El segundo distrito escolar más grande de California vota para hacer obligatoria la vacunación para el personal y estudiantes elegibles

Alexandra Ferguson

(CNN) — La junta directiva del segundo distrito escolar más grande de California aprobó por unanimidad este martes un mandato para que todos los estudiantes y el personal que reúnan los requisitos necesarios se vacunen contra el covid-19 antes de finales de diciembre.

La medida aplica para los estudiantes mayores de 16 años y los empleados del Distrito Escolar Unificado de San Diego y dice que deben estar completamente vacunados para el 20 de diciembre.

Los estudiantes que no estén vacunados para la fecha límite no podrán asistir a las clases presenciales y deberán inscribirse en programas de estudio independientes. Los estudiantes no vacunados también tendrán prohibido participar en actividades extracurriculares, según la junta.

Los estudiantes y el personal estarán exentos de la nueva política de acuerdo con ciertas exenciones médicas, según la junta escolar.

La votación se produce después de que el Consejo Escolar Unificado de Los Ángeles votara a principios de este mes que todos sus alumnos de 12 años o más que reúnan los requisitos necesarios deben estar completamente vacunados antes del 19 de diciembre.

El aumento de los casos de covid-19 provocado por la variante delta, altamente transmisible, ha supuesto un incremento de las hospitalizaciones entre los niños, muchos de los cuales aún no reúnen los requisitos para ser vacunados. Casi el 27% de todos los casos de covid-19 notificados en todo el país en la semana que terminó el 23 de septiembre fueron en niños, según los datos publicados el lunes por la Academia Americana de Pediatría. Y una media de 260 niños fueron hospitalizados con covid-19 diariamente en los últimos siete días, según los datos del martes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Menos de la mitad de los adolescentes estadounidenses están completamente vacunados contra el covid-19, según un análisis de CNN de los datos de los CDC.

A pesar de la preocupante tasa de casos de covid-19 entre los menores, los mandatos de vacunación y de uso de mascarillas en las escuelas han sido cuestiones polarizantes que han desencadenado continuas batallas legales.

En San Diego, los miembros del consejo escolar subrayaron que adoptarán un enfoque escalonado a la hora de implantar el mandato de vacunación para los estudiantes, en función de su grupo de edad y a la espera de la plena aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés). Hasta entonces, se exigirá la realización de pruebas obligatorias a todos los estudiantes no vacunados, dijo la junta.

Alrededor del 65% de todos los estudiantes y el 80% de los empleados del distrito que cumplen los requisitos ya están vacunados, al menos parcialmente, dijo el distrito en un comunicado. El distrito está compuesto por más de 121.000 estudiantes y tiene 13.559 empleados, según su sitio web.

“El [distrito] Unificado de San Diego trabaja para garantizar una instrucción de la más alta calidad en el entorno más seguro posible para todos los estudiantes y empleados”, informó el distrito en un comunicado. “Una fuerte evidencia científica muestra que las vacunas son una parte esencial de la protección de nuestras comunidades”.

