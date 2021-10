Gloria Estefan dice que fue abusada sexualmente a los 9 años: “Fue alguien en el que mi mamá confiaba”

CNN - Spanish

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) — Gloria Estefan reveló que fue abusada sexualmente a los 9 años de edad. La impactante declaración la realizó en el noveno episodio de su serie “Red Table Talks: The Estefans” en Facebook Watch.

En el episodio “Betrayed By Trusted Adults” (Traicionada por adultos confiables, en español), de casi 26 minutos de duración, Estefan revela, justo al inicio del mismo, que su abusador –al cuál no identifica con nombre– era una persona cercana a su familia.

“Has esperado por este momento durante mucho tiempo”, dice su sobrina, la presentadora de televisión Lili Estefan conteniendo las lágrimas, antes de que la cantante diera a conocer su testimonio.

Gloria Estefan: Fue alguien confiable

“Tenía 9 años cuando ocurrió, fue alguien en el que mi mamá confiaba. Era familia, no familia cercana. Estaba en una posición de poder porque mi mamá me inscribió en su escuela de música y él inmediatamente me empezó a decir cuán talentosa era y que necesitaba atención especial”, dijo Estefan.

Según Estefan, ella sabía, aún a esa edad, que se trataba de una situación indebida y dice que le dijo a esta persona que no podía ocurrir.

“Sabía que estaba en una situación peligrosa y cuando me alcé y le dice ‘esto no puede pasar, no puedes hacer esto’, me dijo: ‘Tu padre está en Vietnam, tu mamá está sola y la mataré si le dices”, cuenta Estefan.

“Me asustó. Sabía que él estaba loco pero en ningún momento pensé que esto estaba ocurriendo por mi culpa. Sabía que el hombre estaba loco y por eso pensé que realmente podía hacerle daño a mi mamá'”, dijo Gloria Estefan.

La cantante dijo que su mamá no tenía idea de lo que pasaba. Añadió que no era algo de lo que se hablase en ese momento. Sin embargo contó que un episodio de ansiedad la llevó a hablar de la situación a su madre.

“Mi cabello se empezó a caer, de la ansiedad. Finalmente, una madrugada a las 3 a.m. corrí hacia el cuarto de mi mamá, no podía soportarlo más, y le dije”, cuenta.

Indica que la policía llegó a su casa, pero las autoridades, según la cantante, aconsejaron a su madre no presentar cargos en contra el hombre porque “el trauma iba a ser peor al ir a la corte”.

Un testimonio en cassette

Además del relato de Gloria Estefan, el episodio incluye una serie de grabaciones de audio caseras en las que Gloria, a los 9 años, le contaba a su padre, José Fajardo, quien estaba en Vietnam, cómo le iba en la academia.

Estefan dice que inventó excusas, como que estaba enferma, para no ir a clases. Este es el intercambio, en grabaciones de cassette, entre Gloria y su padre, en la que dice que era un poco duro ir a la academia.

Gloria Estefan, 9 años: “Yo estoy dando las clases de guitarra, me gustan pero están un poco duro los estudios”.

Papá de Gloria Estefan: “Cuando me dijo que el dueño de la academia donde tu estás dando las clases de guitarra está muy orgulloso de ti” .

Gloria Estefan, 9 años: “A mí me gustan las notas pero es un poco aburrido estudiar las notas”.

Papá de Gloria Estefan: “Mamá me dijo que dijo él que eres una artista de nacimiento”.

CNN contactó a los representantes de Gloria Estefan, a través de su disquera, para comentarios adicionales sobre estas declaraciones y para saber si esta persona aún vive. Aún no hemos recibido respuesta.

El abuso sexual infantil: las cifras

Según Unicef, al menos 120 millones de niñas menores de 20 años han experimentado alguna clase de abuso sexual.

“Aproximadamente 1 de cada 10 se han visto obligadas a tener relaciones sexuales o realizar otros actos sexuales, aunque es probable que la cifra real sea mucho mayor. Aproximadamente el 90% de las adolescentes que denuncian haber tenido relaciones sexuales forzadas dicen que su primer agresor fue alguien que conocían, generalmente un novio o un marido”, dijo Unicef en su página web.

De acuerdo al organismo, muchas víctimas de violencia sexual nunca dan a conocer lo ocurrido.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, indican que una de cada ocho mujeres son violadas antes de los 10 años.

“Red Table Talk: The Estefans” dirige a los espectadores que han experimentado violencia sexual a la organización RAINN (Red Nacional contra la Violación, Abuso e Incesto, por sus siglas en inglés). La organización se denomina en su página web, como la red más grande de Estados Unidos en contra de la violencia sexual.

En Estados Unidos se puede buscar ayuda a través del teléfono 1-800-656-HOPE, o en línea a través de online.rainn.org y rainn.org/es.

