temporada espeluznante, este es el momento,” dijo Kali Uchis en un comunicado.

Esta nueva versión llega luego que Uchis fuese galardonada con su primer premio Billboard a la Música Latina en la categoría álbum pop latino del año. De ese disco se desprende “telepatía”, un éxito global, que acumula en Spotify más de 482 millones de reproducciones y que llegó a liderar las listas Latin Airplay, Latin Pop Airplay y Latin Digital Song de Billboard.

Farruko, “La 167”

El cantante puertorriqueño Farruko lanzó esta semana “La 167”, uno de sus discos más ecleticos en donde incluye ritmos del reguetón, trap y el EDM (electronic dance music).

El nombre del disco rinde tributo a su natal Bayamón. La 167 es una de las calles principales de la ciudad.

“El álbum es una oda especial y sentimental a la carretera y a una gasolinera en particular que perteneció a su difunto abuelo. Con La 167, Farruko reivindica el legado de su abuelo, mientras que simultáneamente demuestra su capacidad para llegar a las masas con mensajes autóctonos y con selecciones instrumentales diversas y diaspóricas”, dice un comunicado compartido por su agencia, Imagine It Media.

“Para conseguirlo, revisitó los ritmos de perreo más nostálgicos, incorporó la pilita o las tendencias EDM popularizadas en el país vecino, la República Dominicana, y su tradicional amor por el reggae de Jamaica, todo ello sin dejar de ser fiel a sus influencias más descarnadas como su esencia trap, drill y reguetón”, según el comunicado.

“El incomprendido” es la carta de presentación de la producción. El tema incluye un sample de los ritmos electrónicos de “Better Off Alone”, el éxito de 1999 de Alice DJ.

Nathy Peluso, “La despedida” (Spotify Single)

La cantante argentina Nathy Peluso regresa a nuestra lista de estrenos con esta reversión de “La despedida”, uno de los clásicos de Daddy Yankee.

El tema lo presentó dentro del programa Spotify Singles de la compañía de streaming sueca.

“La despedida es un clásico que estoy orgullosa de retomar. Admiro mucho a Daddy Yankee y siempre me ha gustado la letra, las armonías y los ritmos de la canción”, dijo Nathy Peluso a través de un comunicado difundido por Spotify.

Con este lanzamiento, Peluso también presentó otra versión de “Mafiosa”, su oda al empoderamiento femenino a ritmos de salsa.

Danny Ocean feat. Tini, “Tú no me conoces”

Otra fuerte colaboración llega a nuestros estrenos musicales de la semana, se trata de “Tú no me conoces”, el tema del cantautor venezolano Danny Ocean con la cantante y actriz argentina Tini.

El mensaje del tema es la autenticidad en medio de un mundo en el que se vive de apariencias. La letra fue compuesta por Danny Ocean en la Ciudad de México.

“Cuando compuse Tú no me conoces supe que era un tema hecho para colaborar con Tini y no me equivoqué pues en su aporte no sólo supera mis expectativas, sino que refuerza mi admiración por su estilo y talento”, dijo Danny Ocean a través de un comunicado difundido por Warner Music.

En su cuenta de Instagram, Ocean dedicó un sentido mensaje a la argentina.

“Gracias por ser parte de esto @tinistoessel te admiro, te quiero y te respeto muchísimo! Eres una reina y creo habertelo dicho desde la primera vez que nos conocimos. Gracias por ser y haber sido siempre tan increíble conmigo, para mí es un gran honor y placer compartir contigo mi segunda colaboración oficial (de una canción mía) de mi carrera, me encanta que haya sido contigo! Gracias por toda la paciencia y la buena onda! A ti y a las Tinistas!! Te quiero, y te lo digo de corazón”, compartió el venezolano en esta publicación.

Manuel Medrano, “Eterno”

Han transcurrido seis años desde que el cantautor colombiano Manuel Medrano presentara su primer disco, el cual lo llevó a coronarse con dos Latin Grammy: mejor nuevo artista y mejor álbum cantautor.

“Eterno” se produjo durante el 2020 y el 2021 junto a Juan Pablo Vega, aliado de Medrano desde el inicio de su carrera.

Esta segunda producción discográfica está inspirada en “el poder de la música y las palabras, en llegar a convertirse en esa canción que todos dedicarán de manera atemporal, en diferentes etapas de sus vidas y así suene ambicioso, será la compañía perfecta por toda la eternidad”, según Warner Music.

Además de su acostumbrado pop, el bogotano también incorpora el funk, el bambuco, la champeta, el reggae y el bolero.

“Tengo que llegar a tiempo” es la carta de presentación de la producción.

Nicki Nicole, “Parte de mi”

La rapera argentina Nicki Nicole presenta “Parte de mi”, un tema con ritmos del pop, con el que muestra su habilidad de adaptarse a diversos géneros musicales. El tema es un adelanto de su próximo disco, el cuál se espera se de a conocer en las próximas semanas.

Nicki Nicole trabajó junto a Julio Reyes Copello y Mauro de Tomasso en la producción del tema.

Según la cantante, el sencillo es la canción más personal que ha grabado hasta este momento de su carrera. “La escribí para alguien que ya no está con nosotros, una persona que me tocó profundamente”, dijo la artista a través de un comunicado.

Sisqo y JD Pantona, “La Thong”

Finalizamos nuestra lista principal de estrenos musicales con otra nueva versión de un clásico de 1999. Se trata de la famosísima canción de Sisqo “Thong Song”.

Para celebrar su vigésimo segundo aniversario, el cantante estadounidense reclutó al mexicano JD Pantoja para imprimirle el sabor latino a ese éxito.

“Cuando recibí la llamada para trabajar con Sisqo y el Thong Song original, estaba emocionado. Esta canción tiene un ritmo que hará que las discotecas estallen y todos bailen”, dijo JD Pantoja en un comunicado.

“Esta canción es icónica y siempre será un éxito para muchos. Después de 22 años y tener la capacidad de trabajar con un talento joven como JD que ha capturado los corazones de tantos en América Latina, esto seguramente explotará en todo el mundo”, agregó Sisqo en un comunicado.

Otros estrenos musicales destacados:

“Algo es mejor”, Mon Laferte “Entre las nubes”, Noel Schajris y Guaynaa “Castillo de cristal” de Francisca Valenzuela “El triste”, Enrique Bunbury, reversión del éxito de José José “Rápido lento” de Emilia y Tiago PZK “Contigo” de Carla Morrison “Qué ganas de verte” de Marco Antonio Solís “Yo soy Kamm, Desahogo”, el disco debut del artista urbano colombiano Kamm “Solo” de Sergi y ADSO

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.