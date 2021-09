Hace 18.000 años, los humanos ya criaban al ave más peligrosa del mundo, según un estudio

News

Ángela Reyes

(CNN) — Es posible que la primera ave criada por el ser humano haya sido un casuario, a menudo llamado el ave más peligrosa del mundo por su dedo largo en forma de daga.

Territorial, agresiva y a menudo comparada con un dinosaurio por su apariencia, esta ave es una candidata sorprendente a la domesticación.

Sin embargo, un nuevo estudio de más de 1.000 fragmentos de cáscara de huevo fosilizados, que fueron excavados de dos refugios rocosos utilizados por cazadores-recolectores en Nueva Guinea, sugiere que los primeros humanos pudieron haber recolectado los huevos de estas grandes aves no voladoras antes de que nacieran y luego criaron a los polluelos hasta la edad adulta.

El casuario puede ser agresivo, pero se adapta fácil a lo primero que ve luego de la eclosión del huevo.

(Nueva Guinea es una gran isla al norte de Australia. La mitad oriental de la isla es Papúa Nueva Guinea, mientras que la mitad occidental forma parte de Indonesia).

“Este comportamiento que estamos viendo se produce miles de años antes de la domesticación del pollo”, dijo la autora principal del estudio, Kristina Douglass, profesora asistente de Antropología y Estudios Africanos en la Universidad de Penn State.

“Y no se trata de un ave pequeña, sino de un pájaro enorme, intratable y que no vuela que puede destriparte”, dijo en una declaración de prensa.

Los investigadores dijeron que, aunque un casuario puede ser agresivo (un hombre en Florida fue asesinado por uno en 2019), se “graba” fácilmente. Esta ave se apega a lo primero que ve después de nacer, lo que significa que es fácil de mantener y criar hasta que llega al tamaño adulto.

Hoy en día, el casuario es el vertebrado más grande de Nueva Guinea. Sus plumas y huesos son materiales preciados para la confección de adornos corporales y ropa ceremonial y su carne se considera un manjar allí.

Hay tres especies de casuario y son nativas de partes del norte de Queensland, Australia, y Nueva Guinea. Douglass pensó que nuestros antepasados antiguos probablemente criaron a la especie más pequeña, el casuario enano, que pesa alrededor de 20 kilogramos.

Así se ve la pata del casuario.

Las cáscaras de huevo fosilizadas fueron datadas con carbono como parte del estudio, y sus edades oscilaban entre los 18.000 y los 6.000 años.

Se cree que los humanos domesticaron por primera vez a los pollos hace no más de 9.500 años.

No eran un snack

Para llegar a sus conclusiones, los investigadores primero estudiaron las cáscaras de huevo de aves vivas, incluidos pavos, emúes y avestruces.

El interior de las cáscaras de huevo cambia a medida que los polluelos en desarrollo obtienen calcio de la cáscara de huevo. Usando imágenes 3D de resolución alta e inspeccionando el interior de los huevos, los investigadores pudieron construir un modelo de cómo se veían los huevos durante las diferentes etapas de incubación.

“Lo que descubrimos fue que una gran mayoría de las cáscaras de huevo se recogieron durante las etapas tardías”, dijo Douglass. “Las cáscaras de huevo parecen muy tardías, no es un patrón aleatorio”, explicó.

Las cáscaras de una etapa tardía indican que las personas que vivían en estos sitios recolectaban huevos cuando los embriones de casuario tenían extremidades, picos, garras y plumas completamente formados, según el estudio.

Pero, ¿recolectaban los humanos estos huevos a propósito para que eclosionaran o para comerlos? Es posible que ambas cosas, dijo Douglass.

Un polluelo de casuario fotografiado en una casa en Nueva Guinea.

Los huevos con embriones completamente formados se consideran un manjar en algunas partes del mundo. Sin embargo, según dijo Douglass, el análisis del equipo de investigación sugiere que las personas estaban incubando los huevos.

“También estudiamos las (posibles) quemaduras en las cáscaras de los huevos”, dijo Douglass en el comunicado de prensa. “Hay suficientes muestras de cáscaras de huevo en fase tardía que no muestran quemaduras, por lo que podemos decir que estaban incubando los huevos y no comiéndolos”.

Un recurso valioso

Las cáscaras de huevo menos maduras mostraban más signos de quemado. Esto sugiere que en los casos en que se consumían huevos de casuario, se cocinaban y comían cuando su contenido era principalmente líquido.

“En las tierras altas, hoy en día la gente cría polluelos de casuario hasta la edad adulta para recolectar plumas y consumir o comerciar las aves. Es posible que los casuarios también fueran muy valorados en el pasado, ya que se encuentran entre los animales vertebrados más grandes de Nueva Guinea. Criar casuarios desde que eran polluelos proporcionaría una fuente de plumas y carne fácilmente disponible de un animal que de otra manera sería un desafío cazar en la naturaleza como adulto”, explicó por correo electrónico.

Sin embargo, todavía hay mucho que los investigadores no saben.

Hay tres especies de casuario, y son nativas de partes del norte de Queensland, Australia y Nueva Guinea.

Para criar polluelos de casuario con éxito, las personas necesitarían saber dónde estaban los nidos, cuándo se pusieron los huevos y sacarlos del nido justo antes de que eclosionaran. Esto no es tarea fácil, ya que las aves no anidan en los mismos sitios cada año. Una vez que la hembra pone los huevos, los machos se hacen cargo del nido y no se van durante 50 días mientras incuban los huevos.

“Es posible que las personas hayan cazado a los machos y luego recolectado los huevos. Como los machos no dejan el nido desatendido, tampoco se alimentan mucho durante el periodo de incubación, lo que los hace más vulnerables a los depredadores”, dijo.

La investigación fue publicada en la revista científica PNAS el lunes.

