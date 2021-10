Residente envía otro mensaje a J Balvin: “No todo en la vida es negocio, no todo en la vida es dinero”

CNN - Spanish

(CNN Español) — Residente le envió otro mensaje a J Balvin tras el polémico intercambio que protagonizaron esta semana. Como el video anterior, Residente se dirigió directamente al reguetonero de Medellín a través de un IGTV que publicó la noche del sábado en su cuenta oficial de Instagram.

En esta oportunidad, Residente hace referencia a la línea de ropa y mercancía que Balvin dio a conocer en sus redes en las que figuran hot dogs, un término que usó René Perez Joglar, nombre de pila de Residente, en su descarga tras el boicot de Balvin contra los Latin Grammy.

Residente: “Existe la honestidad, la lealtad”

“Jose, vi que subiste un merch, así como si fueras el más capo. Me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres. No te [asustes] porque no te voy a tirar, porque lo hablamos y yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti”, inicia Residente.

“Primero dile a tu viejo, que en vez de estar comparándote con el economista Peter Ducker, o como se llame, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio. No todo en la vida es dinero. Es importante el dinero, hace falta… Pero no todo es eso, también existe la honestidad, la lealtad”, afirmó Residente.

El puertorriqueño hace referencia al comentario que Álvaro Osorio Gofar, padre de Balvin, dejó en el post en el que anunciaba su nueva mercancía. Allí escribió: “No acoses a un genio que al sentirse atacado, saca su arsenal de inteligencia. Decia peter drucker. Buena esa josecito”.

“Están los códigos de la calle, hablar de frente. Tener compasión por los demás”, agregó Residente, antes de dar detalles de la conversación telefónica que según él afirma que tuvo con el colombiano, la cual CNN no ha podido confirmar de manera independiente.

En el video original, en el que Residente dice que la música de Balvin es equivalente a un carrito de hot dogs, Balvin contestó con un: “🙏 RESPETO TU OPINIÓN 🙏”.

“Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes Respeto tu opinión. ¡Qué más falso escribirme una p***** por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno. Yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona, no veinte personas distintas como tú”, dijo Residente.

Según Residente, él y Balvin acordaron en borrar sus publicaciones y no subir algo más del asunto. El día siguiente de la polémica Balvin publicó una foto en Instagram frente a un carrito de perrocalientes, que aprovechó para promocionar su nuevo tema remix con Sech y Daddy Yankee, “Sal y perrea”. Residente dice que con esto Balvin rompió con su palabra.

CNN contactó a Universal Music, disquera de Balvin, para obtener comentarios adicionales sobre esta conversación pero hasta el momento no ha recibido una respuesta.

¿Cómo inició esta polémica entre Residente y Balvin?

Balvin publicó el martes 28 de septiembre dos tuits en los que decía que la Academia Latina de la Grabación, los Latin Grammy, no valoraban a los intérpretes del género urbano.

“No nos valoran, pero nos necesitan. Les damos rating pero no nos dan el respeto”, dijo Balvin en los tuits que ya fueron borrados.

La crítica llegó horas después de que los Latin Grammy dieran a conocer los nominados a la edición 22 de los premios.

Un día más tarde representantes del género urbano como Yotuel y Residente, responden con dos videos en los que critican las palabras de Balvin contra los Latin Grammy.

Tanto Yotuel como Residente borraron los videos. Yotuel dijo en un segundo video –que también fue eliminado– que decidió sacar la primera publicación luego de una conversación que tuvo con el colombiano.

Residente dijo a Balvin que su música equivalía a un carrito de hot dog y que no tenía capacidad de composición.

“Te explico, pa’ que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, dijo Residente.

“Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante. O también puedes hacer un hot dog bien hij*****, así con kobe beef, no sé y un pan bien c****… El punto es, José, que si tú no tienes lápiz le tienes que bajar 20”, finalizó el puertorriqueño.

