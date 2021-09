CNN - Spanish

Ángela Reyes

(CNN) — La cuatro veces medallista de oro olímpica Simone Biles dice que “debería haber renunciado mucho antes de Tokio”.

La joven de 24 años, a quien se podría calificar como la mejor gimnasta de todos los tiempos, soportó batallas de salud mental y la pérdida inesperada de un familiar durante los Juegos Olímpicos de Tokio este verano. Y todo esto sucedió mientras se preparaba para testificar en una audiencia del Senado sobre la investigación por abuso sexual del exmédico del equipo de gimnasia de Estados Unidos Larry Nassar.

Estos fueron los emotivos testimonios de Simone Biles, McKayla Maroney y otras gimnastas sobre Larry Nassar y el ‘sistema que permitió… su abuso’

Se esperaba que Biles aumentara su cantidad de medallas en Tokio, pero la gimnasta se retiró de la final por equipos femeninos citando los ‘twisties’, un bloqueo mental en el que los competidores pierden la noción de su posicionamiento en el aire. Luego Biles retornó a la competencia y logró el bronce en la barra de equilibrio.

“Si miras todo lo que he pasado durante los últimos siete años, nunca debería haber formado otro equipo olímpico”, dijo Biles a la revista New York.

“Debí haber renunciado mucho antes de Tokio, cuando Larry Nassar estuvo en los medios durante dos años. Era demasiado. Pero no iba a dejar que se llevara algo por lo que he trabajado desde que tenía seis años. No iba a dejar que me quitara esa alegría. Así que lo supere durante todo el tiempo que mi mente y mi cuerpo me lo permitieron”, dijo.

Gimnastas de EE.UU. denuncian a Nassar y actitud del FBI 3:35

Biles testificó ante la Comisión Judicial del Senado sobre el manejo que hizo el FBI de las denuncias de abuso sexual contra Nassar junto con otras tres gimnastas, McKayla Maroney, Aly Raisman y Maggie Nichols, todas sobrevivientes del abuso de Nassar.

En julio de 2015 se presentaron por primera vez al FBI las acusaciones contra el exmédico del equipo de gimnasia de Estados Unidos. Sin embargo, un informe del inspector general del Departamento de Justicia sostuvo que la agencia “no respondió a las acusaciones de Nassar con la mayor seriedad y urgencia que merecían y requerían, cometió errores numerosos y fundamentales cuando sí respondieron a las acusaciones y violaron múltiples políticas del FBI”.

Durante un testimonio emotivo, Biles culpó a “todo un sistema que habilitó y perpetuó su abuso”.

‘Me desperté, lo perdí’

Biles arrojó luz sobre el fenómeno de los ‘twisties’ que la llevó a retirarse inmediatamente de las finales por equipo y de cuatro finales individuales.

Tras perder de manera inexplicable el rumbo mientras se encontraba en el aire, Biles reveló que su “perspectiva nunca ha cambiado tan rápidamente de querer estar en un podio a querer poder ir a casa, por mí misma, sin muletas”.

La salud mental y la alta competencia: ¿pueden coexistir? 4:10

“Si todavía hubiera tenido mi conciencia del (rumbo en el) aire, y solo hubiera estado teniendo un mal día, habría continuado. Pero era más que eso”, explicó.

ANÁLISIS | Simone Biles y los’twisties’: cómo el miedo afecta la salud mental y la seguridad física de las gimnastas

“Digamos que hasta los 30 años tienes la vista completa. Una mañana te levantas y no ves una m*****, pero la gente te dice que sigas y hagas tu trabajo diario como si todavía tuvieras vista”, explicó Biles.

“Estarías perdido, ¿no? Eso es lo único con lo que puedo relacionarlo. He estado haciendo gimnasia durante 18 años. Me desperté, lo perdí. ¿Cómo se supone que voy a seguir con mi día?”, agregó.

Sus luchas se vieron agravadas por el fallecimiento de su tía, quien murió “inesperadamente” mientras Biles competía en Japón.

Una prueba de su determinación es que, a pesar de todo lo que tuvo que soportar, Biles logró irse de Tokio elevando su total de medallas olímpicas a siete, con un bronce en la final de la barra de equilibrio.

“Para traer el tema de la salud mental, creo que debería hablarse mucho más de él, especialmente con los atletas porque sé que algunos de nosotros estamos pasando por las mismas cosas y siempre nos dicen que lo superemos”, dijo Biles tras terminar en el tercer puesto.

Exentrenador de Simone Biles explica por qué se retiro 3:23

GOAT

Con un arduo verano a sus espaldas, Biles está llevando adelante actualmente su muy esperado Gold Over America Tour.

Con el espectáculo de esta noche en San Francisco, Biles lidera un equipo de deportistas estrella en 35 ciudades de Estados Unidos con el objetivo de celebrar el deporte femenino e inspirar a una nueva generación de gimnastas.

“Me encanta el deporte de la gimnasia y quería ayudar a crear un espectáculo que celebre la alegría pura de actuar”, dijo Biles, según el sitio web oficial de la gira.

El show final tendrá lugar en Boston el 7 de noviembre.

Christina Carrega, Evan Perez y Devan Cole de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.